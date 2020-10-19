DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Gecekondu, yangında küle döndü

ANTALYA'da çıkan yangında bir gecekondu küle döndü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 907 Sokak'ta bulunan gecekonduda, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. gecekondudan duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, gecekondu küle döndü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.