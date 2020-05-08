DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

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24 dakika önce

Lüks otomobilin trafik lambasına çarparak durduğu kaza kameradaBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobilin trafik ışıklarına çarpma anı kameraya yansıdı.

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Lüks otomobilin trafik lambasına çarparak durduğu kaza kamerada

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobilin trafik ışıklarına çarpma anı kameraya yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi, Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. F.G. yönetimindeki 16 EG 045 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırım taşına, ardından da trafik ışıklarına çarparak durabildi. Otomobilde ağır maddi hasar meydana gelirken kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Trafik lambasının yakınında vatandaşların olmaması ise faciayı önledi. Sürücünün yara almadığı kaza için polis ekipleri soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü;

-Kaza anı

-Güvenlik kamerası

-Olay yerinden detaylar

Süre: 1.03 dakika, Boyut: 78 MB

Haber-Kamera:  Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),

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Yılan korkusu yüzünden evlerini terk ettiler

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve evlerine giren yılanlar nedeniyle zor günler yaşayan Ataş ailesi, daha fazla dayanamayınca evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ağabeyinin evine yerleşen aile, yetkililerden yardım bekliyor.

Yüksekova'ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte korkulu günler yaşamaya başladı. Geçen yıl MS (Multiple Skleroz) hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ateş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyledi. Evin damından içeri giren ve bir süredir korku içerisinde yılanlarla birlikte yaşayan aile, daha fazla dayanamayınca evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Davut Ataş, 6 kişilik aile olarak ağabeyi Sabri Ataş'ın evine yerleştiklerini söyledi. Ataş ailesinin yaşadığı evin çevresinde ise bugün 10'a yakın yılan gördüğünü ve bu yılanların evin duvarlarında bulunan çatlaklarından içeri girdiklerini gördüğünü belirtti.

Köyde incelemelerde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parkı Yüksekova Şefi Erhan Konur, "Bataklı köyünde bir evde yılanların olduğu ihbarı aldık. Bizde köye gelerek gerekli incelemelerimizi yaptık. Aile ile görüşmelerimiz devam ediyor. Olayın çözümü için diğer kurumlarla ortak koordineli çalışmalarımız devam edecektir." dedi. Ağabey Sabri Ataş ise kardeşinin ve ailesinin büyük korku yaşaması nedeniyle evlerinde kaldıklarını, ancak yetkilerden yardım beklediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evden görüntü

-Evin içinden görüntü

-Tavanın arasından dolaşan yılan

-Minder ve yastıkların altına yılan araması

-Evin etrafında görünen yılan sürüsü

-Köylülerin yılanların evin etrafından uzaklaştırılması

-Yılanların kaçışlarından detaylar

-Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Erkan Konur'un açıklaması

-Köylülerden Sabri Ataş ile röp

-Aileden detaylar

-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari),

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Anne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor

KONYA'da, Hatice Aslan (65) ile kızı Duha Aslantaş'ın (23) yaşadığı evde kendiliğinden çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Hatice Aslan'ın kızı Duha Aslantaş ile birlikte yaşadığı merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde, iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. Yaklaşık 20 gündür bu olayların yaşandığını belirten anne Hatice Aslan, dün de yataklarının tutuştuğunu ve itfaiye ekiplerini çağırdıklarını söyledi. Yatağı dışarı atmak zorunda kaldıklarını ifade eden Aslan, evlerinde eşyalarının tutuşmasıyla ilgili basında çıkan haberin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden bir grup heyetin geldiğini söyledi.

Heyetin kendilerine her türlü desteği vereceklerini söylediklerini ifade eden Aslan, "Bizim sorunumuzla ilgili çıkan haberlerin ardından dün ve bugün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden geldiler. Bize her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediler. Biz de her türlü desteği almaya hazırız. Doktorsa doktor, hocaysa hoca, her türlü desteği görmeye hazırız. Ancak eşyalarımızın aniden tutuşması bizleri endişelendiriyor. Korku içinde duruyoruz. Biz kendi evimizi yakacak da değiliz. Sonuçta mağdur olan biziz. Ama yine de varsa psikolojik bir sorun, doktora götürülüp bakılsın. Dün yetkililer doktordan randevu alınacak dediler. Biz de haber bekliyoruz" diye konuştu.

Aslan, kızını daha önce iki defa psikoloğa götürdüğünü, ancak herhangi bir rahatsızlığının olmadığını söylediklerini kaydetti.

Kızı Duha Aslantaş da ilk 1 yıl önce, en son da yaklaşık 1,5 ay önce psikoloğa gittiğini ve doktorların hiçbir rahatsızlığının bulunmadığını belirtip, uyku düzeni için ilaç verdiklerini söyledi.

İTFAİYE, YANGINLARDAN 3'ÜNE MÜDAHELE ETTİ

Bu arada, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin, evde çıkan yangınlardan 3'üne müdahale ettiği belirtildi. Hazırlanan raporlarda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Yaşananların ardından Meram Kaymakamlığı'nın talimatıyla aileyi ziyarete gidip incelemelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin, konu hakkında Sağlık Müdürlüğü ile İl Müftülüğü'nün incelenmesi yönünde karar aldıkları öğrenildi.

Mustafakemalpaşa, Yüksekova, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 04:13 Kaynak: DHA


Son Dakika

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