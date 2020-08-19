DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-17

Avrupalı zenginlerin lüks mega yatlarıyla adresi Güney Ege koylarıAVRUPA'nın dünyaca ünlü turizm şehirlerinde koronavirüs salgını artmasıyla gözden düşerken Türkiye'nin Ege kıyılarındaki yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz marina ile izole koylarına mega yatlar demir atmaya başladı.

DHA YURT BÜLTENİ-17, System.String[]

Avrupalı zenginlerin lüks mega yatlarıyla adresi Güney Ege koyları

AVRUPA'nın dünyaca ünlü turizm şehirlerinde koronavirüs salgını artmasıyla gözden düşerken Türkiye'nin Ege kıyılarındaki yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz marina ile izole koylarına mega yatlar demir atmaya başladı.

İspanya, Fransa, İtalya'nın dünyaca ünlü turizm şehirlerinde koronavirüs salgını artmasıyla dünyaca ünlü film yıldızları, sanatçı ve milyarderlerin mega yatlarıyla adresi Ege kıyıları oldu. Özellikle Rus milyarderlerin üzerinde helikopter bulunan ultra lüks yatları Marmaris, Bodrum, Göcek, Fethiye ve Gökova Körfezi'nde boy göstermeye başladı. Dünyaca ünlü zenginlerin yatlarıyla boy gösterdiği ilk adreslerden biri Bodrum oldu. Rus milyarder Andrey Skoch'un görenleri hayran bıraktıran 100 metrelik "'Madame Gu' adlı yatı yanı sıra Avrupalı işadamlarının 'Titan' ve 'Miss' adlı mega yatları boy gösterdi. 'Titan' isimli 80 metrelik mega yat Bodrum'un Turgutreis açıklarına, 50 metrelik yat 'Kiss' ile 45 metrelik mega yat 'My S' Fethiye'nin Göcek Mahallesi koylarına demirledi. Rus milyarder ve sanat koleksiyoncusu Leonid Mikhelson ise üzerinde helikopteri bulunan 86 metrelik 'Pacifica' isimli  mega yatı ile Marmaris Gümrük Limanı'na geldi. Burada 2 milyon liralık akaryakıt ve yiyecek-içecek ikmali yapan lüks yat, daha sonra içinde adları gizli tutulan misafirleri ile Ege turuna çıktı.

MARİNALAR DOLDU

Marmaris ilçe merkezi ve Bozburun, Orhaniye, Turgut, Selimiye, Çiftlik ve Hisarönü Mahallesi'nde 6 özel marinada 5 bin yat, gulet ve yelkenli bulunuyor. 2 bin 400 yelkenli ve yat yabancı uyruklu kişilere ait. Deniz sınırlarının açılmasıyla 20 Temmuz'dan itibaren yabancı uyruklu kişiler aileleri ile birlikte marinalarda demirli yatlarına geldi. Ayrıca dünyaca ünlü Bodrum ve turistik kırsal mahallerinde bulunan 10 marina da, Fethiye ile Göcek'te bulunan 6 marina da ise demir atacak alan kalmadı. 3 milyon yabancı uyruklu deniz tutkunun adresi Muğla'nın dünyaca ünlü turizm şehirleri oldu.

GÜNEY EGE KIYILARINI MESKEN TUTTULAR

Dünyanın sayılı zenginleri, film yıldızları, futbolcu ve sanatçılar kendilerine ait veya kiralık mega yatlarla Güney Ege'nin dünyaca ünlü turkuaz rengi denizi ve yeşilin her tonunun bulunduğu koylara demir attı. Değeri 10 ile 70 milyon dolar değerinde mega yatlara sahip 100 kadar Avrupalı zengin Bodrum, Marmaris, Göcek, Gökova Körfezi ve Datça'nın gözden uzak, izole koylarına demir atarak tatillerine devam ediyor.

Bir yat kiralama şirketi sorumlusu İdris Çifti, konuyla ilgili DHA muhabirine telefonda açıklamalarda bulundu. Milyarderlerin lüks yatlarla Güney Ege kıyılarını tercih ettiğini söyleyen Çiftçi, "Temmuz'un ilk haftasından itibaren lüks yatlar Muğla'nın güzide turizm şehirlerindeki koy ile marinalara demir attı. Avrupalı zenginler turizmde ünlü ülkelerde pandemi nedeniyle rotalarını ülkemize çevirdi. Türkiye'nin güvenli ve sağlıklı bir ülke olduğunu yabancı yatçılar dile getiriyor. Güney Ege koylarında izole ve gözlerden uzak yatlarında tatil yapan çok ünlü ve zengin kişiler var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Marmaris'in 33 kilometre kırsalındaki Orhaniye Martı Marina'nın hakim tepeden genel görüntüsü

-Marmaris limanlarında demirli lüks yatlardan görüntü-Marmaris Gümrüklü Limanı'na demir atan lüks yatların görüntüsü

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS DHA

====================

Reyhanlı'da mısır hasadı başladı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde mısır hasadı başladı. Üreticiler hem rekolteden ve hem de ton başına ödenecek bin 325 TL fiyatlandırmadan memnun olduklarını söyledi. Amik Ovası'na gelen biçer döverler mısır ekili alanlara girerek hasat yapmaya başladı. Üretici Hüseyin Ürkmez, geçen yıl pamuk rekoltesinin düşük olması ve fiyatlarının yeterli olmaması nedeniyle üreticilerin mısıra yöneldiğini söyledi. Mısır ekim alanlarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 arttığını kaydeden Ürkmez, rekolteden de memnun olduklarını söyledi.

Hava şartlarının rekolteyi etkilediğini dile getiren Ürkmez, "Dekar başına bin 500- bin 800 kilogram ürün alıyoruz. Devletin açıkladığı ton başına bin 325 lira alım fiyatı bizleri memnun etti. Ürünlerimizi Kırıkhan'da bulunan lisanslı depolara teslim ediyoruz. Daha sonra da devletimize veya tüccara satıyoruz. Bu yıl mısırdan memnunuz" diye konuştu.

Güney Ege, Marina, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 14:12

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü Google, sosyal medya düzenlemesinin ardından Türkiye'de ofis açıyor UEFA, Süper Kupa'nın sınırlı seyirciyle oynanma ihtimalinin olduğunu açıkladı AB'den Belarus'a yaptırım kararı: Seçim sonuçlarını tanımıyoruz Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak Camide giydiği kıyafetle eleştirilen Amber Heard'dan ilk açıklama geldi "Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak         
16:30
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti 32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti         
16:18
Borussia Dortmund, Real Madrid'li Reinier'i 2 yıllığına kiraladı Borussia Dortmund, Real Madrid'li Reinier'i 2 yıllığına kiraladı         
16:17
Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi         
16:04
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi         
15:53
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında         
15:48
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu         
15:26
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak         
15:23
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü         
14:59
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi         
14:36
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu         
14:23
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
13:46
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı         
13:12
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi         
12:34
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor         
12:31
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı         
12:29
Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak         
11:54
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü         
11:38
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı         
10:59
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor         
10:24
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak         
09:53
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı         
09:32
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı 150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı         
09:30
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı         
09:21
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi         
09:10
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı         
09:09
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu         
09:05
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu         
08:44
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde         
08:37
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti         
01:45
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi         
23:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2020 20:21:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei