DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

DEAŞ'IN SÖZDE 'DİYARBAKIR SORUMLUSU' YAKALANMAMAK İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRMİŞ

Diyarbakır'da polisin takibiyle yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Diyarbakır sorumlusu olduğu değerlendirilen Nihat Turan'ın, tanınmamak için imaj değiştirdiği ortaya çıktı. Turan'ın daha önce uzun saç ve sakal bıraktığı, gözlük taktığı ancak yakalandığında saç ve sakalını kısalttığı, gözlük takmadığı ve bu sayede gizlendiği belirlendi. Turan, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanıp cezaevine konuldu.

Mehmet Mucahit CEYLAN - Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR

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Adıyaman'da akrabaların tüfekli kavgasında 2 kişi yaralandı

ADIYAMAN'da, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ziya Ayhan ve Ahmet Ayhan vurularak, yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

1 otomobilin de isabet eden saçmalar nedeniyle hasar gördüğü kavgaya karışanları yakalamak için polis çalışma başlattı.