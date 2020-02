DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika

Köpeklerden kurtulmak için otomobilin üzerine çıktı, sırtüstü düştü

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırdığı İsmet U., park halindeki otomobilin üzerine çıktı, ineceği sırada ise sırtüstü yere düştü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Fatih Sokak'ta yaşandı. Sokaktan geçerken başıboş köpeklerini gören İsmet U., yolun karşısına geçmek istedi. Sokak üzerinde aniden çıkan köpeklerin saldırması üzerine İsmet U. kurtulmak için park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. Köpekler bir süre sonra aracın yanından uzaklaştı. İsmet U., otomobilin üzerinden indiği sırada ise sert şekilde sırt üstü yere düştü. Olay anı sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Denizli-Aydın Devlet Karayolu üzeri eski polis okulu ışıklı kavşağında meydana geldi. Osman Çavdar yönetimindeki 42 UJ 546 plakalı otomobille, önünde giden Turgut Eren'in (56) yönetimindeki 09 F 2225 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Eren'in otomobili, orta refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Turgut Eren ile yanındaki Nail Çivgin (63) yaralandı. Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakırlı 21 bin öğrenci, judoya özendirilecek

DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Judo Federasyonu ve Dicle Üniversitesi ile imzaladığı protokolle, 21 bin öğrenci judo sporuyla tanıştırılacak. Çocukların sokaktaki tehlikelerden korunmasını ve spor salonlarında daha çok vakit geçirmesini amaçlayan proje kapsamında, çocuklar judoya özendirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül arasında imzalanan protokolle kentte 21 bin öğrenci judo ile buluşturulacak. Projede, Türkiye Judo Federasyonu çocukları eğitirken, Büyükşehir Belediyesi ise spor malzemelerini, giysilerini, ulaşımlarını ve diğer ihtiyaçları karşılayacak.

'21 BİN ÇOCUĞUMUZLA BAŞLAYAN BU DALGA ÇOK DAHA BÜYÜYECEK'

İmza töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, çocukların sporla buluşması, sporun her alanında başarıya imza atması ve kendilerine olan güvenlerini kazanmasıyla başarılı bir hayata adım atmasını amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Diyarbakır bir spor kentidir. Genç nüfusuyla ve nüfusa oranla en fazla genci bulunan bir kentimiz. Diyarbakır'daki bütün gençlerimizi, öğrencilerimizi sporla buluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Diyarbakır'da, judo ve diğer spor branşlarında önemli bir sporcu kitlemiz var. Ama yeni bir başlangıç, güçlü bir başlangıç olarak Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nun çok büyük bir desteğiyle, Judo Federasyonu başkanımız Sezer Huysuz'un gayret ve çabasıyla yeni ve Türkiye'ye örnek bir proje yapıyoruz. Bir rekor projedir judo açısından. Bu projemiz gerek spor salonlarında, gerek okullarımızın salonlarında hayata geçecek. Büyükşehir belediyesi olarak spor malzemelerini, giysilerini, ulaşımlarını ve temel ihtiyaçlarını karşılayacağız. Değerli federasyon başkanımız, eğiticileri ve antrenörleri temin edecek. Birinci etapta 21 bin çocuğumuzla başlayan bu dalga çok daha büyüyecek"

'HER SOKAKTAN BİR ÇOCUĞU KURTARSAK, BU ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ OLACAK'

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ise, bu projeyle çocuklara hem spor alışkanlığı kazandırılacağını, hem de çocukların sokaklardaki kötü alışkanlıklardan ve terörden korunacağını söyledi. Huysuz, "Buradaki amacımız özellikle ilköğretimde hem spor kültürünün oluşmasını, hem bu çocukların doğru sporu yapmalarını sağlamak. Biz de istiyoruz ki bu çocuklar sokakta değil okullarda, spor salonlarında büyüsünler. Bunlardan gelecek adına çok güzel beklentilerimiz var. Biz burada 21 bin çocuğumuzla başladığımızda göreceksiniz ki yarın bizim milli takımımızın yarısı Diyarbakırlı gençler olacak ve buradakilere rol model olacaklar. Her sokaktan bir çocuğu kurtarsak, bu çocuklar bizim geleceğimiz olacak. Hem okullarında başarılı olmalarını, hem de planlı programlı yaşamalarını sağlayacağız. Bu çocukların gelecek kaygılarını da ortadan kaldıracağız, ailelerine güven vereceğiz ve çocuklarımızı sokakta değil spor salonlarımızda eğitmeye devam edeceğiz" dedi.

İmza törenin ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, judo kıyafeti giyerek çocuklarla birlikte spor yaptı.

Karabük'te 'Çocuk Hakları Durağı' açıldı

KARABÜK'te çocukların haklarının yazılı olduğu 'Çocuk Hakları Durağı' törenle açıldı.

Karabük Yenişehir Necatibey Caddesi üzerinde bulunan durak 'Çocuk Hakları Durağı' na dönüştürüldü. Karabük Çocuk Hakları Çocuk Komitesi'nin, 'Çocuk Hakları Durağı' oluşturulmasına ilişkin talebi üzerine Karabük Belediyesi, okullar bölgesindeki durağın kullanılmasını kararlaştırırken, durak çocukların katılımıyla açıldı. Durakta çocuk haklarını anlatan yazılar yer aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, "Karabük Çocuk Hakları İl Komitesinde 266 tane çocuğumuz kayıtlıdır. Çocuklara haklarını anlatma konusunda toplumun duyarlılığını nasıl arttırabiliriz diye aylık toplantılar yapıyorlar. Bu toplantıda alınan kararlardan biri ise duraklarımızdan birine çocuk haklarını bir bir işleyerek asmamız istendi. Bu güzel fikir gençlerden geldi. Belediye ile ortaklaşa güzel bir durağı Karabük'e kazandırmış olduk" dedi.

Çocuk Hakları Komitesi Eş Başkanı Şevval Açıkgöz ise, "Böyle bir durak yapmak istedik, çünkü böylelikle herkesin daha çok dikkatini çekebiliriz. Böylelikle herkesi bilinçlendirebileceğimizi ve herkesin dikkatini çekebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Bozcaada'yı ayağa kaldıran cinayetin iddianamesi tamamlandı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, eğlence mekanında Ramazan Öksüz'ün (31) dövülerek öldürülmesiyle ilgili 8 aydır yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, 3'ü tutuklu aralarında işletme sahibi B.O.B.'nin de bulunduğu 5'i tutuksuz toplam 8 şüphelinin 'kasten adam öldürmek' suçundan yargılanması talep edildi.

Bozcaada'daki 'Bianca' isimli eğlence mekanında, 29 Haziran günü, Ramazan Öksüz dövülerek öldürüldü. Olaydan sonra iş yeri sahibi B.O.B.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Andaş Fatih Kaya, Caner Akıl ve Ömer Gönül tutuklanırken, B.O.B.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı 8 aydır yürüttüğü soruşturma sonunda iddianameyi tamamladı. Şüphelinin 8 kişinin 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep edilen iddianamede, Öksüz'ün ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu'nca darbeye bağlı ani solunum ve dolaşım durması olduğunun tespit edildiği bildirildi. Öksüz'de bulunan alkol ve uyarıcı madde düzeyinin ise tek başına ölüme neden olacak düzeyde olmadığı belirtildi. İddianamede işletme çalışanlarından C.T. ve Ö.U.T.'nin Ramazan Öksüz'ün hastaneye götürülmesinin ardından olay yerine hortumla ve süpürge ile temizlediği, çalışanlardan S.S.'nin ise delil olabilecek eşyaları çöpe attığı anlatıldı. Şüphelilerden T.H.'nin de diğerlerine temizlik yapılarak delilleri yok ettirdiği kaydedilen iddianamede tüm şüphelilerin 'kasten adam öldürmek' suçundan yargılanması talep edildi.

İddianame Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, davanın ilk duruşması 5 Haziran günü görülecek.

AVUKAT SOYSAL: KAMU VİCDANINI YARALIYOR

Ölen Ramazan Öksüz'ün avukatlarından Uğur Soysal, savcılığın iddianamesini yerinde bulduğunu belirterek, "Tüm sanıklar birlikte hareket ederek maktulün kendini savunmasını ortak hakimiyet alanı kurarak engellemiştir. Suç işlendikten sonra suç yerinin sanıkların üçü tarafından temizlenmesi suçluluk psikolojinin kanıtıdır. Tüm sanıkların ortak eylemleri görüntü kayıtları ile açıkken 5 sanığın savcılık talebine rağmen serbest kalmaları kamu vicdanını yaralamaktadırö şeklinde açıklama yaptı.

ADA HALKI AYAĞA KALKMIŞTI

Olayın ardından yüzlerce kişi, İlçe Emniyet Amirliği önünde toplanmış, zanlıları linç etmek istemişti. Adaya onlarca Özel Harekat Polisi takviye edilirken şüpheliler adliyeye 'akrep' olarak bilinen zırhlı araçla sevk edilmişti. Savcılık, 8 şüphelinin de tutuklanmasını talep etmiş, ancak mahkeme sadece 3 şüpheliyi tutuklanmıştı. Mahkemenin kararı tansiyonu yeniden yükseltmiş, aralarında sanatçı Feridun Düzağaç'ın da olduğu yüzlerce kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak karara tepki göstermişti. Savcılık karara itiraz etmiş, mahkeme kabul etmemişti.

Bozcaada Belediye Meclisi de adadaki tüm alkollü mekanların gece 01.30'da kapatılmasına karar vermişti.

Meclis, ayrıca adada yeni bir işletme ruhsatı verilmemesi gibi tarihi bir karara da imza atmıştı.

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, işletmenin ruhsatını önce askıya almış, sonrasında ise işletmenin kaçak yerinin yıkılmasına karar vermişti. Başkan Yılmaz, cinayetin ardından yapılan ilk Meclis toplantısında, "Ramazan kardeşimizin katillerinin en ağır cezayı almaları için insani, hukuki her türlü destek için, her şeyi yapacağımıza şahsım ve meclisim adına söz veriyorumö demiş ve Öksüz için meclis toplantısı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştu.

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, 'Bianca' isimli işletmenin denize doğru ve yan mekanla birleştirdiği yapının işgaliyesini iptal etmişti. Ancak belediye yıkım işlemi için gecikince işletmeci B.O.B'nin avukatı aracılığı ile ruhsat iptali ve kaçak yerin yıkımı için yürütmeyi durdurma kararı alındı. Aradan birkaç ay sonra yürütmeyi durdurma kararı kalkınca belediye ikinci kez Hazine üzerindeki yapıyı yıkmak istedi. Ancak bu kez de işletmenin mülk sahibi tarafından mahkemeye başvurulup yürütmeyi durdurma kararı alındı.

