DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesi Çubuklu Mahallesi karantina altına alındı

VAN'ın Erciş ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Çubuklu Mahallesi'nde, Ankara'dan akrabalarını ziyarete gelen bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, mahalle karantinaya alındı

Erciş ilçesine bağlı 2 bin 250 kişinin yaşadığı Çubuklu Mahallesi'ne akrabalarını ziyarete gelen bir kişi, hastalanınca yakınları tarafından Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmi açıklanmayan vatandaşın yapılan kontrollerinde Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı. Ailesi ve yakınları da filyasyon ekipleri tarafından sağlık taramasından geçirildi. Ailede bir kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine de Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla mahalle karantinaya alındı.