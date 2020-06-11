DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika

Trakya'da sağanak ve dolu(2)

TEKİRDAĞ'DA ARAÇLARI BATTANİYE İLE KORUDULAR

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ Mahallesi'nde saat 15.00' sıralarında aniden bastıran sağanak yağış ve ardından dolu yağışı yazlıkların bahçelerine zarar verdi. Bazı vatandaşlar dolu yağışının başlaması ile araçlarının üzerini battaniyeler ile kapatarak doludan korumaya çalıştı. Dolu yağışının ekili alanlar ve seralara ise zarar vermediği öğrenildi.

Kumbağ Mahallesi'nde oturan Rabia Şahan, yağmurun şiddetli yağdığını belirterek, "Yağmur çok şiddetli yağdı ve kısa sürede etkili oldu. Yağış nedeniyle bahçede bulunan ekili ürünlerimiz zarar gördü" dedi. Murat Civelek ise kısa sürede yağışın etkili olduğun ve ağaçlardaki meyvelere büyük zarar verdiğini belirterek, "Yağış birden bastırdı şiddetliydi ve yıldırım düştü patlamayla birlikte. Denize düştüğünü söylediler, buraları bembeyaz oldu. Ağaçlardaki meyveler dolu sebebiyle zarar gördü" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Battaniye ile kaplı araçlardan görüntü

-Vatandaşların çektiği görüntüler

-Yere düşen meyvelerden görüntü

-Rabia Şahan ile röp.

-Murat Civelek ile röp.

-Detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

=======================

Patates işçisi olarak geldikleri Sivas'a, Kızılırmak'a giren 3 çocuk boğuldu (YENİDEN)

SİVAS'ta serinlemek için Kızılırmak nehrine giren Kadir Yağmur(10), Mahmut Yağmur(12) ve Mehmet Zurnacı(8) boğularak hayatını kaybetti. Çocukların mevsimlik patates işçisi olarak Gaziantep'ten aileleri ile bölgeye geldiği belirlendi.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkavras köyü yakınlarında yaşandı. Yaklaşık 20 gün önce Gaziantep'ten mevsimlik patates işçisi olarak bölgeye gelen ailelerin çocuklarından Kadir Yağmur, Mahmut Yağmur ve Mehmet Zurnacı serinlemek amacı ile köy yakınlarındaki Kızılırmak nehrine girdi. Yüzme bilmedikleri değerlendirilen çocuklar bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Ailelerin durumu fark etmesiyle olay yerine polis, jandarma, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri sevk edildi. Çocukların suya girerken çıkardıkları kıyafetlerin bulunduğu yerden itibaren AFAD'a ait balık adamlar arama çalışması başlattı. Çocukların suda sürüklenme ihtimaline karşı ise polis ve jandarma ekipleri nehrin kıyılarında tarama çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından çocuklardan önce 2'sinin suya girdikleri yerin 50 metre ilerisinde nehrin ortasında dip aramasında 4,5-5 metre derinlikte 2 metre aralıklarla cansız bedenine ulaşıldı. Hemen ardından ise yine aynı bölgeye yakın noktada 3'üncü çocuğun da cesedi bulundu. Sudan çıkarılan çocukların cansız bedeni ceset torbalarına konularak ambulansa taşındı. Her 3 çocuğun da cesedine ulaşılmasıyla nehirdeki arama çalışmaları sonlandırıldı. Çocukların cesetleri ise otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇOCUKLARI GÖRDÜ, KORKUP POLİSE SIĞINDI

Öte yandan ilk anda bir bölgede Hasan K.(29)'nın da çocuklarla birlikte suya girdiği bilgisi paylaşıldı. Ancak daha sonra bu kişinin çocukları suda boğulurken gördüğü, ailelerden korkarak olay yerinden kaçıp panikle polis ekiplerine sığındığı bildirildi. Emniyette olayla ilgili ifadesi alınan Hasan K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.