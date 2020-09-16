Kadir Şeker, 3'üncü kez hakim karşısında; en alt sınırdan ceza istendi (3) - Son Dakika

KADİR ŞEKER'İN BABASI: ÜNİVERSİTE SINAVINA TAM HAZIRLANAMADI

Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, duruşma sonunda yaptığı açıklamada oğlunun üniversite sınavına tam olarak hazırlanamadığını belirtti. Cengiz Şeker şunları söyledi:

"Mahkemede olağanüstü bir şey olmadı. Şahit dinlendi. Karşı tarafın da tahrikleri oldu. Adalet ne derse o olur. Kanunun kesti parmak açımaz. Üniversite sınavına hazırlanamadı. Geçen yıl ilk 100 bine girmişti, bu yıl 173 bine düştü. Pandemiden dolayı hastaneye gitti, karantinaya alındı. 15 gün hücrede yattı. Mahkemeye gitti 15 gün yine hücrede yattı. Şartları uygun olmadığı için hazırlanamadı. Elbetteki adalet istiyoruz. Çocuklarımızın cezaevinde çüremesini istemeyiz. Çocuklarımız okula gitmesi lazım. Parklarında güvenliği alınması lazım. Böyle insanların böyle tiyatro çevirmemesi lazım. "

Kadir Şeker'in ağabeyi Hidayet Fatih Şeker de, "Savcı, Kadir'in ağır tahrik altında kasten adam öldürme yönünde mütalaasını sundu. Avukatlarımız bunu reddetti. Yazılı savunmamızı mahkemeye sunacağız. Maktulün kardeşi, bizi alanen Kadir ve bizi, mahkeme huzurunda tehdit etmiştir. Bizim kimseden korkumuz yok. Ancak biz saygılı ve bu toplumun değerlerini bilen insanlar olarak böyle şeylere cevap vermedik. Maktulün geçmişi hakkında biz kesinlikle açıklama yapmadık. Kadir'in de beyanı olmamıştır" diye konuştu.