DHA YURT BÜLTENİ -17 - Son Dakika

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6 saat önce

Başkan Yılmaz: Balıkesir'in konumu maske yasağı kararında önemli rol oynadı BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kentte yaşlı nüfusun yoğun olması, yazlık ikinci konutları sayısının fazla olması ve İzmir, İstanbul, Bursa ve Ankara gibi illerin geçiş güzergahında olmasının...

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Başkan Yılmaz: Balıkesir'in konumu maske yasağı kararında önemli rol oynadı

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kentte yaşlı nüfusun yoğun olması, yazlık ikinci konutları sayısının fazla olması ve İzmir, İstanbul, Bursa ve Ankara gibi illerin geçiş güzergahında olmasının sokağa maskesiz çıkma yasağı kararının alınmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, maske yasağını değerlendirdi. Balıkesir'in önemli bir konumda bulunduğunu belirten Başkan Yücel Yılmaz, "Balıkesir'de şu andan itibaren tüm hemşehrilerimizin sokağa çıktığında, maske takması kararını İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda aldık. Çünkü artık son dönemece girildi. Bu hastalıktan ilelebet kurtulmak için birimizin gösterdiği özen, diğerinin sağlığını etkiliyor. Balıkesir'in konumu maske yasağında kararında önemli bir rol oynadı. Balıkesir'de yaşlılarımızın sayısı ve dışarıdan gelen turistlerimizin sayısı oldukça fazla. Balıkesir aynı zamanda, İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir gibi illerin geçiş güzergahı altında olan önemli bir lokasyon. Bu nedenlerden dolayı, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararı yerinde buluyoruz. Biz de zaten kurulun içindeyiz. İnşallah bayrama kadar bu sürecin noktalanması veya en aza inmesi için hep beraber bütün şehir olarak bu mücadeleyi vereceğizö dedi.

'TÜM AÇIK VE KAPALI ALANLAR YASAK KAPSAMINA ALINDI'

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir'de Vali Ersin Yazıcı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu maskesiz sokağa çıkmayı tamamen yasakladı. Daha önce açık ve kapalı belirli alanlarda maske zorunluluğu getiren Kurul, yasak kapsamını tüm kente yaydı. Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu önceki kararlarında pazar yerleri, marketler, toplu çalışma alanları ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirmişti. Bugünkü kararda ise cadde, sokaklar, parklar, alış veriş merkezleri gibi tüm açık ve kapalı alanlar yasak kapsamına alındı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Balıkesir cadde ve sokaklarından genel ve detay görüntü.

-Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz röp.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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Kazakistan'dan getirilen 220 Türk vatandaşı, Diyarbakır'da yurda yerleştirildi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Kazakistan'dan getirilen 220 Türk vatandaşı, Diyarbakır'da öğrenci yurduna yerleştirilerek karantinaya alındı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi kapsamında, yurt dışındaki vatandaşları tahliye etme çalışması sürüyor. Bu kapsamda bugün Kazakistan'dan getirilen 220 Türk vatandaşı Diyarbakır'daki Halid Bin Velid Öğrenci Yurdu'na yerleştirilerek karantinaya alındı. Diyarbakır Havalimanı'nda sağlık taramasından geçirilip, otobüslerle 14 gün boyunca gözlem altında tutulacakları Halid Bin Velid Öğrenci Yurdu'na getirilen 220 vatandaş, yurdun önünde davul zurnalarla karşılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yolcuların uçaktan indirilmesi

Yapılan sağlık kontrolü

Otobüslere binmeleri

Yurda getirilmeleri

Yurt bahçesinde yapılan sağlık kontrolleri

Yurda girişleri

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Kütahya'da 1 mahalle ve 4 sokağa koronavirüs karantinası

KÜTAHYA Valiliği, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine Perli Mahallesi ile Gaybiefendi Mahallesi'ndeki 4 sokakta, bu geceden itibaren karantina uygulanacağını açıkladı.

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, görülen koronavirüs vakaları üzerine bugün Vali Ömer Toraman başkanlığında toplandı. Toplantıda, Perli Mahallesi ile Gaybiefendi Mahallesi'ndeki Uğur, Kanal, Seyhan ve Kızılırmak Sokakları'nın 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bu gece yarısından itibaren başlayacak olan karantinada, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. Valilik tarafından duyurulan karantina uygulamasında, mahalle ve sokaklardaki market, bakkal, pastane, fırın ve alışveriş yerleri açık kalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karantinaya alınan sokaklar drone görüntüsü

-Sokaklardan görüntü

-Sokak tabelaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Kars'ta arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Kuloğlu köyünde husumetli iki aile arasında arazi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Jandarma olayların yaşandığı köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Kuloğlu köyünde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce bir kavgada akrabalarının öldürülmesinden Daşdan ailesini sorumlu tutan Güngör ailesinden 3 kişi, ailenin evine silahla ateş açtı. Daşdan ailesinin de silahla karşılık vermesi üzerine iki aile arasında yaşanan kavgada, amca çocukları Gökhan Daşdan (28) ve Ümit Daşdan (33) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan İzzet Daştan ise sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi. Gökhan ve Erdem Daşdan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında yoğun güvenlik önlemi aldı. Gökhan Daştan'ın Kağızman'daki bir köyde imam olduğu öğrendildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane önü

-Ambulansın gelişi

Haber-Kamera: KARS,

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Adana'da otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı

ADANA'da kimliği belirsiz kişilerce seyir halindeki bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Olayda bir kişi yaralanırken, 1'i polis aracı 3 araca mermi isabet etti.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi seyir halindeki otomobilden çevreye ateş açtı. Olayda Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği polislerinin aracına ve seyir halindeki 2 otomobile de mermi isabet etti. Merminin isabet ettiği 1 kişi belinden yaralanırken, isabet alan polis aracında bulunan memurların yaralanmadığı öğrenildi.

Polisin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Açılan ateş sonucu yaralanan kişi olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobiline mermi isabet eden Fatih Mazlum, "Ana yola çıkıyorduk, sol tarafımızdan çatışma sesleri geldi. En az 10 el silah sesi duyduk. Kurşunun nereden geldiğini göremedik. Seken kurşun geldi sanırım.ö diye konuştu.

Polis, plakası belirlenen otomobili ve saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlattı.

Muhittin Yücel, Yücel Yılmaz, Balıkesir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 09:09 Kaynak: DHA


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