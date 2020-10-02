DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Mahalle bekçisi, yaralının bacağına atletiyle tampon yaptı

MERSİN'de bir akaryakıt istasyonunda çıkan olayda tabancayla bacağından yaralanan E.G.'nin yardımına koşan mahalle bekçisi, atletini çıkartarak E.G.'nin bacağına tampon yaptı.

Olay, gece 00.30 sıralarında merkez Toroslar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyon çalışanı E.G., aralarında husumet bulunan N.G. tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Devriye görevi yapan mahalle bekçileri ihbar üzerine istasyona intikal etti. H.G.'yi yakalayan bekçilerden biri yerde yatan ve kan kaybeden E.G.'yi görünce üzerindeki üniformanın altındaki atleti çıkartarak bacağına tampon yaptı. E.G. olay yerine gelen ambulansla Şehir Hastanesi'ne götürülürken, H.G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.