DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika

7 yaşındaki Mustafa, ok ve yay parasını kampanyaya bağışladı

AMASYA'da, 7 yaşındaki Mustafa Said Yazıcı, ok ve yay almak için biriktirdiği kumbarasındaki 200 TL'yi 'biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiye'm' Milli Dayanışma kampanyasına, bir destek de 7 yaşındaki Mustafa Said Yazıcı'dan geldi. Sokağa çıkmadığı için evde kalan Yazıcı, ok ve yay almak için kumbarasında biriktirdiği 200 TL'yi, ailesi aracılığıyla kampanyaya bağışladı. Mustafa Said Yazıcı, "Ok ve yay almak için biriktiriyordum. Sonra Cumhurbaşkanımız bu kampanyayı başlatınca bende bu kampanyaya birikimimi bağışlamak istedimö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Küçük Mustafa'dan detay

-Kumbarasındaki parayı sayarken detay

-Kumbaradan detay

-Röportaj

-Diğer detay

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

======================

Doktorlar için balkonda konser verdiler

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde koronavirüs dolayısıyla sokağa çıkma yasağı nedeniyle iki kardeş, balkona çıkarak doktor ve sağlık çalışanları için sazlı sözlü konser verdi.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Kuşbazda sokakta oturan müzisyen Ünsal Çelik ve Varol Çelik, sokağa çıkma yasağı nedeniyle balkonlarına çıkarak sağlık çalışanları için konser verdi. 'Aman doktor canım doktor' şarkısıyla başlayan konser renkli görüntülere sahne oldu. Çevre sakinleri de balkonlarına çıkarak şarkılara eşlik ederken, bazı vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ünsal ve Varol Çelik kardeşlerin balkonda verdiği konserden görüntü

-Mahalle halkının balkonlardan onlara eşlik etmesi

Haber – Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

=======================

Sokağa çıkma yasağı eğlenmelerine engel olmadı

Bursa'da sokağa çıkma yasağı sebebiyle evlerinden çıkamayan mahalleliler müzik açarak balkonlarında dans etti. O sırada sokaktaki çöpleri temizleyen belediye görevlileri ile ekmek dağıtan görevliler de mahallelilerle birlikte oynadı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağı, Bursalı vatandaşların neşelerine engel olmadı. Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde, yasak sebebiyle evlerinden çıkamayan mahalleliler, komşuları Birgül Tuktakaya'ın (48), balkonundan açtığı müzikle neşe buldu. Evlerinde sıkılan vatandaşlar, Tuktakaya'ya eşlik ederek hep beraber dans edip şarkılar söyledi.

Vatandaşların eğlencesine sokakta ekmek dağıtan görevliler ile çöpleri temizleyen belediye personelleri de katıldı. Bir belediye personelinin, çöpleri toplarken vatandaşla beraber çifte telli oynaması mahalleli tarafından alkışlarla karşılandı.

Açtığı müziklerle mahalleliyi eğlendiren Birgül Tuktakaya, evde oturmaktan sıkılırken aklına böyle bir fikrin geldiğini ve komşusuyla birlikte açtıkları müziğe, bütün mahalleden destek geldiğini dile getirdi. Mahalle sakinlerinin yoğun isteği üzerine bu hafta da aynı eğlenceyi düzenlediklerini ifade eden Tuktakaya, "Baktım mahallemiz çok sakin, canımız sıkılıyor biz de komşumla ne yapabiliriz diye düşündük. Aklıma balkonda yüksek sesle müzik açıp hep beraber eğlenmek geldi. Açtığımız müziğe bütün mahalleden destek geldi ve bu hafta yeniden istediler. Özel istek üzerine yeniden açtık kasetimizi ve hep beraber eğlendik. Devletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımıza çok teşekkür ederiz. Karantina odasında sıkılmaktansa evde sıkılmayı tercih ederiz. Herkes birbirini düşünmek zorunda. Herkesin sağlığına kavuşması için bunu yapmak zorundayızö dedi.