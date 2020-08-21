DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

AK Parti'li Tamer'den 'koronavirüs' uyarısı

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, koronavirüsle ilgili vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. Tamer, ülke genelinde hastanelerde sıkıntı yaşanmadığını da söyledi.

AK Partili Dr. İsmail Tamer, geçen hafta AK Parti il binasında düzenlendiği basın toplantısında söylediği, "Rakamları vermiyorum; ama bir doktor olarak yalvarmam gerekiyorsa yalvarıyorum; düğünlere gitmeyin, mümkün olduğunca sokağa çıkmayın, çok zor ve kötü durumdayız" sözleri ile ilgili DHA'ya açıklama yaptı. Tamer, Kurban Bayramı'ndan vaka sayılarındaki artışa dikkat çektiğini anlatarak, "Basın toplantısında ifade ettiğim olay da buydu, bir artış söz konusu. Ancak, Kayseri'de ve Türkiye'de hiçbir hastanede sıkıntı yok. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız insanüstü bir gayretle çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu direktifler doğrultusunda alınan tedbirlerin hepsi yerinde bir karardır. İnsanlar birbirleri ile olan münasebetlerinde dikkatli olmuyorlar. Bir doktor olarak diyorum ki lütfen herkes dikkat etsin. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına kesinlikle uysunlar. Yoğun bakımda yatan hasta sayımız çok az. Basın toplantısında düğünlerden söz etmiştim. Çoğu düğünlerde tüm uyarılara rağmen kurallar çiğneniyor. Bu beladan kurtulacağımızı ümit ediyorum. Sağlık Bakanlığımız etkili bir mücadele yaptı" ifadelerini kullandı.