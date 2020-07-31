DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 17

'Barbaros'un torunları, bayramda nöbette (2) DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Burnu Limanı'nda konuşlu 'TCG Karabiga' karakol gemisinde görevli personel, ailelerinden uzak vatanı koruma görevlerini Kurban Bayramı'nda da hassasiyetle sürdürüyor.

DHA YURT BÜLTENİ - 17, System.String[]

'Barbaros'un torunları, bayramda nöbette (2)

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Burnu Limanı'nda konuşlu 'TCG Karabiga' karakol gemisinde görevli personel, ailelerinden uzak vatanı koruma görevlerini Kurban Bayramı'nda da hassasiyetle sürdürüyor. Bayramı görev yaptıkları gemide karşılayan personel, aileleri ve silah arkadaşlarına selam göndererek, Türk milletinin bayramını kutladı.

Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Burnu Limanı'nda konuşlu 'TCG Karabiga' (P-1205) karakol gemisinde görevli personel, Kurban Bayramı'nda da görevlerini yerine getiriyor. Ailelerine bayram mesajı gönderen personel, yakınlarından uzakta bayramı geçirmelerine rağmen, vatan korumasında görev almanın ise gururunu yaşıyor. Gemi personeli, aileleri ve silah arkadaşlarına selam göndererek, Türk milletinin bayramını kutladı. Gemi komutanı, güvertede rütbeli ve sözleşmeli erlerin Kurban Bayram'ını kutladı.

'TCG Karabiga' Karakol gemisi Komutanı, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde mavi vatanın dört bir yanında görevlerinin başında olduklarını belirterek, "Başta ailemin, sınır dışında ailelerinden, vatan toprağından ayrı olan tüm personelimizin bayramını kutlarım. Bizler görevimizin başındayız. Ülkemizin ve dünyanın geçirmekte olduğu salgın döneminde bu zor günlerde bize tevdi edilecek görevi icra etmeye hazırız. Herkese iyi bayramlar diliyoruz" dedi.

Ailelerine bayram mesajı gönderen gemi personeli ve sözleşmeli erler, Kurban Bayramı'nda mavi vatanın dört köşesinde görevlerinin başında olduklarını, ülkenin ve dünyanın geçirmekte olduğu koronavirüs salgını dönemindeki zor günlerde her görevi icra etmeye hazır olduklarını söyledi.

Sözleşmeli erler ise, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin refahı, huzuru, güvenliği için verilen her görevi en iyi şekilde yerine getirmeye hazır olduklarını ifade ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

-TCG Karabiga karakol gemisinden genel ve detay görüntüler.-TCG Karabiga karakol gemisinde nöbet tutan askerden genel ve detay görüntüler-TCG Karabiga karakol gemisinden bayramlaşma töreninden detay görüntüler.-Gemi personeli ile röpler

HABER: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

==================================

Ahırdan kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı

RİZE'de, kesim alanına götürüleceği sırada bulunduğu ahırda sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı. Uyuşturucu iğne atılan boğa, uzun uğraşlar sonucu yakalanırken, vatandaşlar öfkeli boğadan ellerindeki sopalarla korunmaya çalıştı.

Kendirli beldesinde, kesileceği sırada ahırda sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Yola inen boğa kendisini yakalamaya çalışanları bir süre kovaladı. Sahipleri sopayla yere vurarak boğayı yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevrede bulunanlar da koşarak ellerindeki sopalarla kendilerini korumaya çalıştı. Vatandaşların kovaladığı boğa yakalanamayınca, veteriner ekibine haber verildi. Ekipler ve vatandaşlar bir süre kaçan boğayı kovaladı. Çay bahçesine giren boğaya uyuşturucu iğne atıldı. Sakinleşen boğa, yakalanarak çıkarıldığı yol kenarında kesildi. Boğanın kaçışı ve vatandaşları kovalama anları da belde sakinlerince cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Öte yandan Rize İl Özel İdaresi Veteriner İşleri ekipleri, bayramda da mesailerini sürdürdü. İhbar üzerine köy ve mahalleri gelen ekipler, vatandaşların kaçan ve kontrol edilmesinde güçlük çıkartan kurbanlıklarını iğne ile sakinleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Boğanın kaçma görüntüsü-Ekiplerden detay-Ahir içindeki kurbanlığa sakinleştirici vurulması-Kurbanlıktan detay

HABER KAMERA: Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE/RİZE,-

================================

Yerli turist, Konyaaltı sahiline koştu

ANTALYA'da Kurban Bayramı'nın ilk günü sahiller yerli turiste kaldı. Kentte hava sıcaklığı 41 dereceyi bulurken, ilginin olmadığı sahil şeridinde sosyal mesafeli denize girenler dikkat çekti.

Turizmin başkenti Antalya'da, Kurban Bayramının ilk günü denize ilgi azdı. Kent sakinleri sıcak hava nedeniyle evlerinden çıkmamayı tercih etti. Kimileri de kurbanlık kesimi için kesimhanelerde sıra bekledi. Plajlar ise Ankara, Bursa ve Konya gibi kentlerden Antalya'ya gelen yerli turistlere kaldı. Tatilciler denizin ve güneşin tadını çıkardı.Ankara'dan gelen misafirlerini ağırladığını söyleyen Hanım Gökmen, şemsiye gölgesinde oturmayı tercih etti. Havanın sıcak olduğunu bu nedenle güneşe çıkmadığını belirten Gökmen, "Sosyal mesafemize dikkat ederek misafirlerimizi denize getirdik. Bayramımızı sahilde kutluyoruz" dedi. Torunları ve çocuklarıyla birlikte Ankara'dan tatile gelen Emine Şahbaz ise "Antalya çok güzel. Bayramımızı akrabalarımızın yanında geçiriyoruz. Deniz çok güzel. Hava ise oldukça sıcak" dedi. Ankara'da deniz olmadığı için eğlenemediğini belirten Kardelen Gülşen ise "Antalya'yı çok seviyorum. Anneannem ve annemle birlikte denize geldim. Çok eğleniyorum. Ankara'da deniz olmaması beni üzüyor. Bu nedenle buraya geldiğimde çok eğleniyorum" diye konuştu.Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ise 31 dereceyi buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Denizde yüzenlerden görüntüÇocukların denizde yüzerken görüntüleriSahilde oturanladna görüntüRÖP 1: Hanım GökmenRÖP 2: Emine ŞahbazRÖP 3: Kardelen Gülşen

Detaylar

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

==============================

İzmit'te acemi kasaplar hastanelere akın etti

İZMİT'te kurban kesimi sırasında, hayvan darbeleri ya da bıçaklarla yaralanan kişiler hastanelere akın etti.

İzmit'te, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıkları kesmek isteyen bazı kişiler, hayvan darbeleri ya da bıçaklarla yaralandı. Bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler, kent genelinde bulunan hastanelere başvurdu. Çok sayıda acemi kasabın hastanelere gelmesiyle Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis önünde ufak çapta kuyruk oluştu. Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan pansumanın ardından taburcu edildi. Büyükbaş kurbanlık kestiği sırada elinden yaralanan Mürsel Akın, "Nasıl olduğunu anlamadım bıçak bir anda kaydı, çok şükür ufak bir şekilde atlattım, büyük bir şey yok" dedi.

Kurban Bayramı, Nara Burnu, Çanakkale, Karabiga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 02:28

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 982 yeni vaka tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi! 9 ülkenin liderleriyle görüştü Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır! Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu Restorana giren kurbanlık koçu garson yakaladı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı Lüksemburg Dışişleri Bakanı'ndan tartışma yaratacak Türkiye sözleri: Gelecek 20 yılda AB'ye giremez Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Yaşlı çift, kapılarına yazı astı: Koronavirüs nedeniyle bayram boyunca misafir kabul etmiyoruz Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler acemi kasaplarla doldu! Şimdiye kadar 5282 kişi yaralandı Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayıldı Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı         
16:03
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor         
16:02
İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti         
15:28
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı         
15:09
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar         
14:52
Galatasaray, 24 yıl önce bugün imza attırdığı Gheorghe Hagi için video paylaştı Galatasaray, 24 yıl önce bugün imza attırdığı Gheorghe Hagi için video paylaştı         
14:33
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor         
13:46
Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak         
13:45
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum         
13:45
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak         
12:58
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı         
12:34
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi         
12:34
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor         
12:15
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı         
12:12
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor         
11:59
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi         
11:55
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi         
11:27
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor         
11:25
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın gitmesini istemiyor: Bizimle kal Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın gitmesini istemiyor: Bizimle kal         
11:25
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden         
11:24
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi         
11:23
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz         
11:03
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü         
10:57
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu         
10:10
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı         
09:09
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı         
09:03
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor         
07:33
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi         
23:28
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu 17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu         
22:57
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler         
22:25
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2020 20:50:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei