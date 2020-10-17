DHA YURT BÜLTENİ 17 - Son Dakika

Adana'da husumetliler arasında kavga: 2 yaralı

Adana'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi, tabancayla vurularak yaralandı. Kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Fadıl D. ve Şerif D. iddiaya göre husumetli olduğu Hüseyin E. ve Feyyaz D.'nin evinin önüne gelince, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Fadıl D. ve Şerif D. yanlarında getirdiği tabancayla Hüseyin E. ve Feyyaz D.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden vurup, kaçtı. Mermilerin kalça ve sırtına isabet ettiği 2 yaralı kanlar içinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheliler, polisin kısa süreli takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Olay yerinden genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Yusuf KANTARLI/ADANA,

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Bartın'da 3 ahşap ev yandı

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Isırganlı köyünde 3 ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Akşam saatlerinde Ulus ilçesi Isırganlı köyünde yalnız yaşayan Cumali Küçük'e (90) ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Cumali Küçük köylülerin yardımıyla evde çıkartıldı. Köye, Kastamonu Pınarbaşı, Bartın ve Ulus Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ile Bartın, Ulus ve Abdipaşa Belediyelerine ait itfaiye ekipleri geldi. Alevler, Şerife Küçük'ün (80) yaşadığı ev ile boş olan Hüsnü Küçük'e ait ahşap evlere de sıçradı. Ahşap evler alev alev yanarken, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Evler kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yangının uzaktan görüntüsü-Alev alev yanan evler-Ekiplerin müdahalesi-Detay görüntüler

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

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DİYARBAKIR'DA İŞÇİ MİNİBÜSÜNÜN DİREĞE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Diyarbakır'da işçi minibüsü direğe çarptı: 2 ölü, 20 yaralı (2)KAZA ANI GÜVENKLİK KAMERASINA YANSIDI

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüsün hızla gelişiyle aydınlatma direğine çarptıktan sonra oluşan toz- duman yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Güvenlik kamerasıMinisibüsün gelişiDireğe çarpmasıTozların yükselmesiGenel ve Detay

Haber-Kamera: Burak EMEK- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR,

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Ayağından vurup kaçtılar

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Turgay S. otomobilini evinin önüne park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Turgay S. ayağından yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Olay akşam saatlerinde, Dilovası Mimarsinan Mahallesi 510. Sokak'ta meydana geldi. Su tankeri ile çalışan Turgay S., otomobilini evinin önüne park ederek aşağı indikten sonra otomobille yanına yaklaşan kişiler tabanca ile ateş açtı. Turgay S. kurşunların ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Turgay S. tedavi altına alındı. Olay yerinden incelemede bulunan polis ekipleri, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOlay yerinden görüntülerPolis ekiplerinden görüntüDetaylar

HABER-KAMERA: Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli),

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İtfaiye, yanan dairelerdeki 2 güvercin ve köpeği kurtardı

ANTALYA'nın ilk apartmanındaki dairede çıkan ve üst kata da sirayet eden yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri 2 dairede bulunan 2 güvercin ve 1 köpeği zarar görmeden kurtardı.Yangın, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1317 sokak üzerinde yer alan ve Antalya'nın ilk apartmanı olarak bilinen 5 katlı Yalı Apartmanı'nın birinci katındaki dairede saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı düşünülen yangını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bu sırada büyüyen alevler üst kata da sirayet etti.'2 GÜVERCİN VE 1 KÖPEK KURTARILDI'Kısa sürede olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. Bina sakinlerinin yangın çıkan 2 dairede de hayvanlar olduğunu söylemesi üzerine ise ekipler yangın merdiveniyle katlara girdi. İtfaiye görevlileri, yangının başladığı birinci katta bir köpek ve üst kat balkonunda ise 2 güvercini kurtardı. İtfaiye ekipleri yanan balkon panjurlarının olduğu noktadan kurtardığı 2 güvercini suyla serinleterek güvenli noktaya aldı.Yangının birinci kattaki dairede kiracı olarak oturan Endişe Açıkel'in evde olmadığı sırada meydana geldiği belirtildi. Ekipler, yangının çıkış nedeni hakkında çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------İtfaiye ekipleri detayİtfaiye ekiplerinin dairelere müdahalesi detayGüvercinlerin merdivenle kurtarılması ve suyla serinletilmesi detayYanan daire alev detayları(cep telefonu)Genel detaylar

HABER- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Mersin'de bir kişi Göksu Irmağı'na atlayarak intihar etti

Mersinin Silifke ilçesinde Atatürk köprüsüne gelen bir kişi köprüden Göksü Irmağı'na atlayarak intihar etti.Olay, Mersin'in İskenderun ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde Atatürk köprüsüne gelen Dursun Atak (50) köprü üzerinden Göksu Irmağı'na atladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Polis ve İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sualtı ekiplerinin Göksu Irmağı'nda yaptığı arama çalışması sonucu Atar'ın cesedi atladığı yerin 200 metre ilerisinde çalılık alanda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.