DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 17

25.10.2020 19:51
DHA YURT BÜLTENİ - 17, System.String[]

alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga kameradaBursa'da borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Şeref Gülçin ve oğlu Naci Gülçin (27), yaralandı.

alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga kamerada

Bursa'da borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Şeref Gülçin ve oğlu Naci Gülçin (27), yaralandı. Baba ve oğlunu yaralayan Gökhan ve Mahir T. kardeşler ise olaydan sonra kaçtı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Ormanlar Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan ve Mahir T. kardeşler, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan Şeref Gülçin (46) ve oğlu Naci Gülçin (27) ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından döner bıçağı ve tabanca alan Gökhan ve Mahir T., baba-oğula saldırdı. Çıkan kavgada, Naci Gülçin tabancayla vurularak bacağından, baba Şeref Gülçin ise karın bölgesinden bıçakla yaralandı. Gökhan ve Mahir T., koşarak, olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tarafların kavga ettiği, tabancayla ateş edildiği sırada caddede bulunanların koştuğu ve Mahir T.'nin olay yerinden elinde döner bıçağıyla kaçtığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay anı güvenlik kamerası-Yaralıların ambulansa bindirilmesi-Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması-Detaylar

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Ceviz toplamak için çıktığı ağaçta akıma kapılarak öldü

NİĞDE'de ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan Bilal Tarım (39) hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Aktaş beldesi Yeni Mahalle'de, öğle saatlerinde meydana geldi. Kendisine ait bahçede, ceviz toplamak için ağaca çıkan Bilal Tarım, dalların kenarından geçen elektrik tellerine, elindeki demir sopanın temas etmesi sonucu akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağaçta asılı kalan Tarım'ı bulunduğu yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekipleri, Tarım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tarım'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden görüntü İtfaiye ekiplerinden görüntüDetay görüntüler

Haber: Ali KADI - Kamera: NİĞDE,

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Bolu'da 7 ev ile ahırlar yandı (4)

SOĞUTMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYORBolu'da Kuzfındık köyünde 12 evin yandığı yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme helikopteri, Bolu İtfaiyesi, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ile köylüler tarafından söndürülen yangının verdiği hasar drone kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yangının verdiği zarar gözler önüne serildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yangın drone görüntüleri

-Yangın söndürme helikopterinin müdahalesi

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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HDP'li eski vekilin terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik tutuklandı

Hatay Amanoslar'da 21 Ekim'de güvenlik korucularının operasyonu neticesinde sağ olarak ele geçirilen 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik, sevk adildiği adliyede 6 saat önce çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tarım, kavga, Bolu, Borç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

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