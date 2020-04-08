DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

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Diyarbakır'da PKK'dan orman işçilerine EYP'li tuzak; 5 şehit (6)PATLAMAYLA YOLDA DEV ÇUKUR AÇILDIDiyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin, ormana odun kesmeye gidenlerin içinde bulunduğu aracın geçişi sırasında tuzaklanan EYP'yi infilak ettirdikleri yolda dev çukur açıldı.
Diyarbakır'da PKK'dan orman işçilerine EYP'li tuzak; 5 şehit (6)
PATLAMAYLA YOLDA DEV ÇUKUR AÇILDI
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin, ormana odun kesmeye gidenlerin içinde bulunduğu aracın geçişi sırasında tuzaklanan EYP'yi infilak ettirdikleri yolda dev çukur açıldı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından şehitlerin hurdaya dönen aracı kaldırılırken, çukur toprakla kapatıldı. Olay yerinde sivil şehitlerden geriye ise ayakkabıları kaldı. Güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:26 Kaynak: DHA
Son Dakika Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü