DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

'Mersinli Robinson' 15 yıldır mağarada yaşıyor

MERSİN'in Erdemli ilçesine bağlı tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi'nde doğal oluşumlu bir mağarada 15 yıldır yaşamını sürdüren Zekai Fırat (64), huzurevine kaydı bulunmasına rağmen doğa sevdası nedeniyle mağarada yaşıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli İlçesi Kızkalesi Mahallesi'nde doğal oluşumlu bir mağaranın içinde 15 yıldır yaşamını sürdüren Zekai Fırat'a gelen ihbar üzerine yardım için gitti. Ekipler, Fırat'a hem gıda kolisi yardımında bulundu hem de halk kart için başvuru aldı. İncelemede bulunan ekipler, doğa aşığı Zekai Fırat'ın doğal yaşam isteği üzerine onu doğadan koparmayarak hayatını kolaylaştırmak için şartlarını iyileştirecek. Zekai Fırat, gerek doğadan topladığı bitkileri satarak gerekse küçük bir alanda ürettiğini söylediği salep, yaban sarımsağı, kuşkonmaz ve kara pancarı satarak geçimini sağlıyor. Huzurevine kayıtlı olduğunu fakat üretim yapamadığı için orada kalmak istemediğini belirten Fırat, üretmeden, sportif faaliyette bulunmadan, dört duvar arasında kişinin ömrünün kısaldığını anlattı.

İNSANLARIN FAZLA OLDUĞU YERDE KALAMIYORUM

Nerede değil, nasıl yaşadığının önemli olduğunu vurgulayan Fırat, "Eğer bahçeli, arazisiyle ilgilenebileceğim bir yer olursa ben de giderim ama bahçeli bir yer olmazsa kalamam orada. Yalnız kalmam lazım. Doğayla iç içe yaşadığımız zaman insan ömrü daha güzel olur. İnsanların fazla olduğu yerde ben kalamıyorum. Dağ başında ufacık bir delik de olsa üç, dört tane ağaç bana yeter. Temiz hava sağlık açısından iyidir. Her şey için teşekkürler" dedi.

ZEKAİ AĞABEYİMİZİN YANINDAYIZ

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ ise bu süreçte bütün ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, çocuk bezi, bebek maması, hijyen paketi ulaştırdığını kaydederek, "Ekonomik açıdan çok zor durumda olan vatandaşlara öncelikle ulaşmaya çalışıyoruz. Biz Başkanımızın isteği doğrultusunda gıda kolilerini dağıtırken tespit ettiğimiz çok sayıda sıkıntılı hayat yaşamak zorunda kalan insanlarımıza özel ilgi gösteriyoruz. Zekai ağabeyimizin de böyle bir sıkıntısı olduğunu öğrendik. Büyükşehir Belediyesi olarak ekonomik durumu kötü olanlara özellikle ulaşmak istiyoruz. Bugün de onun için Zekai ağabeyimizin yanındayız. Başkanımızın isteği gereği hayatına nasıl dokunabiliriz, nasıl iyileştirebiliriz ona bakacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mağaranın içinde görüntü

-Zekai Fırat mağaradan çıkarken

-Zekai Fırat, belediye yetkilileri ile konuşurken

-Fırat için yardım kolisi bırakılırken

-Fırat, bahçe sularken

-Fırat narenciye ağacına bakarken

-Ağaçtan kopardığı meyveyi koklarken

-Fırat yolda yürürken

-Fırat evrak imzalarken

-Fırat konuşurken

-Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ konuşurken

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN;

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Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli adliyede

BOLU'da polisin bir ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerine operasyon yaptı. Şüphelilerden şoför olan R.T.(34) ve işletmeci olan S.B.A.'nın (26) ev ve iş yerinde yapılan aramada 5,90 gram metamfetamin maddesi, 6.04 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.T. ve S.B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından ' Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adliyeden görüntüler

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Adnan KARABULUT/BOLU,

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Mersin'de AVM'ler, sıkı önlemlerle açıldı

MERSİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan alışveriş merkezleri önlemlere uyularak, bugün yeniden açıldı.

Kentteki AVM'lerin kapıları, saat 11.00 itibarıyla açılırken, müşteriler, kontrollü olarak içeri alındı. AVM'ye girmek isteyenlerin tek tek ateşi ölçüldü, maskesi olmayanlara ise maske dağıtıldı. AVM girişlerinde yoğunluk oluşmazken, sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık uyarılar yapıldı. Müşterilerin güvenli ve sağlıklı olarak alışveriş yapabilmesi için tüm önlemleri aldıklarını söyleyen AVM Genel Müdürü Aykut Aslan, "Açılış öncesi AVM'nin her yerini dezenfekte ettik. Gelen müşterilerimizin ateşini ölçüyoruz. Maskesi olmayanı içeri almıyoruz ve kendilerine maske veriyoruz. Her tür türlü önlemimizi aldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-AVM girişinden görüntü

-Uyarı panolarından görüntü

-Ateş ölçümünden görüntü

-Sayapark Genel Müdürü Aykut Aslan ile röp

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Diyarbakır'da AVM ve berberler önlemlerle açıldı

DİYARBAKIR'da, koronavirüsle mücadelede normalleşme süreci kapsamında kapılarını açan alışveriş merkezleri (AVM) ile berber, kuaför ve güzellik salonları, alınan önlemlere uyarak hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığı 'nca koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mart günü kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonlarıyla birlikte alışveriş merkezleri normalleşme sürecinin başlamasıyla kapılarını açtı. Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapılarını kapatan alışveriş merkezleri, 51 günün ardından yeniden hizmete başladı. Sinema salonları, kafeterya ve eğlence mekanlarının kapalı olduğu alışveriş merkezlerinin girişinde kurulan termal kamerayla gelenlerin ateşleri ölçülüyor. Maskesiz girişlere izin verilmeyen AVM'lerde, her 10 metrekarede 1 kişinin bulunmasına izin veriliyor.

AVM'DEKİ İŞ YERLERİNDEN 3 AYDIR KİRA ALINMIYOR

Merkez Kayapınar ilçesindeki alışveriş merkezinin yöneticisi Halim Karavil, mart ayından iş yerlerinden kira almadıklarını ifade ederek, alışveriş merkezinde koronavirüse yönelik tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Karavil, "19 Mart günü alışveriş merkezimiz kapandı. 15 Mart itibarıyla kiracılarımızdan kira almadık. Nisan ve mayıs aylarında kira almadık. Sağlık Bakanlığı 'nın yayınladığı genelgeye göre bütün tedbirleri aldık. Termal kameralarla ateş ölçümü yapıyoruz. 38 derece üstü olanları içeri almıyoruz. Maskesiz olanların da girişine izin vermiyoruz" dedi.

BERBER VE GÜZELLİK SALONLARINDA RANDEVU SİSTEMİ

Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cemil Değirmenci, bugün açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarında randevu sistemine başladıklarını belirterek, iş yerleri hizmete başlamadan bir gün önce dezenfekte edildiğini söyledi. Değirmenci, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği kriterler doğrultusunda çalışmalarımıza bugün başladık. Berber, kuaför ve güzellik salonlarını ilgilendiren bu genelgede randevulu sistem oluşturularak çalışılıyor. Bir koltuk dolu, bir koltuk boş şeklinde çalışılması, maske, eldiven, siperlik, dezenfektan malzemelerinin kullanılması, müşterinin salonda bekletilmemesi, maskesiz müşteri alınmaması yönünde ve içecek ikramı belli bir süre olmaması gibi maddeler var. Bütün iş yerlerimiz belediye tarafından dezenfekte edildi. Bundan dolayı Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu 'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BERBERLERDEKİ HAVLULAR TEK KULLANIMLIK

21 Mart gününden bu yana kapalı olduklarını anlatan berber Serdar Kaya, ateş ölçümü yapılmadan müşteri almadıklarını belirterek, şunları söyledi

"11 Mayıs itibarıyla iş yerlerimizin açılması yönünde karar verildi. Tabii şu an için bir yoğunluk var ve randevu üzeri çalışıyoruz. Gereken önlemlerimizi aldık. İçeri giren müşterilerin ateşini ölçüp, ellerine dezenfektan döktükten sonra onları içeri alıyoruz. Daha sonra sosyal mesafeyi korumak amacıyla birer koltuğu boş bırakacak şekilde müşterilerimize tek kullanımlık havlu kullanarak tıraş yapıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Berber dükkanı

Muhabir Mehmet Mucahit CEYLAN'ın anonsu

Alınan önlemlere uygun müşteri kabülü

Müşteri traşı

Müşteri Mustafa İnce ile röp

Berber Serdar Kaya ile röp

Cemil Değirmenci ile röp

Alışveriş merkezi

Alınan önlemler

Müşteri kabulu

Halim Karavil ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Kuşadası tedbiri elden bırakmadı, AVM'ler boş kaldı

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), bugün kapılarını yeniden müşterilerine açtı. İlçede günlük ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiği AVM'lerin ilk günde boş kaldı görüldü.

Kuşadası'nda kovid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında alışveriş merkezleri 21 Mart'ta kapatıldı. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın 'ın turizmdeki lokomotif kentinde de AVM'ler bugün saat 11.00 itibariyle kapılarını müşterilerine açtı. İlçede günlük ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiği 3 büyük AVM'nin yasağın kalktığı ilk günde boş kalması dikkatlerden kaçmadı.

ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ

Kuşadası'ndaki AVM'ler müşterilerini daha önceden oluşturdukları güvenlik noktalarından hijyen kurallarına uyarak içeriye aldı. Girişlerde görevli personel tarafından ziyaretçilerin ateşleri ölçüldü. Alışveriş yapmaya gelenlerden maske takmaları istendi. Ayrıca ziyaretçilere sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları hatırlatıldı. AVM'lerin içindeki belirli yerlere uyarı levhası ile dezenfektan aparatları koyduğu gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

AVM'lerden genel ve detay görüntü

Maske dağıtımından görüntü

Haber - Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

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Kahramanmaraş'ta yasağa uymayan 5 gence 1960 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ'ta 20 yaş altındaki sokağa çıkan 5 kişiye 392'şer lira ceza yazıldı.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından kent merkezindeki cadde, banka ve PTT şubeleri önünde yoğunluk oluştu. Trabzon Caddesi'nde koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı olan giyim mağazası kapılarını bugün açarken, mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. Polis ve bekçiler de bir taraftan sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yönelik denetim yaparken diğer taraftan da insanları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor. Ayrıca polis otolarından da sık sık vatandaşlardan mecburi olmadıkça dışarı çıkmamaları isteniyor. Polisin yaptığı denetimler sırasından durdurulan 5 kişinin kimlik kontrolünde 20 yaşından küçük oldukları belirlendi. Polisler 5 gence Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer liradan toplam 1960 lira idari para cezası yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis otosu yanındaki kalabalık

-Polisin ceza yazması

-Gencin 'Bizi mi buldunuz?' diye tepki göstermesi

-Ceza işleminden detay

-Caddedeki yoğun trafik

-Kaldırımda yürüyen inanlar

Banka önündeki kuyruklar

-Mağaza önündeki uyruk

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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ASAT Genel Müdürü Kurt: Suya zam ve kademe uygulaması yapılmadı

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt, Antalya'da su faturalarının fazla geldiği iddiası üzerine bir basın toplantısı düzenledi. Kurt, suya kesinlikle zam ve kademe uygulaması yapılmadığını, Mayıs ayında gelen faturalara Nisan ayında alınmayan yüzde 20'lik dilimin eklendiğini söyledi.

Antalya'da Mayıs ayında birçok vatandaşın su faturalarının yüksek gelmesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyada ve ASAT'a gelen şikayetler üzerine ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Kurt, ASAT'ın suya kesinlikle zam yapmadığını ve Nisan ayı faturalarından kalan yüzde 20'lik bedelin Mayıs ayında gelen faturalara yansıtıldığını söyledi. Faturalarla ilgili şikayette bulunan tüm abonelerin faturaları incelediklerini söyleyen Kurt, inceledikleri faturalardan bazılarını ise detaylı olarak basın mensuplarına ekran üzerinden gösterdi.

Pandemi sürecinde su kullanımının arttığını söyleyen Kurt, "ASAT, 1 milyon 310 bin abonemize 24 saat su hizmeti vermektedir. Bu zorlu süreçte sağlık kadar, su ve çevre sağlığının da ne kadar önemli olduğu malumdur. Hepimizin hijyen şartları değişti ve su kullanımı arttı. Yeni yatırım yapma zorunluluğumuz da doğdu. Bu anlamda yatırım bütçemizde tasarruf etme imkanımız bulunmamaktadır" dedi

'ASAT SİYASET ÜSTÜ BİR KURUMDUR'

Yatırımlarının da devam ettiğini söyleyen Kurt, "ASAT herkesin desteklemesi ve koruması gereken, siyaset üstü bir kurumdur. ASAT'ın ekim- mayıs aylarında elektrik tüketimi aylık ortalama 18 milyon lira yaz aylarında ise 25 milyon liradır. Bu giderlerimiz sabittir ve elektrik tüketimiyle ilgili olarak fatura ödemesinin ertelenmesi gibi bir durum yoktur. Bunun yanında arıtmalarda kullandığımız kimyasallar ve suda kullandığımız klor giderleri de sabit olduğu gibi dövize bağlı olması nedeniyle artmaktadır" diye konuştu.

'ZAM VE KADEME UYGULAMASI YAPILMADI'

İtiraz edilen faturaların hepsinin tek tek incelendiğini belirten Genel Müdür Kurt, "ASAT'ın tek geliri su ve atıksu geliri olup, İller Bankası 'ndan alınan paylar ise geçmişten ve ilçelerden devir eden borçlar nedeniyle kesilmektedir. Giderlerimiz sabit ve dövize bağlı olarak artmakta, gelirlerimiz ise mart ve nisan ayında yüzde 50'ye yakın düştü. Tüm bu giderlerimize rağmen suya bir zam ve kademe uygulaması yapılmamıştır ve yapılması gündemde değildir" dedi.

'114 BİN İŞLETMENİN SAYACI OKUNMADI'

Su tüketiminin arttığını dile getiren Kurt, "Başkanımız Muhittin Böcek 'in talimatıyla, salgının artmasını önlemek, vatandaş ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için sayaçlar okunmamıştır. Nisan ayında 114 bine yakın ticarethane, otel, motel ve pansiyon abonesinin sayacı okunamamıştır. Sadece mesken abonelerinde mart- şubat aylarının ortalamasının yüzde 80'i tahakkuk verilerek faturalandırma yapılmıştır. Mayıs ayı faturalarında, Nisan ayında faturaya yansıtılmayan bedel eklendi. Su tüketiminin de artmasıyla faturalar farklı gelmiştir" diye konuştu.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE KİMSENİN SUYU KESİLMEDİ'

Nisan ayında 711 bin aboneden tahsilat yapılmadığını söyleyen Kurt, şöyle devam etti:

"Faturalarına itiraz eden onlarca vatandaşımızın evlerine giderek bu açıklamaları yaptık. Eğer bir yanlışlık varsa bu yanlışlığı günü gününe çözmekteyiz. Pandemi döneminde suyu kesilenlerin suyu açılmış ve bu dönemde kimsenin suyu kesilmemiştir. Alacaklarımızla ilgili olarak icra takibinde olan bütün dosyalarımız durdurulmuştur. Nisan ayında 1 milyon 310 bin aboneden 597 bine yakın abonemiz ödemede bulunmuştur. 711 bin'e yakın aboneden tahsilat yapılmamıştır."

'YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR'

ASAT'ın, pandemi döneminde bir zam kararı almamıdığını belirten Kurt, "Pandemi döneminde günlük su tüketimi 53 bin metreküp artmıştır. Bizim sayaçlarımız Ticaret Bakanlığı onaylıdır. Sayaçta ne yazıyorsa o okunmaktadır, başka bir durum söz konusu dahi değildir. Sahada çalışan arkadaşlarımız Mart ve Nisan aylarında 11 bin arızaya müdahale etmişlerdir. Yağmur suyu, kanalizasyon ve tüm yatırımlarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salon detay

-Oturanlar detay

-ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt konuşma

-Genel detaylar

HABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Reyhanlı'da 11 Mayıs şehitleri anıldı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te bombalı araçlarla yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenler 7'nci yılında törenle anıldı.

Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı iki ayrı bombalı saldırının 7'nci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törende yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı katılım oldu. Törene, şehit yakınlarının yanı sıra Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, AK Parti Hüseyin Şanverdi , CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir , Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ile vatandaşlar katıldı. Şehitler için saygı duruşuyla başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Törene katılanlar, 11 Mayıs şehitleri ile Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için dua etti.

ÜLKEYİ BÖLDÜRTMEDİK

11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna , 2013 yılının 11 Mayıs günü 2 ayrı bombalı saldırılarda 53 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Yapılan ve yapılmak istenen her türlü provokatif harekete karşı Reyhanlılılar olarak ezanı dindirtmediklerini, Türk bayrağını indirtmediklerini ve ülkeyi böldürtmediklerini kaydeden Tuna, "Bu ülke bizim ve bu topraklar kolay kazanılmadı. Kardeş kavgası çıkarmak için çalışanlar oldu ama biz buna asla müsaade etmedik" dedi.

Törenin sonunda vatandaşlar Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı.