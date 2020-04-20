DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika

İznik'te sazlık yangını, 1 saatte söndürüldü

BURSA'nın İznik ilçesindeki sazlık alanda çıkıp, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

İznik merkez ile kırsal Çakırca Mahallesi arasında bulunan sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını ilçenin birçok noktasından görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarlar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Sazlık alanda, daha sonra soğutma çalışması yapıldı. Yangın çıkan alanda, 'Türk dünyasının olimpiyatları' olarak bilinen Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsünün yapılması planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alevli görüntüler

-Yangından detaylar

-Söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/İZNİK,(Bursa),

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Sivas'ta polis ekipleri caddede maske dağıttı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildi. Bu çerçevede polis ekipleri halka maske dağıtarak uyarılarda bulundu.

Sivas'ta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı kapsamında tüm kamusal alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Bunun üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri İnönü Bulvarı üzerinde maskesiz gezen vatandaşları uyardı. Yanında bulundurmayanlara ise maske dağıttı. Polisler, vatandaşlara kararın ihlal edilmesi halinde Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince 392 lira cezai işlem uygulanacağını hatırlattı. Sivas Valiliği girişinde de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.