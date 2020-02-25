DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

İran'a açılan Gürbulak kapatıldı, TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı (4)

DEZENFEKTE EDİLEN ARAÇLARIN GEÇİŞİ BAŞLADI

Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'nda geçişler başladı. Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen çoğunluğunu TIR'ların oluşturduğu araçlar, görevliler tarafından teker teker dezenfekte edildi. İlaçlama işlemi biten araçların Türkiye tarafına geçişlerine izin verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin ilaçlama çalışması

-İlaçlama makinesi ve TIR'ların ilaçlanması

-İlaçlanan araçların yollarına devam etmesi

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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Evinin çatı katında kendini asarak intihar etti

KARABÜK'te, Celalettin A. (67) evinin çatı katında kendisini iple asarak intihar etti.

Karabük Atatürk Mahallesi Gürses Sokak'ta yaşayan Celalettin A.'nın oğlu T.A., bugün öğle saatlerinde eve geldiğinde babasını bulamadı. T.A. evden çıkarak mahallede babasını aradı. Daha sonra çatı katına çıkan T.A., babasını asılı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Celalettin A.'nın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Kendisini asarak yaşamına son veren Celalettin A.'nın cesedi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Evden görüntü

-Evin önünde toplananlar

-Cenazenin çıkarılması

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Bursa'da polis, sokak sokak gezerek küçük Adem'in ailesini aradı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evinin önünde oynarken, fark etmeden uzaklaşarak kaybolan 4 yaşındaki Adem'in ağladığını gören çevredekiler polise haber verdi. Ailesini bulmak için elinden tuttuğu Adem'i sokak sokak dolaştıran polis, mahalle mahalle gezerken, belediye ekiplerince yapılan anons sayesinde evine ulaştırıldı.

Mustafakemalpaşa'daki Yalıntaş 29'uncu Sokak'ta, saat 15.00 sıralarında, bir çocuğun ağladığını görenler, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, küçük erkek çocuğunu sakinleştirdi daha sonra konuşmaya başladı. Polis, küçük çocuğun adının Adem olduğunu, babasının adının Ekrem, annesinin adının ise Nurcan olduğunu öğrendi. Adem'in evini bildiğini söylemesi üzerine ekipler, sokak sokak dolaşmaya başladı. Adem'in elinden tutup tek tek sokakları gezen ekipler, çevredekilerden de yardım almaya çalıştı ancak bir bilgiye ulaşamadı.

Polis memurunun sorularının ardından Adem'in "Sen herkese neden 'bunu tanıyor musun?' diye soruyorsun?" demesi ve sempatik tavırları mahalleliyi de ekipleri de gülümsetti. Bir süre daha gezdikten sonra soğuk havada üşümemesi Adem, ekip otosuna konuldu. Polis, belediyeden yardım istedi. Belediye ekiplerince yapılan anons sayesinde kısa süre içinde küçük Adem'in babasına ulaşıldı. Küçük çocuğun evin önünde oynarken farkında olmadan uzaklaştığı anlaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Küçük Adem'den detaylar

Haber-Kamera: Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),

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