DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (4)

ŞEHİT GÜMRÜK PERSONELİNE TÖREN

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırlı servis aracına roketli saldırıda şehit olan gümrük personeli Mustafa Türk (34) için Ahmed'i Hani Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kurum müdürleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin eşi Yüsra Türk ve oğlu tören boyunca gözyaşı döktü. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dualar edildi. Tören sırasında Vali Süleyman Elban ile Belediye Başkanı Savcı Sayan'n da gözyaşlarını tutamadığı görüldü. İsmail Mert (8) ve Elifsu (3) adından iki çocuğu olan Mustafa Türk'ün naaşı, tören sonrası askeri uçakla toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenazenin gelişi

-Omuzlarda taşınması

-İstiklal Marşı okunması

-Törene katılanlar

-Eşinin ağlaması

-Şehidin oğlu

-Vali ve belediye başkanının gözyaşlarını silmesi

-Naaşın omuzlara alınması ve askeri uçağa yüklenmesi

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,

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Rize'de, Mehmetçik'e destek yürüyüşü

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu saldırıya tepki için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sonrası 2 sporcu, Fırtına Deresi üzerindeki zipline hattında baş aşağı asılarak, Türk bayrağı açtı.

Çamlıhemşin ilçesinde belediye binası önünde toplanan kalabalık, şehit askerler için dua etti, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Yürüyüşe, Çamlıhemşin Kaymakam'ı Ahmet Çelik ile Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu da katıldı. Gruba, Türk bayrakları ile donatılan araç konvoyu da eşlik etti. Belediye binası önünde başlayan ve Mehmetçik'e 'yanındayız' mesajı verilen yürüyüş, Kemer Köprü mevkisinde sona erdi.

Yürüyüş sonrası Çamlıhemşin Doğa Sporları Kulübü üyesi 2 sporcu, Fırtına Deresi üzerindeki zipline hattında baş aşağı asılarak, Türk bayrağı açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yürüyüş detayları

Ziplene hattında asılan sprocular

Detaylar

Haber-Kamera: Yalçın ŞAHİN RİZE-DHA

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Şehitler için 500 metre Türk bayrağı ile yürüdüler

AYDIN'ın İncirliova Belediyesi tarafından düzenlenen şehitler için birlik beraberlik yürüyüşünde vatandaşlar 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile yürüdü. Etkinliğe katılan binlerce kişi 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan 34 asker içen Aydın'ın İncirliova Belediyesi tarafından birlik ve beraberlik yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilçe belediye başkanlarının yanısıra şehit yakınları ile binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüş öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda şehitler için lokma hayrı yapıldı.

Belediye başkanları ve vatandaşlar İncirliova Belediyesi önünde 500 metre uzunluğunda açılan Türk bayrağı eşliğinde Sevgi Yoluna yürüdü. Ardından Aykut Ozan Caddesi üzerinde devam eden yürüyüş yine Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Atatürk Anıtı önünde toplanan binlerce vatandaş saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İdlip'te şehit olan Mehmetçiklerin isimleri okundu.

'ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ'

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Büyük Türk Milleti olarak her zaman zor günlerimiz olmuştur. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Dualarımız kahraman Mehmetçiklerimizle beraberdir. Rabbim görevleri başındaki güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruzö dedi.

Program okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından yapılan dualarla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-500 metrelik Türk Bayrağı ile yürüyüşten görüntü

-Lokma hayrından görüntü

-Belediye Başkanlarından görüntü

-Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN,

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Kalede mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

KAHRAMANMARAŞ Kalesi'nin yamacına çıkan ve inmek isterken ayağını inciterek mahsur kalan Esef Aksak (69), itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Ayağını incittiği belirlenen yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Ekmekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Esef Aksak, henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi Maraş Kalesi'nin yamacına çıktı. Bir süre sonra geri dönmek isteyen Aksak inemedi. Yaşlı adamı aşağıya inemeye çalışırken gören bir vatandaş polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polislerden biri Esef Aksak'ın bulunduğu yere çıkarak indirmek istedi ancak Aksak'ın, daha önce inmeye çalışırken sol ayağını incittiğini belirledi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Kaleye gelen itfaiye ekipleri, Esef Aksak'ı itfaiye merdiveninin sepetiyle kurtardı. Esef Aksak daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiyenin gidişi

-Esef Aksak'ın mahsur kaldığı kale

-İtfaiye sepetinin kaleye uzatılması

-Esef Aksak'ın sepete alınması

-Sepetin aşağıya indirilmesi

-Esef Aksak'ın sepetten alınması

-İtfaiye aracının gidişi

-Ambulansın gelişi

-Aksak'ın sedyeye alınası

-Sedye ile ambulansa taşınması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Kayıp babasının cesedini buldu

DENİZLİ'de, 17 gündür kayıp olarak aranan kağıt toplayıcısı Muharrem Bakan (75), Pamukkale ilçesindeki bir dere kenarında oğlu Adem Bakan tarafından ölü bulundu.

Merkezefendi ilçesinin İlbade Mahallesi'nde oturan evli ve 4 çocuk babası emekli Muharrem Bakan, 14 Şubat günü sabah saatlerinde kağıt toplamak için evden çıktı. Bakan'dan bir daha haber alamayan yakınları, endişelenerek aramaya çıktı. Bir ize rastlayamayan Bakan'ın yakınları, polise gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Bakan için arama çalışması başlattı.

Polis ekipleri 17 gündür arama çalışmalarına devam ederken, Bakan'ın ailesi de çalışmalara katıldı. Bugün akşam saatlerinde, Pamukkale ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde Ellez Deresi mevkiinde arama yapan Muharrem Bakan'ın oğlu Adem Bakan (45), dere kenarında babasının cansız bedenini buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Savcının incelemesinin ardından Bakan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden detaylar

-Polis ekiplerinden görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Ellez Deresi'nden görüntü

-Muharrem Bakan'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, DHA)

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Bursa'da hafif ticari araç minibüse çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç, yoldan geçen köpeğe çarpmamak için aniden duran minibüse arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa- Ankara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Ali Gök (66) yönetimindeki 16 LN 253 plakalı hafif ticari araç, köpeğe çarpmamak için aniden duran Suriye uyruklu İsse Seho'nun (22) kullandığı 16 MG 761 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Gök, İnegöl itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İki yaralı da kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Gök'ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralılardan görüntüler

-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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