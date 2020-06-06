DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 17

BAKAN PAKDEMİRLİ: YUSUFELİ BARAJI İLE SUYUN GÜCÜ MİLLETLE BULUŞACAKTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'de, Çoruh Nehri'nde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın...

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BAKAN PAKDEMİRLİ: YUSUFELİ BARAJI İLE SUYUN GÜCÜ MİLLETLE BULUŞACAK

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'de, Çoruh Nehri'nde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın mega bir proje olduğunu belirterek "İnşallah en yakın zamanda suyun gücü milletle buluşacak" dedi.

Türkiye'nin en prestijli projelerinden Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu metreküp betonunun dökümü töreni sonrası açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, mega bir projenin en kısa sürede bitirileceğini belirtti. Pakdemirli, "Zor bir coğrafyada yapılan önemli bir yatırımdır. Bu büyük yatırımla alakalı öngörülemeyen konular da ortaya çıkıyor. Ancak görünen o ki, önümüzdeki yılın ilk yarısına varmadan baraj tarafını kesinlikle bitirmiş olacağız. Ama ne zaman su tutarız ne zaman diğer kısımları hallederiz bunlarla ilgili hem kurumların eş zamanlı çalışması gerekiyor hem de yatırımların eş zamanlı yürümesi gerekiyor. Bununla alakalı da maksimum bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda suyun gücü milletle buluşacak. Tüm çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Vatandaşlarımız bir şekilde yerlerini değiştirmek durumunda kalıyorlar. Vatandaşlarımıza en iyi koşulları sağlamak için çalışıyoruz. En modern inşaat teknolojileri ile binalar inşa ediliyor. Yeni yerleşim yerini yemyeşil bir hale getirmemiz gerekiyor. Yeni Yusufeli, inşallah deniz gibi bir manzaraya kavuşacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Pakdemirli açıklaması

Haber-Kamera: Nusret DURUR ARTVİN-DHA

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BODRUM'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda, yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dereköy Mahallesinde makilik alanda, bugün saat 16 10 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, ekipler sevk edildi. Yangına orman işçileri ve arazözler karadan, helikopterle havadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bölgeden görüntü

Belediye başkanının konuşması

Haber- Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),

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Maske takmayan kadın kendini uyaranlara saldırdı

İZMİT'te, halk otobüsüne maskesiz binen kadın, şoförün ve yolcuların uyarısı üzerine elindeki maskeyi sallayarak, takmayacağını belirtti. Uyarılara kulak asmayan kadın, önündeki koltukta oturan kadınlara küfürler edip saldırdı.

Olay, İzmit Gündoğdu Boğazova Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otobüse binen kadın maske takmadı. Şoför kadını maske takması konusunda uyardı. Şoför, küçük çocuğu ile birlikte koltuğa oturan kadına, "Maskesiz yolcu almıyorum" dedi. Kadın, "Kapa çeneni nasıl almıyorsun" diye cevap verirken, bir kadın yolcu, "Terbiyesiz" diyerek maske takmaması durumunda şikayetçi olacağını bildirdi. Maske takmayan kadın elindeki maskeyi önündeki koltukta oturan kadına doğru sallayarak, "Bak takmıyorum" dedi. Şoför, kadın yolcuyu suçlu olduğu yönünde uyarırken, yolcu ise "Kimi çağırırsan çağır" diyerek cevap verdi. Yanında küçük çocuğu olan kadın bir anda ayağa kalkarak, önündeki koltukta oturan kadınlara küfürler ederek saldırdı. Bu sırada küçük bir çocuk, "yeter" diye bağırırken, otobüs şoförü kadınların arasına girdi. Şikayet üzerine, polis kadının, şoförün ve yolcuların ifadesini alırken soruşturma başlattı. Maske takmayan kadına, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymaması nedeniyle ceza kesileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kadının maske takmaması,

elindeki maskeyi sallaması,

yolcuların tepkisi,

önündeki kadınlara saldırması

HABER:  Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli),

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Otomobilin yedek lastiğinden 521 gram uyuşturucu çıktı

ESKİŞEHİR'de polisin takibe alarak durdurduğu otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 521,35 gram esrar uyuşturucu maddesi bulundu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek takibe alınan otomobil, Sivrihisar ilçesinde durduruldu. Narkotik köpeğiyle birlikte yapılan aramada otomobilin bagajında bulunan yedek lastik içerisine gizlenmiş 521,35 gram esrar uyuşturucu maddesi, 37 adet pres poşeti ve pres makinesi ele geçirildi. Otomobil E.K. gözaltına alındı. Şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 06:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

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