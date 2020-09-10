DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika

Şehit Tuğgeneral Erdoğan'ın annesi Esma Erdoğan: Yavruma hasret gittim, o yakıyor içimi

SURİYE'de İdlib harekat bölgesinde görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın memleketi Çanakkale'deki annesi Esma Erdoğan, "Yavruma hasret gittim, o benim içimi yakıyor. Bir kerecik görseydim de, şöyle doya doya sarılsaydık birbirimize, ondan sonra vefat etseydi belki bu kadar yanmazdım ama çok yanıyor içim" dedi.

Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan için Çanakkale'de düzenlenecek tören öncesi Esenler Mahallesi'ndeki annesi Esma Erdoğan'ın evinin önünde hazırlıklar yapıldı. Eve iki büyük Türk bayrağı asıldı. Taziye çadırı kuruldu. Anne Esma Erdoğan, oğlunu anlatarak, "Anasına, babasına çok saygılı bir çocuktu. Benden izinsiz hiçbir yere gitmezdi, her yere haber verir giderdi. Ben oğlumdan çok memnunum. Hiçbir kötü söz duymadım. Benim çocuklarımın hepsi öyle ama. O benim tek oğlumdu. Bana karşı büyük sevgisi vardı. Dört de kızım vardı. Kızlarımdan birini kaybettik. Evlatlarımın hepsi benim için aynı" dedi.

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın asker olmaya çok küçük yaşta karar verdiğini anlatan anne Esma Erdoğan, "Küçükken asker olmaya karar verdi. Kendisi de, ben de babası da çok istedi asker olmasını. Zaten istemeseydi bu görevi yapamazdı oğlum. Bu görev çok ağır bir görev. Komandoydu kendisi. Komando birliğine ayrılacağı zaman babası ona 'oğum komando birliğine ayrılma' dedi. Sağdı babası o zaman. 'Babacım ben onu istiyorum' dedi o da. Ben de karışma hangini istiyorsa çocuk ona gitsin dedim. Öyle deyince, beyim bana 'Öyle deme bir gün olur çok üzülürsün. Başka bir bölüm seçsin, illa komando olması şart değil' dedi. Bende istediğini yapsın insanlar, ne istiyorsa, onu yaparsa mutlu oluyor dedim. O komando olmayı seçti, ama çok ağır bir görevdi. 12 senesi o tarafta geçti. 30 Ağustos'ta İstanbul'a tayini çıktı Oradan Hatay'a gönderildi. Rütbesini orada aldı" diye konuştu.

En son geçen sene Kurban Bayramı'nda Çanakkale'ye geldiğinde oğlu Sezgin Erdoğan'ı gördüğünü anlatan anne Esma Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ben o zamandan beri görmedim. Yavruma hasret gittim. O yakıyor benim içimi. Bir kerecik görseydim de şöyle doya doya sarılsaydık birbirimize ondan sonra vefat etseydi belki bu kadar yanmazdım ama çok yanıyor içim. En son görüştüğümüzde esniyordu, oğlum uykusuzmusunuz diye sorduğumda, 'çok yorgunum' dedi. Ama işte vakti zamanı geldiği zamanlar şehit olmak istiyordu."

Almanya'da yaşayan ve cenaze için Çanakkale'ye gelen ablası Sebiha Eren (56) ise, gözyaşı dökerek, "Kardeşim çok iyi bir insandı. Altın gibi bir kalbi vardı, temizdi, cömertti. En son 3 hafta önce telefonla görüştük ama 3 yıldır yüzyüze görüşmüyorduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Anne Esma Erdoğan ile röp.Abla Sebiha Eren ile röp.Anne Esma Eren'in evinin önünden görüntü.Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Pozantı'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (3)

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının söndürülmesi için 2 uçak, 6 helikopter, 53 arasöz, 50'si teknik toplam 400 personel müdahalesini sürdürüyor. Arasözlerin bölgeye ulaşabilmesi için iş makinelerini yol açma çalışmaları da devam ediyor.