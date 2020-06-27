DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Şişme deniz oyuncağıyla denizde sürüklenen 2 çocuğu Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, şişme deniz oyuncağıyla denizde sürüklenen iki çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kabakum mevkisinde, bir şişme deniz oyuncağının 2 çocukla sürüklendiği ihbarını alan ekipler, bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik ekipleri, deniz oyuncağıyla sürüklenen çocukların yanına yaklaştı. Ekipler, panik içinde, "Ağabeyi alın bizi" diyen 7 ve 10 yaşlarındaki iki kuzeni bota aldı. Yüzerek çocukları kurtarmaya gelen çocuklardan birinin annesi de başka bir bota alındı. Dikili Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na götürülen iki çocuk ile annenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.