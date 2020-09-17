Tekerlekli sandalyenin kontrolünü kaybeden yaşlı adamı kurtarma anı kamerada (2) - Son Dakika

Tekerlekli sandalyenin kontrolünü kaybeden yaşlı adamı kurtarma anı kamerada (2)

OLAYIN KAHRAMANLARI KONUŞTUİzmir'in Bornova ilçesinde, tekerlekli sandalyesiyle yokuştan indiği sırada kontrolünü kaybeden ve Emel Bozkurt (22) ile aynı yaştaki Berkay Atış tarafından kurtarılan Musa Taşdöndüren (65), gençlere teşekkür etti.

Tekerlekli sandalyenin kontrolünü kaybeden yaşlı adamı kurtarma anı kamerada (2), System.String[]

OLAYIN KAHRAMANLARI KONUŞTU

İzmir'in Bornova ilçesinde, tekerlekli sandalyesiyle yokuştan indiği sırada kontrolünü kaybeden ve Emel Bozkurt (22) ile aynı yaştaki Berkay Atış tarafından kurtarılan Musa Taşdöndüren (65), gençlere teşekkür etti. Çok korkuttuğunu ifade eden Döndüren, "Yokuştan inerken tekerli sandalyemin freni tutmadı. O sırada zihinsel engelli oğlum Mustafa da yanımdaydı. Ben çok hızlı bir şekilde yokuştan inmeye başladım. Karşıma çıkan gençlere çok teşekkür ederim. Onlar beni tutmasaydı başıma bir şey gelebilirdi. Umarım onları çok üzmemişimdir. Olay anında çok korktum" dedi.

Emel Bozkurt da, "Tamamen tesadüfen karşıma çıktı. İnsanlık vazifemi yerine getirdim. Çevremdeki hiçbir insan, görmesine rağmen müdahale etmedi. Bu durum bana 'İnsanlık ölmüş' dedirtti. Amcanın yanında zihinsel engelli biri vardı. O da tekerlekli sandalyeyi tutamadığı için arkasından koşup, tekerlekli sandalyeyi tuttum. Durdurmaya çalıştım ama yokuş aşağı bir yoldaydık, durduramadım. Onunla beraber yokuş aşağı sürüklendik. O an çok korktum, arkasından tutarak koşmaya ve bağırmaya başladım. Çığlık atarak, yardım istedim. O sırada bir dükkandan Berkay arkadaşımız çıktı. Karşımıza onu Allah çıkardı. O önümüze atlayınca durabildik. Kendisi de hastaymış evine kadar gidip, götürdüm. Bu bir insanlık vazifesi. Amca bize çok teşekkür etti. 'Siz olmasaydınız bana araba çarpabilirdi' dedi. Korkusu yüzünden anlaşılıyordu" diye konuştu.Berkay Atış (22) ise bir dükkanda bulunduğu sırada çığlık seslerini duyup dışarı çıktığını dile getirerek, "Mutlu ve huzurluyum. Amcanın başına bir şey gelmediği için, kaza ya da bela olmadığı için huzurluyum. Bir ses duydum, çığlık sesi geliyordu. Kavga var diye çıktım. Çıktığımda tekerlekli sandalye hızla aşağıya geliyordu. Önüne atladım. Benim yerimde kim olsa yapmak zorunda. Bu bir insanlık görevi. Ben böyle hissediyorum. Amca pek konuşamadı olayın şokundaydı" dedi.Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,

Berkay Şahin, Engelli, Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekerlekli sandalyenin kontrolünü kaybeden yaşlı adamı kurtarma anı kamerada (2) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Atatürk heykelini hortumla yıkadı Galatasaray'ın oyuncu değişikliklerinde tabelayı idari menajer Şükrü Hanedar kaldırdı Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Mısır'da Avrupa vaadiyle kandırılan kurbanların organları nasıl çalınıyor?
DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız         
22:00
Doğu Perinçek'ten Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım         
21:48
Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti         
20:48
Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Sinirle bir kaç defa vurdum Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Sinirle bir kaç defa vurdum         
18:57
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
Mısır'da Avrupa vaadiyle kandırılan kurbanların organları nasıl çalınıyor? Mısır'da Avrupa vaadiyle kandırılan kurbanların organları nasıl çalınıyor?         
13:42
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu         
12:01
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli? Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli?         
10:18
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 22:36:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekerlekli sandalyenin kontrolünü kaybeden yaşlı adamı kurtarma anı kamerada (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei