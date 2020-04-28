DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Hindistan'da yaşayan 69 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları 'na ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. Görevliler tarafından uçağın içinde pasaport kontrolü ve sağlık taraması yapıldı. Yurt dışından getirilenler, apronda bekletilen otobüslerle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım kampüsüne götürüldü. Türk vatandaşları burada 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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