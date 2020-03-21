DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika

İslahiye'de 65 yaş ve kronik hastalara hoparlörlerle uyarı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığı hoparlörlerle duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı , saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmaları, park ve bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını yasakladı. Bakanlığın genelgesi doğrultusunda belediye hoparlörlerinden uyarı anonsu yapıldı. Herkese yönelik yapılan anonsta şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığından duyrulur, bu gece saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Halkımıza ilanen duyrulur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kent merkezi

Demokrasi meydanı

Yapılan Anons

Sokakta genel

Vatandaş ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE(Gaziantep),

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İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su takı ile destek

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, koronavirüs salgınına karşı özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına su takı ile destek verdi.

Kocaeli İtfaiyesi'ne bağlı ekipler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısına uyarak saat 21.00'de müfreze önünde araçlarıyla birlikte düzen aldı. Yahyakaptan Müfrezesi'nde görevli itfaiyeciler araç megafonu ile, "Her türlü zor şartlarda görev yapan sağlık personelleri, sizleri destekliyor ve alkışlıyoruz" dedikten sonra sirenler ve yaptıkları su takı ile desteklerini gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiyecilerin megafondan anonsu

Siren çalarak su takı oluşturmaları

Haber: Selda Hatun TAN/ İZMİT(Kocaeli),

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Umrecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

UMRE dönüşü koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri 'nin Talas ilçesinde bulunan öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan bazı vatandaşlar, pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

Umre ziyaretinin ardından Türkiye 'ye dönen 252 kişilik umre kafilesi, 5 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında Talas ilçesinde bulunan Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Umre kafilesi yurtta gözlem altında tutuluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarını, milletvekillerine alkışlatmasının ardından yurt genelinde başlatılan 'sağlık çalışanlarının alkışlanmasına' umre kafilesi de destek verdi. Saat 21.00'de yurtların penceresine çıkan bazı vatandaşlar sağlık çalışanlarını destek için alkışladı. Vatandaşlar, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yurttan görüntü

-Umrecilerin alkışlaması

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,

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Ankara'da sağlık çalışanları alkışkandı

ANKARA'da, vatandaşlar koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarına destek vermek için evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak alkış tuttu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından yaptığı, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye. Özverili sağlık çalışanlarımıza güç verdin. En güçlü alkış aynı saatte yarın" açıklamasının ardından, Ankara'da vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıktı. Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde vatandaşlar, haftalardır koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarını alkışladı. Vatandaşlardan bazıları evlerinin lambalarını yakıp söndürürken, yoldan geçen araç sürücüleri de etkinliğe korna çalarak sağlık çalışanlarına destek oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Apartmanlardan görüntüler

Genel detaylar

Haber-Kamera: ANKARA,

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İzmir'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor

İZMİR'de, saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için bir dakika süreyle alkışladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüse karşı mücadele ederken yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarını, milletvekillerine alkışlatmasının ardından Perşembe günü yurt genelinde başlatılan 'sağlık çalışanlarının alkışlanması' etkinliği bugün de yapıldı. İzmirli vatandaşlar da dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele ederken yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarına destek olmak için, saat 21.00'de pencere ve balkonlara çıkarak, yaklaşık 1 dakika boyunca alkışladı. Kimi vatandaşlar destek tezahüratında bulunurken, bazıları ise ıslık çaldı.

Öte yandan, vatandaşların alkışla verdiği destek havadan da görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alkışlayan vatandaşlardan görüntü

-Vapurdan görüntü

-Drone görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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İtfaiye erleri, sağlık çalışanları için siren çaldı

KORONAVİRÜS nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başlattığı 'Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır' çağrısına Diyarbakır 'da itfaiye erleri, araçlarıyla siren çalarak destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleye destek amacıyla 3 gün önce sosyal medya hesabında başlattığı 'Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır' çağrısına her akşam saat 21.00'i gösterirken Türkiye'de milyonlarca kişi evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak alkışlarıyla destek veriyor. Diyarbakır'da bu akşam yapılan destek çağrısına itfaiye erleri de katıldı. İtfaiye erleri, araçlarıyla siren çalarak, koronavirüs nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye araçlarının siren çalması

Pencere ve bolkondaki alkış anları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/ DİYARBAKIR,

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