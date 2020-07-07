DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

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Mersin'de PKK/KCK/YPG'ye operasyon: 3 tutuklamaMERSİN'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla, PKK/KCK/YPG terör örgütü adına Suriye'de silahlı faaliyette bulunduğu ve kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Mersin'de PKK/KCK/ YPG'ye operasyon: 3 tutuklama

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MERSİN'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla, PKK/KCK/YPG terör örgütü adına Suriye'de silahlı faaliyette bulunduğu ve kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün sözde asayiş birimi içinde görev alan ve Suriye'de terör örgütü adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 5 örgüt üyesinin, kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaparak kente geldiğini belirledi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarmanın, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı/ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 20:53 Kaynak: DHA

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