DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika

Bartın'da 3 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı

BARTIN'da kavşakta minibüs ile otomobilin çarpışması güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Kaza dün gece Bartın- Amasra yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. F.Y yönetimindeki 74 BC 534 plakalı minibüs ile kavşaktan dönmek isteyen K.K. yönetimindeki 52 KC 295 plakalı otomobil çarpıştı. 112 Acil Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüler F.Y. ve K.K. ile minibüste bulunan Y.Y.'ye ilk müdahalede bulunarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kavşakta meydana gelen kaza bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.