DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

KKTC'den gelenler Karaman'da karantinaya alındı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 14 gün boyunca karantinaya alınmak üzere Karaman'a getirilen 141 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek KYK yurduna yerleştirildi. Polis yurt etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Karaman Valisi Fahri Meral'de karantina için ayrılan yurtta inceleme yaptı.

Bugün sabah Toros isimli gemi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Mersin Uluslararası limanına getirilen 141 kişi otobüslerle Karaman'da bulunan Nefise Sultan Kız yurduna getirildi.

Nefise Sultan Kız Yurdunda sağlık ekiplerinin yanı sıra, UMKE, AFAD ve çok sayıda polis ekibi görevlendirildi. Otobüslerle getirilen 141 kişi tek tek sağlık kontrolünden geçirilerek tek kişilik odalara alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otobüslerin yurda girmesi

-Özel kıyafetli görevlilerin karantinaya alınacakları karşılaması

-Genel detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN

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Devrek'te hurdacıların kavgası: 1 ölü

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, hurdacı Volkan Y., sokakta tartıştığı, kendisi gibi hurda toplayan Ahmet Cantekin'i (50) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, gece yarısı Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Her ikisi de hurdacı olan Volkan Y. ile Ahmet Cantekin arasında henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan Y. yanında taşıdığı tabancayla Ahmet Cantekin'e ateş etti.

Ağır yaralanan Cantekin, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Cantekin, kurtarılamadı. Volkay Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Volkan Y.'nin sokakta karşılaştığı Ahmet Cantekin'i tabancayla ateş ederek öldürdüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmet Cantekin yolda karşılaştığı Volkan Y.'nin üzerine yürüdüğü, bu sırada çıkan kavgada Volkan Y.'nin tabancayla ateş ettiği ve Cantekin'in yere düştüğü görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cinayet anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ DEVREK(Zonguldak),

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Kazadan son anda kurtulan yaya, güvenlik kamerasında

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, yol kenarında bekleyen kişi, yara almaktan son anda kendini geriye atarak kurtuldu. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Höyük Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı binadan çıkan ismi öğrenilemeyen kişi, caddeye adım attığı sırada iki otomobilin çarpışıp, üzerine geldiğini fark etti. Kendini geriye atarak son saniyede yara almaktan kurtulan kişinin sakinliği ise dikkat çekti. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

2 katlı binanın altındaki iş yerinin tentesinin zarar gördüğü kazada otomobil sürücüleri de yara almadı. Hasarlı iki otomobil, çekiciyle kaza yerinden alınıp, tamirhaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-İki aracın çarpışması

-Kaldırımda yürüyen vatandaşın kaçması

-Takla atan araçlar

-Araçlardan çıkanlar ve kalabalıktan görüntü

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ ARSUZ,(Hatay),

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Eski eşini ve oğlunu öldüren katil zanlısı yakalandı, ölenler toprağa verildi

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde boşandığı Neşe Orhan (43) ile oğlu 18 yaşındaki Furkan K.'yi av tüfeğiyle vurarak öldüren Zeki K. (49), yakalanarak gözaltına alındı. Öldürülen Neşe Orhan ile oğlu Furkan K. ise, toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.45 sıralarında, Kuyucak ilçesi kırsal Çamdibi Mahallesi'nde meydana geldi. Zeki K., eski eşi Neşe Orhan'ın oturduğu kırsal Çamdibi Mahallesi'ne giderek bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Zeki K., yanında getirdiği av tüfeğiyle esi eşini ve kendisini engellemeye çalışan oğlu Furkan K.'ye ateş etti. Zeki K., ardından 09 F 8340 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen mahalle sakinleri, anne ile oğlunun kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Neşe Orhan ve Kuyucak Lisesi son sınıf öğrencisi oğlu Furkan K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölenlerin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri, cinayet şüphelisi Zeki K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Zeki K., Nazilli ilçesindeki Yeni Mahalle'nin Ordu Caddesi üzerinde saklandığı adreste polis ekiplerince gece yakalandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'nce yakalanan Zeki K.'yi, daha sonra cinayetin işlendiği Kuyucak'a gönderildi ve jandarma ekiplerine teslim edildi. Zeki K.'nin tartışmanın neden yaşandığı ya da cinayeti niçin işlediği yönünde bilgi vermediği, konuşmadığı öğrenildi.

ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Öldürülen Neşe Orhan ile oğlu Furkan K.'nin cenazeleri, bugün yakınlarına teslim edildi. Anne ve oğlunun cenazeleri daha sonra Kuyucak'ın Çamdibi Mahallesi'ne götürüldü. Köy meydanındaki caminin önünde ikindi namazından önce öldürülen Neşe Orhan ile oğlu Furkan K.'nin cenaze namazları kılındı. Öldürülen anne ve oğlun naaşları, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Katil zanlısı Zeki K.'nin işlemlerin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenaze namazından görüntü

Cenazede toprağa verilmesinden görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- kamera: Bahattin ALBAYRAK/ KUYUCAK (Aydın),

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Talas Belediyesi, vatandaşlara 10 bin hijyen çantası dağıttı

KAYSERİ'de Talas İlçe Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 bin vatandaşa içinde temizlik ürünlerinin yer aldığı hijyen çantası dağıttı.

Talas Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini arttırdı. İlçede, başta toplu taşıma araçları olmak üzere birçok noktada dezenfekte çalışması yapan belediye, vatandaşlar için de hijyen çantası hazırladı.

Belediye ekipleri, içerisinde maske, kolonya, kağıt sabun ve koronavirüsten korunma yöntemlerini anlatan el broşürü ile aile içi iletişim kitabının bulunduğu hijyen çantalarını, ilk olarak cumartesi pazarına gelen vatandaşlara dağıttı. Ardından nüfusun yoğun olduğu Atatürk Bulvarı ile duraklarda hijyen çantası dağıtımı yapıldı. Hijyen çantasının 10 bin kişiye dağıtıldığı bildirilirken, vatandaşlar, Talas Belediyesi'ne teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hijyen çantalaı dağıtılırken görüntü

-Vatandaşlar ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: KAYSERİ,DHA

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Çanakkale'de otobüs seferleri Valilik iznine bağlandı

ÇANAKKALE Valiliğince bugün saat 17.00 itibariyle otobüs ile şehir dışına çıkışlarda, 'Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' zorunluluğunun getirildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirlerarası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından, Çanakkale'de de şehir dışına çıkışlarda 'Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' zorunluluğunun getirildiği duyuruldu.

Çanakkale Valiliğince yapılan açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayısında artışlar yaşanan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) en temel özelliğinin fiziksel temas, hava yolu gibi yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu belirtildi. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolunun sosyal hareketliliğin ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun sağlanması olduğunun ifade edildiği açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı, diğer bakanlıklar ile Valilik olarak tedbirlerin alındığı vurgulandı.

İl Hıfzısıhha Kurulu'nca konuyla ilgili olarak gerçekleştirilen toplantıda çeşitli kararların alındığının kaydedildiği açıklamada, şöyle denildi:

"İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Çanakkale Valiliği tarafından oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi' belgesi düzenlenmesine, Seyahat İzin Kurulu Çanakkale Valiliğinin belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurulların otogarlarda görev yapmasına, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesine, Seyahat İzin Kurulunca, şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferinin planlamasına ve ilgililere bilgi verilmesine, Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulmasına, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır."

Açıklamada ayrıca, Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirileceği belirtilerek, "Çanakkale Valiliğince, illerine gelecekleri bildirilen yolcuların il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilmesine, karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususunun tebliğ edilmesine ve uyulup uyulmadığının sürekli kontrol edilmesine, Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesine, Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları, kapasitelerinde boşluk olması durumunda almasına, Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Ayrıca 28 Mart saat 17.00 itibariyle seferlerin durdurulması kararlaştırılmıştır." denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarından genel ve detay görüntüler.

-Otogar içindeki otobüslerden ve yolculardan genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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