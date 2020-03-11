DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Kütahya'da otobüs terminali ve halk otobüsleri dezenfekte ediliyor

KÜTAHYA'da, koronovirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs terminali ve halk otobüslerinde dezenfekte çalışmalarına başlandı.

Türkiye 'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Kütahya Belediyesi ekipleri, şehirlerarası otobüs terminali ve halk otobüslerinde dezenfekte çalışmalarına başladı. Özel kıyafetler giyen belediye çalışanları terminal binası ve halk otobüslerinde ilaçlama çalışması yaptı. Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri İlaçlama Ekip Sorumlusu Seçkin Aydoğdu, halkın yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama çalışmaları yaptıklarını belirterek, " Koronavirüs ile ilgili halkın yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama dezenfeksiyon çalışmalarını artırdık. Bu kapsamda otobüs terminali, halk otobüsleri gibi halkın yoğun olduğu bölgelerde çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

-Belediye ekipleri otogarda ve otobüslerde ilaçlama yaparken

-Genel görüntüler

-Seçkin Aydoğdu ile röp

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA-DHA

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Çatak 'ta cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

VAN'ın Çatak ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından ilaçlı suyla dezenfekte edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edildiğini açıklamasının ardından ülke genelinde tedbir amaçlı yoğun bir çalışma başlatıldı. Van kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Çatak İlçesi'nde ise cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından yıkanarak dezenfekte edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, belediye olarak tüm önlemleri almaya çalıştıklarını belirterek, "Personellerimize bilgilendirme yapıldıktan sonra ilk olarak ilçe merkezimizdeki caddelerde, ilçe otogarında, okullarımızda ve vatandaşların sık kullandığı yerlerde hijyen önlemlerini üst düzeye çıkardık. Bu alanlar görevlilerimizce dezenfekte ediliyor. Bu çalışmalarımız sürecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dezenfekte ilaçlarının depodan taşınıp itfaiye aracına getirilmesi

-İlaçlama çalışmalarıdan genel ve detaylar

-İşçilerin fırça ile yolu temizlemesi

-Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın ile röportaj

HABER: Hudayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van),

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Adıyaman 'da hastanelerde virüse karşı dezenfektanlı önlem

ADIYAMAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde giriş ve çıkış noktalarında vatandaşların eline dezenfektan sıkılması kararı alındı

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, görevli sağlık personelince hastaneye gelen ve hastaneden ayrılan vatandaşların eline dezenfektan sıkılması kararı aldı. Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, virüse karşı karşıya kalacakları en yüksek yerlerden birinin hastaneler olduğunu ve bunun için de dezenfektan kullandırılmanın çok etkili olacağını söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Vatandaşların eline dezenfektan sıkılması

Vatandaşlar ile röportaj

Genel ve detay görüntü

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Fethiye 'de ambulans şoförünü darp eden hasta yakınına para cezası

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, annesini hastaneye getirdikleri sırada telefonunu açmayan ambulans şoförleri Hüseyin Dal (48) ve Reşat Deveci'yi (38) darp eden Umur T.'ye (27) 'basit yaralama' suçundan 3 bin 740 lira adli para cezası verildi.

Olay, geçen 19 Temmuz'da, Fethiye Devlet Hastanesi acil girişinde meydana geldi. 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye getirilen annesi Nuray Tekin 'in ölümünün ardından Umur T. (27), ambulansta görevli şoförler Hüseyin Dal ve Reşat Deveci'ye saldırdı. Ambulans şoförlerinin hastaneye seyir halindeyken cep telefonundan yaptığı aramalara cevap vermemesini gerekçe gösteren Umur T.'nin darp ettiği Dal ve Deveci şikayetçi oldu.

Fethiye Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün gerçekleştirilen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan T., olay günü yaşananları hatırlamadığını söyledi. Annesinin ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını anlatan T., ambulans şoförlerine saldırdığı için pişman olduğunu dile getirdi. Tutuksuz yargılanan T.'ye, 'basit yaralama' suçundan 3 bin 740 adli lira para cezası verildi.

Fethiye Adliyesi önünde duruşmaya katılan Dal ve Deveci'ye destek veren sağlık çalışanları yaşananlara tepki gösterdi. Sağlık çalışanları adına açıklama yapan Öz Sağlık- İş Sendikası Muğla İl Başkanı Fatma Kuzucuoğlu, sağlıkçılara, hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan sözlü ve fiziksel şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

-Sağlık çalışanlarının adliyeden çıkmasından görüntü

-Sağlık çalışanları adına Fatma Kuzucuoğlu'nun açıklaması

(Haber- Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Kızının altınlarını dolandırıcılara götürürken polis engelledi

KAHRAMANMARAŞ'ta inşaat işçisi Alaettin Kaba (47), telefonda kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcıya inanarak kızının 35 bin liralık altınını teslim etmeye giderken polis tarafından engellendi. Ekipleri karşısında görünce dolandırılmak üzere olduğunu anlayan Kaba, polise teşekkür etti.

Bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan Alaettin Kaba'yı arayan kimliği belirsiz kişi, cumhuriyet savcısı olduğunu belirtip, 'Bir dolandırıcılık olayında kimlik fotokopini kullanmışlar. Olayı çözmemiz için evdeki ziynet eşyalarını teslim etmen gerekiyor' dedi. Dolandırıcıya inanan Kaba, eve gidip nişanlı kızına hiçbir şey söylemeden, 35 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp, evden ayrıldı.

DAMADI YARDIM İSTEDİ

Alaettin Kaba, altınları teslim etmek üzere dolandırıcıların yönlendirmesiyle Adalet Sarayı civarında tarif edilen bölgeye giderken, babasının dolandırılmak üzere olduğunu anlayan kızı da nişanlısını arayarak olayı anlattı. Damadı da telefonla Kaba'ya ulaşamayınca hemen 155'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, adliye kavşağında Kaba'nın kullandığı otomobilin önünü kesti. Ne olduğuna anlam veremeyen Kaba, ekiplerin 'Biz polisiz, dolandırılıyorsun' demesi üzerine şoke oldu. O sırada cep telefonunun açık olması nedeniyle yaşananları dinleyen dolandırıcı ise hemen telefonu kapattı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Son anda polisler tarafından dolandırılmaktan kurtarılan Alaettin Kaba, emniyete götürüldü. İfadesi alındıktan sonra polis, Kaba'ya kızının altınlarını teslim edip dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Emniyetten ayrılırken polislere teşekkür eden Alaettin Kaba, gazetecilere de yaşadıklarını anlattı. Dolandırıcının kendisini savcı olarak tanıttığını belirten Kaba, "Bana, 'Senin adına dolandırıcılık yapılmış. Hakkında yakalama kararı çıkartıldı, ben seni kurtaracağım' dedi. 'Kimseye bilgi vermeyeceksin, telefonu kapatmayacaksın ve buraya gelene kadar da kimseyle görüşmeyeceksin' dedikten sonra evimdeki ziynet eşyalarımı alıp adliyenin oraya getirmemi istedi. Ben de ona inanıp eve gidip yeni nişanlanan kızımın altınlarını alıp ayrıldım. Kızım nişanlısını aramış o da 155'ten yardım istemiş. Polis arkadaşlar araçlarıyla önümü kesince dolandırıldığımı anladım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Altınlar

Polisin altınları Alaettin kaba'ya teslim etmesi

Altından detay

Kaba ile röp.

Kaba'nın polise teşekkür etmesi

(Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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