DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Komşu apartmanın bahçesinde ölü bulundu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 61 yaşındaki Neslihan Dumlupınar, komşu apartmanın bahçesinde ölü bulundu. Polis soruşturma başlatırken, Dumlupınar'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Sümer Mahallesi 2272 Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde, bugün saat 15.00 sıralarında, bir kadının yerde hareketsiz şekilde yattığını gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Neslihan Dumlupınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın duyulmasının ardından mahalle sakinleri sokağa akın etti. Bazı vatandaşlar gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, apartman sakinlerini ifadelerinin alınması için karakola götürdü. Savcının incelemesinin ardından Dumlupınar'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Vücudunda kesici delici alet ya da darp izi bulunmayan Dumlupınar'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi. Dumlupınar'ın evinin ölü bulunduğu apartmanın karşısındaki binada olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntü

Apartmandan görüntü

Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

Polislerin inceleme yapmasından görüntü

Mahalle sakilerinden görüntü

Apartman sakinlerinin karakola götürülmesinden görüntü

Cesedin taşınmasından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Foçalılar yeni koronavirüs yasaklarından memnun

İZMİR'de, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun uygulamaya koyduğu yeni yasaklara çoğunluğun uyduğu görülürken, sahilde az da olsa yürüyüş yapıp, banklarda oturanların yanı sıra karavanlarını park edenlerin olması dikkat çekti.

Foça'da, koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında uygulanan yasaklara, dün itibari ile yenileri eklendi. Sahil şeridi boyunca tüm plaj ve koylar başta olmak üzere, mücavir alan içinde özellikle iç kesimlerde kalan park mesire alanı, doğal rekreasyon alanlarında bekleme yapmak, karavan park etmek, konaklama yapmak, çadır kurmak, açıkta konaklamak yasaklandı. Kurul, mücavir alandaki parklar, mesire ve doğal rekreasyon alanları, meydanlar, sahil bandı iskeleleri, kıyı şeridine bağlı tekne ve yat gibi yerlerde; açıkta masa kurmak, alkollü, alkolsüz içecek almak, denize girmek, güneşlenmek, kıyıya bağlı tekne üzerinden balık avlamak, banklarda oturmak, yan yana ya da el ele sosyal mesafeye uymadan gezmek, motosiklet, bisiklet sürmek ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Alınan kararlar ilçe halkı tarafından büyük çoğunlukla olumlu karşılandı. Foçalılar ilk gün büyük oranda yasaklara uydu. Ancak, yasağa rağmen sahilde az da olsa yürüyüş yapıp, banklarda oturanlar ve karavanlarını park edenler olması dikkati çekti.

Foçalı vatandaşlardan Ali Aktaş da esnaf olmasına ve yaşadıkları sıkıntıya rağmen kararları doğru bulduğunu söyledi. Ali Aktaş, "Doğru kararlardır. Olması gereken kararlardır. Hepimizin sağlığı için düşünülmüş şeyler. Bu kararlara uyarsak bu koronavirüs salgınını daha erken atlatarak, sezona başlamış olacağız. Görüyorsunuz esnafın durumu zor. Kuaförlerin, berberlerin açılmasını da doğru buluyorum. Ama hijyen kurallarına uyarak çalışmalarının hepimiz için, toplum sağlığı açısından daha doğru olacağını düşünüyorum. Havalar ısınmaya başladı. Herkes gelmek istiyor. Denize girmek istiyor. Balık tutmak istiyor. Ama şimdi yeri ve zamanı değil. Bu pandemiyi atlatana kadar kurallara uymak, sabırlı olmak zorundayız. Sağlık Bakanlığı 'nın, Bilim Kurulu'nun, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararlarına harfiyen uyarsak bu koronavirüs belasını daha çabuk atlatırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Foça sahillerinden görüntü

Sahilde konuşlanmış karavandan görüntü

Yürüyüş yapanlardan görüntü

Banklarda oturanlardan görüntü

Çarşıda yan yana yürüyenlerden görüntü.

Ali Aktaş ile röp.

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Koronavirüsü yenen Başhekim, 'immün plazma' bağışında bulundu

ÇANAKKALE Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, yakalandığı koronavirüs hastalığını atlattıktan sonra 'immün plazma' bağışçısı oldu. Başhekim Tali, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 'immün plazma' bağışında bulundu. Doç. Dr. Alper Şener, Başhekim Tali'ye teşekkür ederek, "Kendisinden alınan plazmayı şu anda yoğun bakımda yatan hastalardan uygun görülecek olana nakil aşamasına kadar getirdik. Bu aşamadan sonra hastamıza şifa olmasını diliyoruz" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali, geçtiğimiz günlerde yakalandığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığını, evinde doktorların verdiği tedaviyi uygulayarak 14 gün karantina altında kalıp, yenmişti. Sağlığına kavuşarak tekrar görevinin başına dönen Tali, Sağlık Bakanlığı'na kayıt yaptırarak, koronavirüs hastalarına şifa verebilmek 'immün plazma' bağışçısı oldu.

Başhekim Ufuk Tali, bugün pandemi hastanesi olarak hizmet veren ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 'immün plazma' bağışında bulundu. ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali'ye teşekkür ederek, "Kendisinden alınan plazmayı, şu anda yoğun bakımda yatan hastalardan uygun görülecek olana nakil aşamasına kadar getirdik. Bu aşamadan sonra hastamıza şifa olmasını diliyoruz. Başhekim Op. Dr. Tali'nin hem hekim hem de idareci kimliğiyle böyle bir bağış yaparak, Türkiye 'de de rol model olmasına ayrıca minnettarız. Bağış yaptığı hastaya sadece bir hekim olarak değil bir bağışçı olarak da katkı sağladı" dedi.

'ATLATAN TÜM HASTALARA BAĞIŞÇI OLMALARINI ÖNERİYORUM'

İmmün plazma bağışçısı olan Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali ise, "Hastalık sürecini atlattıktan sonra vicdani bir sorumluluk olarak bağış yapmaya karar verdim. Bundan sonraki süreçte de yoğun bakımda yatan tüm hastalarımıza şifalar diliyorum. Ayrıca bu hastalığı atlatmış ve uygun olan tüm hastalarımıza da gönüllü olarak bağış yapmalarını öneriyorum" diye konuştu.

Yapılan 'immün plazma' bağışının ardından Doç. Dr. Alper Şener süreçle ilgili şu bilgileri aktardı:

"Plazma bağışı normal kan bağışından biraz farklı. Vatandaşlarımız senede üç kereden daha fazla kan bağışında bulunamıyorlar ama plazma bağışı haftada 2 kere verilebiliyor. Çünkü bu işlemi yapan cihaz tıpkı bir diyaliz cihazı mantığıyla çalışıyor, bağışçının kanını alıp sadece plazmaya ayırıyor. Yani hastanın kan değerlerinde herhangi bir değişim meydana gelmiyor. Bu sebeple sık bir şekilde plazma bağışçısı olabilirsiniz, bu oldukça güvenilir. Covid-19 hastalığı geçirmiş bağışık hastalardan istediğimiz bu. Özellikle hastalığı atlattıktan sonra 90 ile 180 günlük periyotlar içerisinde antikorların kalitesi bozulmadan olabildiğince fazla plazma bağışı yapılmasını bekliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-ÇOMÜ Pandemi Hastanesinden görüntü.

-İmmün Plazma bağışı yapan Başhekim Ufuk Tali'den genel ve detay görüntü.

-İmmün Plazma bağışından görüntü.

-Alper Şener açıklama görüntüsü.

-Ufuk Tali açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Minik Kuzey'e 20 Mayıs'ta nakil yapılacak (2)

'NAKİL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI'

Adana'da, lösemi hastası Kuzey Deniz Şengezer'in doktoru, Çocuk Hemotolojisi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, kök hücre veren Andreas adlı Giritli gencin 'Covid-19' testlerinin negatif çıktığını ve transplantasyon (nakil) için geri sayımın başladığını söyledi. Prof. Dr. Antmen, Kuzey Deniz'in kemoterapi tedavisi gördüğünü ve operasyon için hazırlandığını belirterek, " Yunanistan'dan gelen kök hücreler, -170 derecenin altında dondurulmuş şekilde saklanıyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın olduğu gün, Kuzey'in kemik iliğini tamamen ortadan kaldırdıktan sonra vericiden gelen kök hücreleri vereceğiz. Ardından da onların bir tohum gibi yerleşmesi, yeşermesi ve ürün vermesi yani kök hücrelerin vücutta kabul edilmesiyle ilgili 14 ile 21 günlük süreç başlayacak. Haziran ayının ortalarında mutlu haberi verip, Kuzey Deniz'i evine yollayacağımızı düşünüyorumö dedi.