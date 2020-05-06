DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

8 yaşındaki üvey oğluna işkence yapan baba, tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, imam nikahlı eşi Durkadın Sibel A.'nın oğlu S.Y.A.'ya (8) işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Ramazan Aydın, tutuklandı. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan çocuk ise koruma altına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Çerkezköy'ün Fevzipaşa Mahallesi, Naim Süleymanoğlu Sokak'ta meydana geldi. Sabaha karşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait 183 Sosyal Destek Hattı'na aile içi şiddet ihbarında bulunuldu. Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evdeki S.Y.A.'nın yüzünde ve vücudunda belirgin darp izleri ve morluklar görmesi üzerine anne Durkadın Bile A. ile üvey baba Ramazan Aydın'ı gözaltına aldı.

İşkence gören S.Y.A., polis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülerek muayeneden geçirildi ve darp raporu alındı. Gözaltına alınan anne Durkadın Sibel A. ile Ramazan Aydın, polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden anne Durkadın Sibel A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, üvey baba Ramazan Aydın tutuklandı.

İşkence gören çocuk ise Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

'ÇOCUK İŞKENCE GÖRÜYORDU

Olayın meydana geldiği binada yaşayanlar, çocuğun sürekli darp edildiğini öne sürdü. Ailenin bir komşusu, "Hergün çocuğun sesi geliyordu ama tam emin olamıyorduk. Üst kat komşusu beni arayarak çocuğun babasına ağlamaklı bir şekilde ' yapma baba' dediğini duyduk. Çocuk çok fazla işkence gördüğü için fazla sesi çıkmıyordu. Son çare olarak 183 Sosyal Destek Başvurusu ve takibi merkezini aradık ve kısa zaman içinde polis geldi. Polis babaya çocuğu sorduğunda babası uyuduğunu söyledi. Polis çocuğu gördüğünde ise, Bu çocuğu, sen mi bu hale getirdin' diyerek babayı gözaltına alıp emniyete götürdüler. Aile yaklaşık 1.5. yıldır burada yaşamasına rağmen, biz çocuğu 1 yıldır görmüyoruz. En son gördüğümüzde yüzünde morluklar vardı. Babasına sorduğumuzda merdivenden düştüğünü söylemişti. Çocuk 7 yaşında ve okula gitmesi gerekirken, ailesi bize 5 yaşında olduğunu söyledi. Şiddet uygulayan Ramazan Aydın'ı her gün apartman önünde görürken, eşi Durkadın Sibel A.'yı ise çok fazla dışarı çıkmıyordu. Ailenin S.Y.A'dan başka bir de öz çocuğu bulunuyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olayın meydana geldiği bina

-Apartman sakinlerinden detaylar

-Komşuların olayı anlatması

-Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

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Borç kavgasında 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı

Bursa'da, Şehmus Ö. (51), borç para verdiği Abdulvahap M. ve ailesiyle arasında çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakladı. Olayın ardından kaçan Şehmus Ö.'nün yakınları, Abdulvahap M.'nin iş yerine gidip yeniden kavga çıkardı. Polisin biber gazı kullanarak ayırdığı olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 15.45 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Şehmus Ö., yaklaşık 10 bin TL para verdiği Abdulvahap M.'nin iş yerine gidince ikili arasında borç nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, Abdulvahap M.'nin akrabaları Ramazan M. ve Ferman M.'nin de dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Şehmus Ö. bıçakla kavga ettiği 3 kişiyi yaraladı. 3 kişi kanlar içinde yer yığılırken, Şehmus Ö. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

YENİDEN KAVGA ÇIKTI

Bir süre sonra kavgayı öğrenen Şehmus Ö.'nün yakınları, Abdulvahap M.'nin iş yerine gitti. Resul Ö. (19), Abdurrahman Ö. (22) ve Fırat Ö. (28) de iş yerinde bulunan Abdulvahap M.'nin yakınlarına saldırdı. 2 aile arasında yeniden çıkan kavgada, taraflar birbirine çekiçle saldırdı. Kavgada, Resul Ö. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla iş yerine gelen polis, kavga eden grubu biber gazı kullanarak dağıttı. Kavgaya karışan Şehmus Ö., Resul Ö., Fırat Ö. ve Abdurrahman Ö., İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tarafların birbirine saldırma anı

-Polisin müdahale etmesi ve biber gazı sıkması

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Detaylar

Haber: Derya EVREN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

ADANA'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalleye 01 CKY 10 plakalı otomobille gelen silahlı bir grup ile başka bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Pompalı tüfek ve sopaların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada yaralılardan biri ile polis arasında tartışma yaşandı. Yüzünden yaralanan vatandaş, olayı görüntüleyen basın mensuplarına da küfür edip tepki gösterdi. Tüfek saçmasıyla ayağından yaralanan başka bir vatandaşın ise gruplardan bağımsız, çevrede olayı izlerken yaralandığı öğrenildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin mahalleye geldiği otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve sopa ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Remzi T. (30), tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Remzi T.'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü.