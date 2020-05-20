DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-17

ERÜ: Hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başlandıERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) araştırmacıları, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı.

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ERÜ: Hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başlandı

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) araştırmacıları, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı.

ERAGEM'de, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca (TÜSEB) desteklenen projeler kapsamında koronavirüse karşı hücre kültür temelli 'inaktif aşı' ve 'rekombinant aşı' olmak üzere iki farklı teknoloji ile aşı geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor. ERÜ'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları denemelerine 15 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla başlandığı ve devam eden süreçte aşılanan hayvanlarda aşı adayının etkinliğinin test edileceği ifade edildi. Öte yandan, projeler kapsamında koronavirüse karşı 'rekombinant aşı' adayları da geliştirildiği ve bu aşı adaylarının deney hayvanlarına verilmesi çalışmalarına ise, Haziran ayı içinde başlanmasının öngörüldüğü belirtildi. Koronavirüse karşı geliştirilen inaktif ve rekombinant aşı adaylarının deney hayvanları üzerindeki denemelerinin Ağustos ayı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Erciyes Üniversitesi genel ve detay görüntü

Genel detay

Haber - Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ

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Bilim insanları, koronavirüse karşı 'İvermektin'i araştıracak

AFYONKARAHİSAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ), Sağlık Bakanlığı'ndan onay alarak koronavirüs salgınına karşı 'İvermektin' isimli ilacını kullanılıp kullanılmayacağını araştırmak için çalışma başlattı. AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Türkiye'de ilk olan bu çalışmadan olumlu sonuçlar almayı beklediklerini söyledi.

Koronavirüs salgını sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan tedavi programlarından olumlu sonuçlar alınmaya devam ederken, salgınla mücadelede kullanılabilecek alternatif tedavi yöntemleri ve ilaç çalışmaları da hızla sürüyor. AFSÜ de alternatif tedavi yöntemleri üzerinde çalışmak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın onayını alarak, İvermektin isimli ilacın koronavirüs tedavisindeki etkilerini araştırmak üzere çalışma grubu oluşturdu.

'MEVCUT YÖNTEMLERİN DIŞINDA BİR UYGULAMA OLACAK'

Türkiye'de bu alandaki ilk çalışma olan İvermektin tedavisine ilişkin açıklamalarda bulunan AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, bu çalışmadan olumlu sonuçlar elde ederek koronavirüs tedavisinde alternatif bir yöntemle sonuca gitmek istediklerini söyledi. Okumuş, "Pandemi süreci başladığı andan itibaren biz 'bu hastalıkla mücadeleye nasıl katkıda bulunabiliriz' diyerek çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmaların neticesinde ülkemizde şu anda mevcutta kullanılan tedavi yöntemleri dışında, başka bir ilacın veya molekülün koronavirüsle mücadelede kullanılıp kullanılmayacağı konusunda çalışmaya başladık. Şu anda bu çalışma, Sağlık Bakanlığı'ndan onay almış, ülkemizdeki mevcut tedaviler dışında bir ilacın koronavirüsteki etkinliği ve güvenini araştıran ilk ve tek araştırma olma unvanını taşıyor." dedi.

'ARAŞTIRMAMIZI ÇOK MERKEZLİ YAPACAĞIZ'

Özellikle veterinerler tarafından hayvanlar üzerinde parazit ve enfeksiyonların tedavisinde kullanılan İvermektin tedavisinin koronavirüs tedavisinde de kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak için harekete geçtiklerini ifade eden Okumuş, "İvermektin adını verdiğimiz daha önce hayvanlarda parazitel enfeksiyonlarda kullanılan, bunun yanında Batı Nil virüsü, HIV enfeksiyonu gibi bazı viral enfeksiyonlarda da tedavideki etkinliği araştırılan ilaç için Sağlık Bakanlığı'ndan resmi onay aldık. Üniversitemizden sorumlu araştırmacı Prof. Dr. Neşe Demirtürk (AFSÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı), yardımcı araştırmacı Dr. Öğretim Üyesi Semiha Orhan (yoğun bakım uzmanı), yardımcı araştırmacı Dr. Öğretim Üyesi Petek Şarlak Konya (AFSÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı) hocamızla beraber İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi ile birlikte 3 merkezde yani çok merkezli bir çalışmanın startını vermiş bulunuyoruz" diye konuştu.

'ÇIKACAK HER SONUÇ BİLİME KATKI OLACAK'

Bu ilacın ağır koronavirüs enfeksiyonu, ağır pnömonisi (zatürre) olan hastalardaki etkinliği ve güvenilirliğini araştıracaklarını ifade eden Okumuş, "İnşallah hayırlı sonuçlara ulaşırız. Elde ettiğimiz sonuçlar olumlu veya olumsuz fark etmez çünkü olumsuz olması da bilime katkıdır. Elde ettiğimiz sonuçları tüm bilim camiasıyla bilimsel platformda inşallah sonuçları bitirdiğimizde de paylaşacağız" dedi.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, çalışmanın detaylarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Çalışmamız yaklaşık 60 vakadan oluşuyor. Bunlardan 30'u vaka grubu. Yani İvermektin tedavisi verilecek grup. Bunun yanında 30 vaka da kontrol grubu. Hem kontrol grubu hem de İvermektin verilecek grupta tüm hastalar Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından hazırlanmış rehberler ışığında belirlenmiş tedavileri almaya devam edecek. Yani biz bu çalışmamızda normal Bilim Kurulu'nun vermiş olduğu tedaviye ek olarak İvermektin kullanacağız. ve İvermektin'in bu süreçteki etkinliğini ve güvenliğini araştıracağız. Sonuçta 30 vaka 30 kontrol vakası olacak. 3 merkezde olduğu için tabii biraz da pandeminin artık şiddetinin azaldığı ve vaka sayısının azaldığı bir dönemdeyiz. Biz yaklaşık 1- 2 ay içerisinde çalışmayı tamamlamayı umuyoruz. Çalışmanın süresi 3 ay. 3 ay izin aldık ama muhtemelen sonuçlarını almış oluruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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AFSÜ AR-GE laboratuvarındaki çalışmalardan detaylar

Çalışma grubunda görev alan araştırma ekibinden detaylar

AFSÜ Rektörü Pro. Dr. Nurullah Okumuş'un basın mensuplarına yaptığı açıklama

HABER- KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Yaşlı adamdan mahalledeki 33 kişiye virüs bulaştı

ERZURUM'dan, Oltu ilçesindeki mahallesine dönen yaşlı adamda koronavirüs tespit edilmesinin ardından temaslı olduğu 33 kişi daha pozitif çıkınca, mahalle karantinaya alındı.

Erzurum'da yaşayan bir kişi, Oltu ilçesindeki İğdeli Mahallesi'ne gitti. Hastalanan yaşlı adama, götürüldüğü hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından mahalleliye de test yapıldı. Yapılan testlerde yaşlı adamanı teması olan  33 kişiye koronavirüs teşhisi kondu. Bunun üzerine mahallede karantine uygulaması başlatıldı.

Oltu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda İğdeli Mahallesi'nde 20 Mayıs'ta başlamak üzere 14 günlük karantina uygulanacağı aktarılırken, mahalleye giriş- çıkışlar kapatıldı. Son günlerde mahalle sakinleriyle temas eden vatandaşlar, İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İğdeli mahallesinden detaylar

- Jandarma görüntüsü

-Muhabir Murat Aydın'ın anonsu

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),

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Van'da sokağa çıkan çocuklara midilli sürprizi

VAN'ın Edremit ilçesinde, koronavirüs salgını sonrası sokağa çıkma yasağı getirilen 0-14 yaş arası çocuklar, normalleşme sürecinin başlamasıyla bugün 11.00 ila 15.00 saatleri arasında dışarı çıktı. Edremit Belediyesi dışarı çıkan çocukları midilli ve pony cinsi atlarla buluşturup, çeşitli hediyeler verdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 0-14 yaş grubu çocuklar bugün 4 saatliğine sokaklarda gönüllerince eğlendi. Van'ın Edremit ilçesinde normalleşme süreci ile birlikte dışarı çıkan çocuklar, Edremit Belediyesi tarafından Edremit Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle karşılandı.Tedbirler kapsamında maskeleri ile dışarı çıkan çocuklar sürprizlerle keyifli vakit geçirdi. Edremit Belediyesi Olimpik Binicilik Merkezi'nden meydana getirilen atlara binen çocuklara görevliler tarafından elma şekeri ve çeşitli oyuncaklar dağıtıldı. Bazı çocuklarda kendilerini çalan müziğin ritmine kaptırarak doyasıya eğlendi.

ÇOCUKLAR ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜLER,

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, çocukların pandemi öncesi özledikleri günleri tekrar onlara yaşatmak için seferber olduklarını söyledi. Yaşanan pandemi süreci ile birlikte park ve sahil gibi birçok alanın kapalı olduğunu vurgulayan Başkan Say, "Bugün 20 Mayıs ve çocuklarımızın İçişleri Bakanlığımızın genelgesi kapsamında dışarıya çıkma günleri ve biz de onlarla birlikte olmak istedik. Saat 11.00 ile 15.00 saatleri arası kent parkımızı çocuklarımıza açtık. Onlar için binicilik merkezimizden atlarımız da getirerek, çocuklarımızın eski günlerine dönmelerini istedik. Bu noktada biz de belediye olarak yanlarındayız. Birlikte vakit geçiriyoruz, inşallah memleket olarak, bu süreci bir an önce sağlıkla ve en az hasarla tamamlar eski günlerimize döneriz" diye konuştu.

Aileler ve çocuklarla sohbet eden Başkan Say, daha sonra çocuklara oyuncak ve elma şekeri de dağıtmayı ihmal etmedi. Mutlulukları yüzlerinde okunan çocuklar ve ebeveynleri duygularını dile getirirken, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, başta olmak üzere ekibine teşekkür ettiler. Böylesi etkinlikten dolayı bir an yaşadıkları pandemi sürecini unutarak stres attıklarını vurgulayan ebeveynler, belediye çalışmalarından dolayı şükranlarını sundular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Edremit kent meydanından genel

-Dışarıya çıkan çocuklar

-Ata binen çocuklar

-Bisiklet süren çocuklar

-Aileleriyle birlikte gezen çocuklar

-Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın ailelerle konuşması

-Çocuklara hediye verilmesi

-Başkan Say'ın açıklaması

-Ailelerle röportaj

-Başkan Say'ın çocuklara hediye ve şeker vermesi

-Genel ve detaylar

Gülay KUYUCU/ EDREMİT,(Van)--

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HDP önündeki eylemde 261'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 261'inci günde de sürdürdü. Oğlu Yusuf (17) için oturma eylemi sürdüren Celil Bekdaş, "Ben 1 yıldır bu kapıdayım. Bu siyasi parti benim evimi yıktı. Benim oğlum burada gitti" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

Diyarbakır'da geçen yıl kaybolan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş, oğlunun HDP aracılığıyla dağa götürüldüğünü söyledi. Oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini belirten Bekdaş, "Bugün 261 gündür bu aileler burada oturuyor. Ben bir senedir bu kapıdayım. Bu siyasi parti benim evimi yıktı. Madem siyasi partidir, benim oğlumun gittiği gün bu kameralar söküldü? Şimdi bu kameralar neden takıldı. Bunlar kimi kandırıyorlar ' Bunlar ancak kendi kendilerini kandırır. Benim oğlum burada gitti. Bana kimse hikaye anlatmasın. Siyasi parti içinde battaniyenin, şırınganın ne işi vardır' Niye bir gün gelip burada bizim halimizi sormadı?"

Koronavirüs, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 05:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika

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