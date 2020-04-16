DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Adana'da hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: Baba ile oğlu öldü

ADANA'da kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Esen ile oğlu Mustafa Esen, hayatını kaybetti.

Kaza, Karaisalı ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'de meydana geldi. Yusuf Esen yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Esen ile oğlu Mustafa Esen, hayatını kaybetti.

Baba ve oğlunun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilmeyen kamyon şoförü, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza tabelası ve yol

Polis ve itfaiye ekiplerinden genel detaylar

Paramparça olan hafif ticari araç

Kazaya karışan araçlar

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Çukurova Üniversitesi'nde umut veren koronavirüs çalışması (2)

'ÇİN'DEN GELEN İLAÇLARA İHTİYAÇ KALMAYACAK'

Koronavirüs salgının dünyada etkisini göstermeye başlamasından itibaren çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Osman Gülnaz, geliştirdikleri etken madde ile virüsün hücre içinde gelişmesini önlemeyi amaçladıklarını söyledi. Virüsün insandan insana çok kolay bulaştığının ve bundan dolayı çözümün ivedilikle ortaya koyulması gerektiğinin altını çizen Gülnaz, şöyle konuştu:

"Sentezlediğimiz ilaçtaki etken madde, laboratuar şartlarında yapmış olduğumuz tüm testlerde pozitif sonuçlar verdi. Bu sonuçların tamamını aldıktan sonra elde ettiğimiz bulguları kamuoyuyla paylaşmak istedik. Çukurova Üniversitesi olarak çalışmamızı tamamladık. Önümüzdeki çok uzun bir süreç var. Bu süreç içerisinde etken maddenin denemelerinin tamamlaması ve en kısa zamanda klinik aşamaya geçmesi için onay beklemekteyiz. Virüsün üremesini durdurabilen özel bir etken maddeden bahsediyoruz. Biliyorsunuz, hastalıkla mücadele için çeşitli ilaçlar kullanılıyor. Bizim ürettiğimiz etken madde bunlardan tamamen farklı bir sentez. Klinik deneylere başlayınca daha net sonuçlar alacağız. İlaçların piyasaya çıkması uzun bir süreç alabilir. Ancak gelecek imkanlar, dışarıdan gelecek yardımlarla bu süreç kısalabilir. Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla bu kapsamda başka çalışma yok. Bu ilaç, Çin'den gelen ilaç yerine kullanabileceğimiz bir ilaç olabilir. Eğer sonuca ulaşırsak ona ihtiyacımız kalmayacak ve ilacı tüm dünyaya dağıtma imkanımız olacak."