DHA YURT BÜLTENİ 17 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ 17

17.10.2020 23:16
DHA YURT BÜLTENİ 17, System.String[]

Adana'da husumetliler arasında kavga: 2 yaralıAdana'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi, tabancayla vurularak yaralandı.

Adana'da husumetliler arasında kavga: 2 yaralı

Adana'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi, tabancayla vurularak yaralandı. Kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Fadıl D. ve Şerif D. iddiaya göre husumetli olduğu Hüseyin E. ve Feyyaz D.'nin evinin önüne gelince, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Fadıl D. ve Şerif D. yanlarında getirdiği tabancayla Hüseyin E. ve Feyyaz D.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden vurup, kaçtı. Mermilerin kalça ve sırtına isabet ettiği 2 yaralı kanlar içinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheliler, polisin kısa süreli takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Olay yerinden genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Yusuf KANTARLI/ADANA,

==========================

Bartın'da 3 ahşap ev yandı

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Isırganlı köyünde 3 ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Akşam saatlerinde Ulus ilçesi Isırganlı köyünde yalnız yaşayan Cumali Küçük'e (90) ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Cumali Küçük köylülerin yardımıyla evde çıkartıldı. Köye, Kastamonu Pınarbaşı, Bartın ve Ulus Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ile Bartın, Ulus ve Abdipaşa Belediyelerine ait itfaiye ekipleri geldi. Alevler, Şerife Küçük'ün (80) yaşadığı ev ile boş olan Hüsnü Küçük'e ait ahşap evlere de sıçradı. Ahşap evler alev alev yanarken, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Evler kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yangının uzaktan görüntüsü-Alev alev yanan evler-Ekiplerin müdahalesi-Detay görüntüler

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

==========================

DİYARBAKIR'DA İŞÇİ MİNİBÜSÜNÜN DİREĞE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Diyarbakır'da işçi minibüsü direğe çarptı: 2 ölü, 20 yaralı (2)KAZA ANI GÜVENKLİK KAMERASINA YANSIDI

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüsün hızla gelişiyle aydınlatma direğine çarptıktan sonra oluşan toz- duman yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Güvenlik kamerasıMinisibüsün gelişiDireğe çarpmasıTozların yükselmesiGenel ve Detay

Haber-Kamera: Burak EMEK- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR,

==========================

Ayağından vurup kaçtılar

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Turgay S. otomobilini evinin önüne park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Turgay S. ayağından yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Olay akşam saatlerinde, Dilovası Mimarsinan Mahallesi 510. Sokak'ta meydana geldi. Su tankeri ile çalışan Turgay S., otomobilini evinin önüne park ederek aşağı indikten sonra otomobille yanına yaklaşan kişiler tabanca ile ateş açtı. Turgay S. kurşunların ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Turgay S. tedavi altına alındı. Olay yerinden incelemede bulunan polis ekipleri, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOlay yerinden görüntülerPolis ekiplerinden görüntüDetaylar

HABER-KAMERA: Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli),

=========================

İtfaiye, yanan dairelerdeki 2 güvercin ve köpeği kurtardı

ANTALYA'nın ilk apartmanındaki dairede çıkan ve üst kata da sirayet eden yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri 2 dairede bulunan 2 güvercin ve 1 köpeği zarar görmeden kurtardı.Yangın, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1317 sokak üzerinde yer alan ve Antalya'nın ilk apartmanı olarak bilinen 5 katlı Yalı Apartmanı'nın birinci katındaki dairede saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı düşünülen yangını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bu sırada büyüyen alevler üst kata da sirayet etti.'2 GÜVERCİN VE 1 KÖPEK KURTARILDI'Kısa sürede olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. Bina sakinlerinin yangın çıkan 2 dairede de hayvanlar olduğunu söylemesi üzerine ise ekipler yangın merdiveniyle katlara girdi. İtfaiye görevlileri, yangının başladığı birinci katta bir köpek ve üst kat balkonunda ise 2 güvercini kurtardı. İtfaiye ekipleri yanan balkon panjurlarının olduğu noktadan kurtardığı 2 güvercini suyla serinleterek güvenli noktaya aldı.Yangının birinci kattaki dairede kiracı olarak oturan Endişe Açıkel'in evde olmadığı sırada meydana geldiği belirtildi. Ekipler, yangının çıkış nedeni hakkında çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------İtfaiye ekipleri detayİtfaiye ekiplerinin dairelere müdahalesi detayGüvercinlerin merdivenle kurtarılması ve suyla serinletilmesi detayYanan daire alev detayları(cep telefonu)Genel detaylar

HABER- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

==========================

Mersin'de bir kişi Göksu Irmağı'na atlayarak intihar etti

Mersinin Silifke ilçesinde Atatürk köprüsüne gelen bir kişi köprüden Göksü Irmağı'na atlayarak intihar etti.Olay, Mersin'in İskenderun ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde Atatürk köprüsüne gelen Dursun Atak (50) köprü üzerinden Göksu Irmağı'na atladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Polis ve İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sualtı ekiplerinin Göksu Irmağı'nda yaptığı arama çalışması sonucu Atar'ın cesedi atladığı yerin 200 metre ilerisinde çalılık alanda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye, Adana, kavga, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ 17 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih"le sosyal medyadaki "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" akımına dahil oldu Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkes başladı Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada Koronavirüse yakalanan CHP'li belediye başkanı Zeki Bilgin yoğun bakıma alındı
Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı         
22:14
Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı         
22:07
Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti         
20:52
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi sonrası uzmanlardan dikkat çeken yorum: Türkiye'nin yılda 5-6 milyar dolarlık açığını kapatacak Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi sonrası uzmanlardan dikkat çeken yorum: Türkiye'nin yılda 5-6 milyar dolarlık açığını kapatacak         
19:50
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu         
10:51
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 23:25:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ 17 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei