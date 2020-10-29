DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-17

29.10.2020 14:11
DHA YURT BÜLTENİ-17, System.String[]

Yangında tahliye edilen fabrikanın önünde hortuma kapılmıştı, kardeşi konuştu Mucize kurtuluşHATAY'ın İskenderun ilçesinde önceki gün çıkan yangın sırasında bir fabrikanın tahliyesi sırasında çıkan hortuma kapılan firma genel müdürü Selma Yılmaz'ın Adana'daki tedavisi sürüyor.

Yangında tahliye edilen fabrikanın önünde hortuma kapılmıştı, kardeşi konuştu Mucize kurtuluş

HATAY'ın İskenderun ilçesinde önceki gün çıkan yangın sırasında bir fabrikanın tahliyesi sırasında çıkan hortuma kapılan firma genel müdürü Selma Yılmaz'ın Adana'daki tedavisi sürüyor. DHA muhabirlerinin ulaştığı Yılmaz'ın kardeşi Nurettin Yılmaz, "Ablam ve şoförünün içinde bulunduğu araç havaya uçuyor. Neyse ki şoförü araba düşer düşmez sürmeye devam edip, canını kurtardı" dedi.

İskenderun'da önceki gün saat 14.00 sıralarında çıkan yangında alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir filtre fabrikası, tedbir amacıyla tahliye edildi. Bu sırada fabrikanın önünde hortum oluştu. Firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobil, hortuma kapıldı. Hortumun havaya kaldırdığı otomobil, bir süre sonra yere çakıldı. Yaralanan Yılmaz, önce İskenderun'daki özel hastaneye ardından çağırılan ambulansla Adana'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Beli kırıldığı belirlenen Yılmaz, tedaviye alındı. Daha sonra ameliyata alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MUCİZE KURTULUŞ

Ablası Selma Yılmaz'ın sağlık durumu ve olayla ilgili DHA'ya konuşan kardeşi Nurettin Yılmaz, yaşanan durumun kendilerini çok üzdüğünü ama ablasının 'mucize' bir şekilde kurtulmasından dolayı şükrettiklerini dile getirdi. İlçedeki yangının İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ne sıçramasının ardından alevlerin fabrika yakınına ulaştığını ve bundan dolayı hızlıca çalışanlarını tahliye etme kararı aldıklarını kaydeden Nurettin Yılmaz, ablasının da mülki amirlerle birlikte alevlerin ulaştığı noktaya giderek incelemelere katıldığı ve müdahaleye yardımcı olmak için çabaladığını kaydetti. PATLAMA SESİ VE HORTUM

Ablası Selma Yılmaz'ın yangın bölgesinden otomobiline döndüğünü ve o an da yangın nedeniyle bir patlama gerçekleştiğini dile getiren Nurettin Yılmaz, "Görüntülerde izlediğiniz gibi patlamanın etkisiyle bir hortum oluştu. Ablam ve şoförünün içinde bulunduğu araç havaya uçuyor. Neyse ki şoförü araba düşer düşmez sürmeye devam ediyor ve daha sonra ambulansla İskenderun'da bir özel hastaneye geçiyor. Durum belli olunca Adana'daki özel bir hastaneye geçtik. Ablam burada ameliyat oldu ve şu an çok iyi. 2-3 gün içinde taburcu olacak. Bugün yürümeye başlayacak. Tüm sevenlerimize teşekkür ve selamlarını iletti" diye konuştu.

Selma Yılmaz, İskenderun, Yangın, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika

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