DHA YURT BÜLTENİ- 17 - Son Dakika

Muğla'da yürüyüşe çıkıp, dönmeyen 5 çocuk annesinin ailesi DHA'ya konuştu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yürüyüşe çıktığı cuma gününden beri eve dönmeyen, 5 çocuk annesi Şevkinaz Zencir (56) için arama- kurtarma çalışması sürüyor. Arama çalışmalarına katılan Şevkinaz Zencir'in eşi Hüseyin Zencir ve çocukları, DHA'ya konuştu. Eşinin kayıp olmasından dolayı son derece üzüntülü olduğunu ifade eden Hüseyin Zencir, "Ben gece 02.30 da eşimi son kez gördüm. Saat 04.00 gibi eski eve uyumaya gittim. Büyük kızım evde yemek yapıyordu. Ufak oğlum annesini evin önünde sabah görüyor. Jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de helikopter arama yaptı, anons yaptı. Evden dışarı çıkamıyoruz, nereye gideceğimizi şaşırdık. Akrabalarımıza haber verdik. Şevkinaz bizi seviyorsan eve çabuk dön" dedi.

Şevkinaz Zencir'in büyük oğlu Hüsnü Zencir ise, kardeşlerinin kendisini aradığına annesine ulaşamadıkların söylediğini belirterek, "Gideceği yerlere baktık ama hiçbir yerde bulamadık. Bulamadıktan jandarmaya haber verdik. Onlar geldi. Gece AFAD ekibi geldi. Hem ön çalışma hem de etraflı araştırma yaptılar. Onlarda ulaşamayınca daha büyük aranmaya başlandı. Cuma gününden itibaren annemi arıyoruz, drone'ler çalıştı, köpekli timler geldi arama yaptı. Jandarma timleri geldi, bugün helikopter ile arama yapıldı, hiçbir iz emara yok" dedi.

Bir diğer çocuğu Şenol Zencir ise, "Ben kendim burada oturmuyorum. Perşembe akşam mesai çıkışında ağabeyim aradı durumu izah etti. 'Annem yok' dedi. Bende geldim jandarma ekipleri ile arama çalışmalarına katıldık. Ama şuana kadar bir ize rastlamadık. Annecim biz seni çok seviyoruz bize sürpriz yap, bizi bir sevindir. Kaç gündür devletimiz, milletimiz sağ olsun her türlü desteği esirgemedi. Sende bizi duyuyorsan, bizi bu kadar ağlatma. Ne olursun eve dön" diyerek çağrı yaptı.