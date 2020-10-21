DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 17

21.10.2020 15:45
DHA YURT BÜLTENİ - 17, System.String[]

Kahramanmaraş'ta 1 hektar ormanlık alan yandı KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, dağlık bölgedeki orman alanında yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ta 1 hektar ormanlık alan yandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, dağlık bölgedeki orman alanında yangın çıktı. Alevler, havadan helikopter desteğiyle söndürülürken, 1 hektar alan zarar gördü. Sumaklı Mahallesi Bereket Dağı bölgesindeki ormanlık alanda, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, havadan helikopter desteğiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 1 hektar orman alanının zarar gördüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------İşçilerin alevlere müdahale etmesiOrmanlık alandan yükselen dumanlar

Haber-Kamera: İskender ZENGİN/ KAHRAMANMARAŞ

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Sosyal mesafeyi ihlal edip, film izler gibi yangını izlediler

İZMİT'te, 4 katlı bir binanın çatısında izolasyon yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Film izler gibi söndürme çalışmalarını izleyen mahallelinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

Yangın öğle saatlerinde, Tepeköy Mahallesi Çelebi Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. İzolasyon yapıldığı sırada çıkan yangın kısa sürede çatının tamamına yayıldı. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Bu sırada film izler gibi söndürme çalışmalarını izleyen mahalle halkının sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, çatıda hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş, Andırın, Yangın, Ateşe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

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