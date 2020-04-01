DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Karantinada kaldıkları yurtlardan ayrılanlar Karabük'e döndü

UMREDEN dönmelerinin ardından Ankara'da yurtlarda karantina altında tutulan 95 kişi, karantinanın sona ermesinin ardından Karabük'e döndü.

Umreden dönmelerinin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da Haymana Kız Öğrenci Yurdu ve Gölbaşındaki yurtlarda 14 gün karantinada kalan ve testleri negatif çıkan vatandaşlar, Karabük'e döndü. 95 kişi otobüslerle Karabük otogarına getirildi. Yakınları tarafından karşılananlar, karantina sürecinde kendilerine çok iyi bakıldığını ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Otobüslerin gelişi

Yakınlarının bekleyişi

Otobüsten eşyalarını almaları

Röportaj

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Muş'ta 3 köy karantinaya alındı

MUŞ'ta, 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri kapsamında, ikisi merkez biri Bulanık ilçesine bağlı olmak üzere toplam 3 köyün karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Yazla ve Alagün ile Bulanık ilçesine bağlı Yüzbaşı köyleri, yoğun İstanbul ve diğer illerden gelişler, bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması, geldikleri araçta Kovid-19 pozitif vaka çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır. Sağlık ve diğer ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zırhlı araçtan detay

-Muhabir anonsu

-Zırhlı araç ve köyden detay

-Köy ve zırhlı araçtan detaylar

Haber-Kamera: Muhammed Sami Maral/ MUŞ,

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Cenazeden sonra tabutu yaktılar

ZONGULDAK'ta rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Şerafettin Savaş'ın(71) konulduğu tabut, cenazenin toprağa verilmesinin ardından görevliler tarafından yakıldı.

Zonguldak Birlik Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Şerafettin Savaş, hayatını kaybetti. Şerafettin Savaş'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından özel kıyafetli ekiplerce Birlik Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi. Savaş'ın taşındığı tabut daha sonra görevliler tarafından yakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tabutun yakılması

-Şerafettin Savaş'ın fotoğrafı

-Cenazenin taşınmasından fotoğraf

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,-

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Tatvan'da 3 köy ve 9 apartman, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 3 köy ve 7 mahalledeki 9 apartman, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Karantina uygulanan köy ve mahallelerdeki apartmanlara giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Tatvan ilçesine bağlı Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri ile ilçe merkezindeki 7 mahallede bulunan 9 apartman, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Bitlis Valiliği , karantina uygulanan köy ve mahallelerdeki apartmanlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulunun 01 Nisan 2020 kararları kapsamında, Tatvan'a bağlı, Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köylerinin 01.04.2020 tarih ve 21: 00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verilmiştir. Tatvan ilçe merkezinde bulunan 7 ayrı mahalledeki 9 apartman da karantinaya alındı. İlçe merkezinde açık adresleri belirtilen apartmanların 01.04.2020 tarih ve 21: 00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak apartmanlarda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, bu apartmanlarda ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan Kolluk Kuvvetlerinde görevli (Emniyet, TSK ) personellerin ve Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili kararlardan muaf sayılmalarına karar verilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tatvan sokaklarından detay

-Sokakta yürüyen vatandaşlardan görüntü<

-Araçlardan detay

-İlaçlamalardan detay

-AVM'nin girişindeki yazıdan detay

-İnsanların Tatvan sokaklarındaki görüntüleri

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Köpeğe çarpıp kaçan sürücü güvenlik kamerasında

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir otomobilin çarptığı 'Shakespeare' isimli köpek telef oldu. Otomobildekilerin köpeğe çarptıktan sonra önce durup, kapıları açarak baktıkları, ardından durmayıp, kaçtıkları o anların bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'nde, geçen 30 Mart'ta, saat 18.57'de, 'Shakespeare' isimli sahipli bir köpeğe bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan köpek, sahibi ve Türkbükü Patileri Grubu üyesi bir grup tarafından veterinere götürüldü. Ancak, sevimli köpek veteriner hekimin çabalarına rağmen kurtarılamadı. Köpeğin sahibi ve hayvanseverler, Göltürkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı'na gidip, köpeğe çarpıp kaçan otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu. Olay anının yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, köpeğe çarpan otomobildekilerin önce durup, kapıları açarak baktıkları ardından durmayıp, kaçtıkları belirlendi. Hayvanseverler bu görüntüleri de jandarmaya verdi. Jandarma görüntülerden plakası tespit edilen otomobilin bulunup, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma aynı gün ismi açıklanmayan otomobilin sürücüsünü evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Otomobilin köpeğe çarpıp, kaçmasından güvenlik kamerası görüntüsü

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

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Koronavirüs sebebiyle kapalı olan kafeteryada hırsızlık

İZMİR'de, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında faaliyette olmayan bir kafeteryaya giren hırsızlar 8 bin TL'lik elektronik eşya çaldı. Olay, işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Güzelyalı semtinde, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hizmet vermeyen bir kafeteryaya gelen 3 kişi, raylı sistemle çalışan kapıyı zorlayarak içeriye girdi. Yaklaşık 2 dakikada 2 televizyon ve 1 laptop bilgisayarı alan hırsızlar, daha sonra koşarak uzaklaştı. Çevredeki bir kafeteryanın çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine, olay polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. İşyeri sahibi Can Serhatlı, "Virüs salgını nedeniyle hizmet vermiyorduk. Ben evdeydim. Yandaki kafeteryadan arkadaşlar bana telefon açtı ve apart topar buraya geldik. Burada kimse olmamasını fırsat bilmişler. 3 kişi gelmiş ve 7-8 bin TL'lik eşyamızı çalmışlar. Kafemizin sistemi de laptop bilgisayarımız içindeydi, en çok ona üzülüyorum. Biz korkudan burada durmaya başladık, nöbet tutacağız" dedi.

Öte yandan, olay işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kafeteryaya giren hırsızların elektronik eşyaları aldıkları anlar yer alırken, polis, hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kafeteryadan detay görüntüler

İşyeri sahibi Can Serhatlı ile röportaj

Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Koyununu satıp kampanyaya bağışladı

MERSİN'in Silifke ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricisi Mehmet Yagal, sattığı koyunundan elde ettiği bin 453 TL'yi, 'Biz bize yeteriz Türkiye'm' kampanyası'na bağışladı.

İlçenin Sarıcalar Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Yagal, koyunlarından bir tanesini bin 453 liraya sattı. Yagal, parayı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlayarak milli dayanışmaya destek verdiğini belirtti.

Ağılındaki en iyi koyunu sattığını belirten Mehmet Yagal, "Son göçer Yörüklerdenim, göçebeyim. Biraz koyunlarım var. Mesleğimiz, gelirimiz küçükbaş hayvan yetiştiriciliği. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Biz bize yeteriz' kampanyasına çam sakızı çoban armağanı olarak ben de sürümdeki en iyi koyunumu gönlümden koparak bağışlıyorum. Biz Yörükler olarak devletimizin her zaman zor zamanında yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. İnşallah rabbim bir an önce huzura, güvene kavuşturur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sarıkeçili yörüğü Mehmet Yagal'n ağılından görüntü

Koyunlarının görüntüsü

Mehmet Yagal ile röportaj

Bağış görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin),

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Marmaris'in kilit kontrol noktasında koronavirüs tedbirleri artırıldı

MUĞLA-Marmaris karayolunun 21'inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda, jandarma ve trafik polisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücülerin ateşini ölçerek şehir dışından gelenlerin, kimlik bilgileri ve telefon numaralarını kayıt altına aldı.

Marmaris-Muğla karayolunun 21'inci kilometresindeki Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında güvenlik önlemleri artırıldı. Marmaris İlçe Bölge Trafik Amirliği ve jandarma ekipleri, sürücüler ile yolcuları bilgilendirmede bulunup, ateşlerini ölçtü. Marmaris ve Datça ilçelerine karayoluyla geçişte önemli bir kontrol noktası görevini yapan Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında şehir dışından gelen sürücü ve yolcuların kimlik bilgileri ile cep telefon numaraları alındı. Jandarma ve polis ekipleri, "Zorunlu olunmadığı sürece yolculuk yapmamalarını ve sosyal mesafeyi koruyarak hijyen kurallarına uymalarını" istedi. Bilgilendirmeyi dinleyen sürücüler yanında bulundurdukları dezenfektan ve kolonyaları gösterdi. İzmir'den gelen bir kadın sürücü de ekiplere dezenfektan ikram etti.

Manisa 'dan gıda maddesi getiren Ahmet Kopran (35), "Buraya gelinceye kadar 8 noktada denetlendik. Bu tür denetimler çok önemli. Güvenlik kuvvetlerimiz bizim sağlığımız için mücadele ediyor" dedi.

Datça'ya giden Hatice Sevimnur (44) da "Denetimler çok iyi ve daha fazla noktada artırılmalıdır. Her şey bizim sağlığımız için. Tüm güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ederim" dedi. Arıcılık yapan Metin Uçar (56) ise, "Muğla'dan arı kovanlarıma bakmak için Hisarönü Mahallesi'ne gidiyorum. Mecbur kalmasam evden çıkmayacağım ama kovanların kontrol edilmesi lazım hasat mevsimi yaklaşıyor" diye konuştu.

Jandarma yetkilileri, "Yapılan uyarı ve bilgilendirmelerle araç sayısında azalma yaşandı. Günlük binden fazla araç kontrol edilirken sayı yarı oranda düştü. Şehir dışından gelen sürücü ve yolcuların ateşleri ölçüldükten sonra 14 gün karantina sürelerini uymalarını istiyoruz. Kimlik bilgileri ve cep telefon numaraları kayıt altına alınıyor. 7 gün 24 saat aralıksız kontrollerimiz devam edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çetibeli Jandarma Kontrol noktasında denetimlerden görüntü

-Ateşi ölçülen ve kimlik bilgisi alınan sürücülerle röp.

-Çetibeli Jandarma ve Marmaris İlçe Bölge Trafik Amirliği ekiplerinin kontrol sonrası sürücüleri bilgilendirmesi

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Taciz şüphelisi, kendisini eve kilitledi (2)

KONUTTA ADLİ KONTROL KARARI

Kütahya'da sokakta kadını taciz ettiği iddiasıyla kendisini kilitlediği evinde gözaltına alınan Arif Vardar (64), emniyetteki işlemlerinin ardından maske ve eldivenli olarak adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Arif Vardar hakkında koronavirüs salgını ve yaşından dolayı konutunu terk etmemek şeklinde adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Şüpheli Vardar'ın cinsel taciz suçundan tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra geçen yıl aralık ayında tahliye olduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Fabrikanın deposunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiyenin 2 saatlik çalışmayla kontrol altına aldığı yangın, maddi hasara yol açtı.

Yangın, sabah saatlerinde Karacasu Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın depo bölümünde henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 12 araç ile yanına müdahale etti. Alevler 2 saatlik çalışma sonrası fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangının çıktığı fabrika

-Fabrikadan dumanların yükselmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Lokomotifin altında kalarak öldü

KARABÜK'te, evine gitmek için gar içinde rayların üzerinde karşıya geçmeye çalışan Elif Kalkancı (43) lokomotifin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay öğle saatlerinde, Karabük Tren Garında meydana geldi. İddiaya göre, evine gitmek için tren raylarının üstünden karşıya geçmeye çalışan Elif Kalkancı'ya garın içerisinde manevra yapan lokomotif çarptı. Lokomotifin altında kalan kadın metrelerce sürüklendi. Kadının lokomotifin altında kaldığını gören bir görevli, 112 Acile haber verdi. Olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmaların ardından Elif Kalkancı'nın cesedi morga kaldırıldı. Makinist ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tren garından görüntü

-Olay yeri ekiplerinin incelemesi

-Cenazenin tabuta konularak araca götürülmesi

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Varto'da bir çift, arazi ve arsalarını kampanya için bağışladı

MUŞ'un Varto ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak üzere bir çift, adlarına kayıtlı olan 14 parça ve 58 bin 146 metrekarelik arazi ile arsayı bağışladı.

Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiye'mö kampanyasına destek olmak üzere Muş'un Varto ilçesinde eski AK Parti ilçe Başkanı Figen Ergül ile devlet memuru olan eşi Tunay Ergül, Varto ilçe kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcıyı makamında ziyaret ederek, Ordu ili Gürgentepe ilçesi, Akmescit Mahallesi 'nde adına kayıtlı bulunan 14 parça ve 58 bin 146 metrekarelik arazi ve arsasını Varto Kaymakamlığı Varto Mal Müdürlüğü Milli Emlak servisine hibe etti.

'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası ile tüm ülkenin seferber olduğunu belirten Kaymakam Ertuğrul Avcı, şunları söyledi:

"Herkes yardımını yapıyor. Malum ülkede ve tüm dünyada bir virüs salgını var. İnşallah ülke olarak da hep birlikte bu salgının üstesinden geleceğiz. Biz de ayrıca bu gün mutlu olduk. Figen Ergül ile eşi Tunay Ergül Ordu ili Gürgentepe'deki 14 parça arsa ve arazilerini 'Biz Bize yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında devletimize destek olmak için bağışta bulundular. İlçemizde böyle bir hibenin olması ayrıca bizi mutlu etti. Ben kendilerine yapmış oldukları bu hizmet ve bağıştan dolayı çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya destek veren Ergül çiftine teşekkür ederim.ö

Paralarının olmadığını ama eşinin adına 14 parça arsa ve arazinin olduğunu, Cumhurbaşkanının başlatmış olduğu kampanya doğrultusunda bağışta bulunmak istediklerini dile getiren eski Ak Parti Varto ilçe Başkanı Figen Ergül, öTürkiye genelinde gerçekleştirilen kampanyaya destek vermek üzere elimizde bulunan arsa ve arazilerimizi devletimize destek olmak üzere ilçe kaymakamımıza bir ziyaret gerçekleştirdik. Sağ olsun İlçe kaymakamımız da bizi kabul etti. Bu gün burada bu desteğimizi yaptık. Gerçekten biz bize yeteriz. Bu tür kampanyalara insanlarımızı davet ediyorum. İnşallah bir nebze de olsa birine derman olduysak ne mutlu bizeö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İlçe merkezi

-Çiftin kaymakam ile görüşmesi

-Kaymakamın açıklaması

-Ergül çiftinin konuşması

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK/VARTO (MUŞ),

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Emekli maaşı ve bayram ikramiyesini kampanyaya bağışladı

BURDUR'un Bucak ilçesinde oturan işçi emeklisi Ali Rıza Tarakçı (81) mart ayı emekli maaşını ve Ramazan Bayramı ikramiyesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.

İlçeye bağlı Taşyayla köyünde yaşayan işçi emeklisi Ali Rıza Tarakçı, mart ayına ait emekli maaşını ve Ramazan ayı için ödenecek bayram ikramiyesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına bağışlama kararı aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama nedeniyle evinden çıkamayan Ali Rıza Tarakçı emekli maaşını, kampanyaya bağışlamak için köy muhtarı Süleyman Belenkuyu'dan yardım istedi. Muhtar Süleyman Belenkuyu da, Bucak Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan konu hakkında yardım istedi. Bucak Vefa Sosyal Grubu bünyesinde, köy muhtarı ve jandarma eşliğinde Ali Rıza Tarakçı'nın emekli maaşı çekildikten sonra kendisine teslim edildi. Maaşını alan Ali Rıza Tarakçı, imzaladığı tutanakla parayı jandarmaya teslim etti.

Ali Rıza Tarakçı, "Televizyon haberlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs dolayısıyla etkilenen vatandaşlara destek olmak için Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasını duydum. Ben de bu kampanyaya destek olabilmek için mart ayı maaşımı ve Ramazan Bayramı ikramiyemi bağışladım. Bu zor günler de geçecek. Önemli olan böyle zor günlerde bir olmak, birlikte olmak birbirimize yardım etmektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Emekli maaşının Ali Rıza Tarakçı'ya teslim edilmesi

Tutanağı imzalaması

Ali Rıza Tarakçı'nın konuşması

Detaylar

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur),

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