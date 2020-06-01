DHA YURT BÜLTENİ  -17 - Son Dakika

Trenin çarptığı TIR'ın şoförü öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yük treninin çarptığı TIR'ın şoförü Yunus Boran (37), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Şekeroba Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine doğru giden yük treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Yunus Boran yönetimindeki 27 AAF 879 plakalı TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, TIR şoförü Yunus Boran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Boran'ın cenazesi hastane morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yeri

Trenin çarptığı TIR

TIR'dan ve olay yerinden detay

Sürücünün TIR'da kalan ayakkabısı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Eskişehir'de sokaklar doldu, sosyal mesafeye uyulmadı

ESKİŞEHİR'de, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla, sokaklar ve caddeler kalabalıklaştı. Kentte genel olarak maske takma zorunluluğuna uyulduğu görülürken, özellikle banka önlerinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs önlemleri kapsamında 30-31 Mayıs'ta uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla, Eskişehir sokakları kalabalıklaştı. Eskişehir Valiliği'nin aldığı kararla kentin trafiğe kapalı olan Hamamyolu, 2 Eylül ve İsmet İnönü-1 Caddesi'ne konulan demir bariyerler ve polis kontrolleri de normalleşme süreciyle birlikte kaldırıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tramvaylarda, süreçle beraber sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1 koltuk boş bırakılırken, yeniden ayakta yolcu kabulüne başlandı. Kısıtlama sonrasındaki haftanın ilk gününde banka ve PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi. Caddelerde devriye gezen polis ekipleri, vatandaşlara maske takma zorunluluğunu hatırlatırken, kuyruklarda sosyal mesafeye uyulması için uyarılarda bulundu. Yeniden açılan kafe ve restoranlarda ise yoğunluk yaşanmadığı gözlendi.

2 GÜNDE 139 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Öte yandan Eskişehir Valiliği, hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle 139 kişiye idari para cezası uygulandığını açıkladı.