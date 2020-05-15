DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 17

Van Valisi Bilmez'den şehit ailesine telekonferans görüşmesiyle taziyeVAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Kinyaz Karalıoğlu'nun ailesine taziyesini telekonferans görüşmesiyle iletti.

DHA YURT BÜLTENİ - 17, System.String[]

Van Valisi Bilmez'den şehit ailesine telekonferans görüşmesiyle taziye

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Kinyaz Karalıoğlu'nun ailesine taziyesini telekonferans görüşmesiyle iletti.

Saray'ın Eğribelen Mahallesi'nde dün yardım dağıtıp, dönüş yoluna geçen belediye ekibinin bulunduğu araca, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda belediye personeli Yıldırım Demir ile araçta bulunan Kinyaz Karalıoğlu, şehit olurken, belediye personeli Taner Temizel ise yaralandı. Şehitlerden Karalıoğlu, dün gece Saray'ın Bakışık Mahallesi'nde toprağa verildi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, bugün şehit Kinyaz Karalıoğlu'nun ailesine taziyelerini telekonferans görüşmesiyle iletti. Vali Bilmez, "Allah şehidimize rahmet eylesin. Sizlere sabır versin. Başımız sağ olsun. Allah bizi şehidimizle cennetinde buluştursun. Masum insanlara yönelik yapılan bu hain saldırıyı gerçekleştirenlerin bu zulmünü Allah kabul etmesin. İnşallah memleketimizde bu tür hain saldırılar yapmak isteyenlere bir daha fırsat verilmeyecek. Terör yine günahsız insanları katletti. Bu hiçbir zaman kabul edilemez" dedi.

Behçet DALMAZ/VAN,

========================

Refüjü aşan kamyonet işçi servisine çarptı: 5 yaralı

ADAPAZARI'nda, refüjü aşan kamyonetin karşıdan gelen işçi servisi ile çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Adapazarı Karaman Mahallesi Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Necdet Pala idaresindeki 34 RP 522 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı istikametten gelen yol yapımında çalışan işçileri taşıyan Mustafa Demir idaresindeki 52 LL 180 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Abdulbaki B. ve Veli V. ile kamyonette bulunan İbrahim U. vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılırken, araçlarda sıkışan 2 sürücüyü ise itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralanan 5 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza yeri genel detay

Sürücünün araçtan çıkartılması

112 ekiplerine teslim edilmesi

Yolun; 'yan yola' aktarılması

Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

=========================

Deredeki balık ölümleri incelemeye alındı

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan Büyük Karakararlı deresinde henüz belirlenemeyen nedenle balık ölümleri yaşandı. Kaymakamlık, dereden numuneler aldırarak, balık ölümleri hakkında inceleme başlattı.

Hayrabolu'da bulunan Büyük Karakararlı deresinde henüz belirlenemeyen nedenle son bir kaç gün içinde toplu balık ölümleri yaşandı. Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği derede çok sayıda balıkların öldüğü görüldü. Hayrabolu Kaymakamlığı'nın girişimiyle Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, dereden numuneler alarak inceleme başlattı.

Balık ölümlerini görüntüleyen Birol Alagöz, "Bu tertemiz Hayrabolu deresinde hiçbir sanayi atığı yok, Hiçbir evsel atık yok. Şu gördüğünüz yüzlerce binlerce balık ölüsünü görüyorsunuz. Bu çevre katliamına sessiz kalmamız mümkün değil" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dereden genel görünüm

-Balık ölüleri

-Vatandaşın olayı anlatması

-Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

=========================

İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

İZMİT'te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak isteyenler kent merkezinde yoğunluğa neden oldu.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bu gece saat 00.00 itibariyle başlayacak ve 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar İzmit kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Market, fırın, manav ve yufkacıların önünde kuyruklar oluştu. Market girişlerinde uzun kuyruklar oluşunca zabıta ekipleri müdahalede bulundu. Zabıta memurları sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Emin Bilmez, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 05:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Son Dakika

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor         
23:58
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki ilan sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler 15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki ilan sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler         
23:26
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim         
23:18
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı         
22:52
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti         
22:48
Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek         
22:42
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı         
22:35
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor         
22:35
4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu         
22:32
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim         
22:14
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti         
22:06
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım         
22:03
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi 16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi         
21:43
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar         
21:33
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti         
21:27
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı         
21:06
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun         
21:00
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi         
20:53
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı         
20:50
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti         
20:48
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz         
20:46
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim         
20:35
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı         
20:14
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi         
20:04
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak? 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?         
19:59
Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı         
19:42
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 22'ye yükseldi Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 22'ye yükseldi         
19:35
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı         
19:32
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı         
19:31
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 00:20:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]