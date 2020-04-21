DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralı (2)

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Erzurum 'un Aşkale ilçesinin kırsal Tosunlu ve Çatören mahallelerinden 2 grup arasında çıkan kavgayla ilgili 5 kişi, gözaltına alındı. Mahalleli arasında tekrar kavga çıkmaması için jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Kavgada yaralanıp, hastaneye kaldırılan, 2'si ağır 7 yaralının tedavisinin ise sürdürüldüğü öğrenildi.

Mahalleli arasında üçüncü kez kavga olduğunu belirten Lütfü Şişman (70), "İlkinde benim birader gitmiş orada, birini dövmüş arazi için. Yani bu zamanlarda arazide de bir şey yok. Bu duruma 'titizlik' ya da 'terslik' diyelim. İkinci kavga, onlar da Aşkale'de benim biraderi 4 kişi birleşip dövdüler. Son kavgada da Çatörenliler tedbirli gidince ilçeye bizimkiler tedbirlerini alıp ilçeye gitmişler. Bu durumdan benim haberim olmadı. Herkes bana 'Sen neredesin?' diye sitem ediyor. Bu olaylar böyle büyüdü, diye. Bu virüs yüzünden dışarı çıkamıyorum ki. Kötülük almış, yürümüş. Herkes birbirini suçluyor. Yaralıların durumu hakkında bilgi aldım, iyiye gidiyormuş. İnşallah bu durumlar tez zamanda biter" diye konuştu.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ:

-Kavgaya neden olan arazı ve otlayan hayvanlar

-Tosunlu köyünde önlem alan jandarma

-Tosunlu köyü

-Lütfü Şişman ile röp

-Köyleri gösteren tabela

-Ellerinde sopa ve zincirlerle kavgaya gidenlerin kameraya yansıyan görüntüleri

Haber-Kamera: ERZURUM,

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'Tarla sürme' kavgasında birbirlerini öldürdüler

OSMANİYE'de, 'tarla sürme' nedeniyle çıkan kavgada, akraba olan Hacı Mehmet Usta (70) ve Mustafa Usta (52) birbirlerini silahla vurarak, öldürdü.

Olay, merkeze bağlı Köyyeri köyünde meydana geldi. İddiaya göre, babaları amca çocuğu olan Hacı Mehmet Usta ile Mustafa Usta, 'tarla sürme' yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine iki akraba, birbirine tabanca ve av tüfeği ile ateş etti. Ağır yaralanan Mustafa Usta, kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi 'nde, Hacı Mehmet Usta ise Osmaniye Devlet Hastanesi 'nde hayatını kaybetti. Jandarma , olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma olay yeri inceleme timi, yerden kartuş topalken

Olay yerindeki sivil ve askerler kalabalık görüntüsü

Olay yerindeki traktör

Jandarma olay yeri şeridi

Tarla içerisinde arama yapan askerler

Gelincik tarlasındaki askerler

Köyyeri Köyü tabelası

Olay yerinden gelen askeri araç

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE

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Suudi Arabistan'dan gelen 160 kişi Denizli'de karantinada

SUUDİ Arabistan'dan Türkiye'ye gelen 160 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için Denizli'deki İbn-i Haldun Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Suudi Arabistan'dan 160 yolcuyla havalanan Türk Hava Yolları 'na ait uçak saat 12.00'de Çardak Havalimanı'na indi. Uçakta ateşleri ölçülen yolcular, önceden izolasyonları yapılan otobüslere bindirilip, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü İbn-i Haldun Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi. Bavullarını alan vatandaşlar, sırayla yurttaki tek kişilik odalarına yerleştirildi. Girişte Türk bayrakları dağıtılan yolcuların, 14 günlük karantinanın ardından gidecekleri şehirlere yönlendirileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Otobüslerin gelmesi

Türk vatandaşlarının otobüslerden inmesi

Yurt önünde bayrak dağıtımı yapılması

Vatandaşlardan görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Online kına gecesine polis baskını

İZMİRLİ Pınar Gürkan ve Mutlu Toksöz İzmir'de yapmayı planladıkları nikah, salgın nedeniyle iptal oldu. İstanbul'da kalan çift, ailesinin ve arkadaşlarının katılımıyla online kına gecesi düzenledi. Ancak online geceyi, gerçek sanan kişilerce polise gelen şikayet üzerine polis baskın yaptı. Polis baskınıyla ilgili Gürkan, "Polisler gürültü yapmamız konusunda uyardı ve herhangi bir işlem yapmadan gittiler. Çünkü onlar kapıyı çaldığında da herhangi bir ses yoktu. Bu da geceye dair komik bir anı olarak kaldı. O sırada evde bir arkadaşım dışında kimse yoktu" dedi.

Koronavirüs nedeniyle yapılması planlanan tüm toplu organizasyonlar iptal edildi. Toplantıların çoğu ise online olarak gerçekleştiriliyor. Pınar Gürkan (35) ve Mutlu Toksöz (38) de salgın nedeniyle kına gecesini internet ortamında gerçekleştirdi. Online olarak düzenledikleri kına gecesine hem yurt içinden hem de yurt dışından arkadaşları ve uzakta olan aile bireyleri katıldı. Online kına gecesinde gelin kırmızı elbisesini giyerken, yakınları ise mumları yakarak "Yüksek yüksek tepelere" türküsünü söyledi. Online eğlence sırasında kapının çaldığını ve polislerin 'toplu eğlence' şikayeti üzerine evlerine geldiğini öğrendiğinde çok şaşırdığını belirten Pınar Gürkan, "Biz bilgisayardan sesimizi zor duyuyorduk. Nasıl böyle bir şikayet geldi anlamadım. Polisler gürültü yapmamız konusunda uyardı ve herhangi bir işlem yapmadan gittiler. Çünkü onlar kapıyı çaldığında da herhangi bir ses yoktu. Bu da geceye dair komik bir anı olarak kaldı. O sırada evde bir arkadaşım dışında kimse yoktu" dedi.

'HEM GÜLDÜM HEM AĞLADIM'

Koronavirüs nedeniyle İzmir'de yapılması planlanan nikahlarının ertelendiğini belirten Pınar Gürkan, online kına gecesine Almanya Ankara ve İstanbul gibi illerden katılım olduğunu ifade etti. Aile bireylerinin de online katıldığını söyleyen Gürkan, "Biz İstanbul'da yalnız kaldık. Ailemizden hiç kimse yok. Normalde nikahımız İzmir'de Karşıyaka 'daydı ama bize nikahımıza gitmemize izin verilmedi. İzin belgemizi getirttik. Onunla işlem yaptırdık ayrın nikahımız var. Annem Ankara'da, Mutlu'nun annesi Adana'da babam İzmir'de Mutlu'nun abisi ise Mersin 'den katıldı. Herkes aynı anda mum yaktı. Çok güzel bir görüntü oldu. Bir yandan güldüm bir yandan ağladım" ifadelerini kullandı.

'EVDE KAL MESAJI VERMEK İSTEDİK'

İşletme mühendisi Pınar Gürkan ve tekstil mühendisi Mutlu Toksöz, Ataköy 'de sadece şahitlerin katılacağı ve sosyal medyadan canlı yayınlanacak bir nikah düzenleyecek. 'Evde kal' çağrılarına destek mesajı vermek istediklerinin altını çizen Gürkan, hazırladıkları davetiyede de 'evde kal' mesajı verdiklerini belirtip, "Biz de nikahımızı erteleyebilirdik. Ancak 'evde kal' çağrılarına da destek vermek ve örnek olmak istedik. Polislerin gelmesi yanlış bir anlaşılma sonucu oldu ama amacıyla insanların evde kalmasını desteklemek amacıyla bu şekilde bir karar aldık. O yüzden online kına gecesi ve nikah yapmaya karar verdik. Normalde nikah davetiyelerinde 'Aramızda olmanızdan mutluluk duyarız' denir. Biz evde ve sağlıklı olduğunuzu bilmekten mutluluk duyarız. Lütfen evde kalın ve bizi online izleyin' notuyla davetiyemizi ulaştırdık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kına gecesinden görüntü

Pınar Gürkan açıklama

Haber- Kamera: Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,

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Pazarda mesafeli alışveriş

BURDUR'da Salı Pazarına alışveriş için gelenler, sosyal mesafe kuralına uygun olarak pazar yerine alındı.

Burdur 'da salı günleri Uzay Çatı altında kurulan halk pazarına gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya geçerek alışverişlerini yapmak için pazar yerine girdi. Pazar yerine girişte kurulan el dezenfektanını kullanan vatandaşlar, daha sonra dezenfeksiyon tünelinden girip ateşleri ölçüldükten sonra alışveriş yaptı. Maskesi olmayan vatandaşlara Burdur Belediyesi tarafından maske dağıtıldı.

Vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından sürekli sosyal mesafe kurallarına uymaları ve alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konularında uyarı yapıldı. Pazara gelen 65 yaş üstündeki vatandaşlar evlerine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Pazar dış görünüş

Sıradaki vatandaşlar

Dezenfeksiyon tünelinden girenler

Maske dağıtımı

Ateş ölçümü

Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/ BURDUR

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Karabük'te köyde koronavirüs önlemi

KARABÜK Valiliği'nin kararıyla, Cumayanı köyüne bağlı Soğuksu Mahallesi ile Tepe Mahallesi'nde koronavirüs hastalarının bulunduğu evler ile temaslı kişilerin yaşadığı evler karantinaya alınırken, enfeksiyonun yayılmasının önlenmesi için köye giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

Karabük Cumayanı köyündeki Soğuksu Mahallesi ile Tepe Mahallesi'nde pozitif vakaların tespit edilmesinin ardından vakaların görüldüğü evler ile temaslı kişilerin bulunduğu evler 14 Nisan günü karantinaya alındı. Karabük Valiliği , Cumayanı Köyünde koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemek amacıyla köye giriş çıkışları sınırlandırdı.

Karabük Valiliği'nde yapılan açıklama şöyle:

"14 Nisan İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu Kararının 16. maddesi gereği, ilimiz merkez ilçesine bağlı Cumayanı Köyünün Soğuksu ve Tepe Mahallelerinde pozitif vakaların yaşandığı ve temaslı evlerde yaşayanlara 14 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verilmişti. Ancak karantina dışındaki mahallelerde de pozitif vakaların görülmeye başlanması nedeniyle 20 Nisan saat 18.00'den, 04 Mayıs saat 24.00'e kadar karantina uygulamasının genişletilmesine, Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Cumayanı Köyü'nün tüm giriş ve çıkış noktalarının sınırlandırılmasına karar verilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Köyden drone ile çekilen görüntüler

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Seyahat izin belgesi almak isteyenler yoğunluk oluşturdu

ESKİŞEHİR Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehir dışına yolculuk yapmak için kuruldan izin almak isteyen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Tepebaşı Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurmak için sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. İzin alabilmek için sıra bekleyen bazı vatandaşların maske ve eldiven takarak önlem almaya çalıştıkları görülürken, bazılarının ise sosyal mesafeye uymadıkları gözlendi.

İzin işlemlerinin çok yavaş yapıldığı gerekçesiyle uzun süredir sırada beklediklerini söyleyen vatandaşlar, yetkililerin bir çözüm bulmasını istedi. Sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymamaları nedeniyle hastalığın yayılacağını söyleyen Furkan Özdil, "6-7 saattir insanlar burada bekliyor. Aralarında mesafe de olmuyor. İster istemez hastalık yayılacak. Yetkililerin buna bir çözüm bulmaları gerekir" dedi.

3 saattir izin alabilmek için sırada beklediğini belirten Cengiz Çayan ise, "İhtiyar annem, babam var. Onları götürmek için geldim. 3 saattir burada bekliyorum. 300- 400 kişiye numara vermişler. Neyin, ne olduğu belli değil" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otobüs terminalinin dışarıdan çekilen

-Zekai Indır ile röp

-Terminal içerisinden detay

-Cengiz Çayan ile röp

-Furkan Özdil ile röp

-Sıra bekleyen vatandaşlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR

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Silopi'de gönüllüler günde 5 bin maske üretiyor

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde gönüllü 20 kadın, koronavirüs salgını nedeniyle kurulan atölyede günde 5 bin maske üretiyor.

Silopi Kaymakamlığı bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde sanatsal faaliyetler için kullanılan odalar maske üretimi için atölyelere dönüştürüldü. İlçede 20 gönüllü kadının bir araya geldiği merkezde günlük 5 bin maske üretimi gerçekleştiriliyor.

Merkezi ziyaret edip gönüllüleri tebrik eden Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, günlük üretilen 5 bin maskenin sağlık çalışanları, esnaf, vatandaşlar ve şoförlere dağıtılacağını söyledi.