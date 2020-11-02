DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Yağcılar Apartmanı'nın enkazından geriye kalanlar duygulandırdı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde geçen cuma günü meydana gelen depremde yıkılan Yağcılar Apartmanı'nın enkazı, yapılan çalışmayla kaldırıldı. Enkazdan çıkarılan eşyalar ise sahiplerinin belirlenip teslim edilmesi için bir araya toplandı. Eşyalar arasındaki oyuncak köpek ve tavşan ise görenleri duygulandırdı.

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyülüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Yağcılar Apartmanı tamamen yıkıldı. Arama- kurtarma ekipleri enkazın altında kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Yağcılar Apartmanı'nın enkazından 24 kişi kurtarılırken, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Enkazda kimsemin olmadığının anlaşılması üzerine molozların kaldırılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla molozlar kamyonlara yüklenip, bölgeden taşındı.Enkazda bulunan eşyalar ise bir araya toplandı. Tutanak altına alınan eşyaların, kime ait olduğu belirlendikten sonra sahiplerine teslim edileceği bildirildi. Eşyalar arasında bulunan oyuncak köpek ve tavşan, görenleri duygulandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oyuncaklardan genel ve detay görüntülerEşyalardan görüntülerBitirme çalışmaları Detay görüntüler

İZMİR,

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'DEPREM TATBİKATLARIMIZ ÖNEMLİYDİ'Depreme okulda yakalanan öğrenciler, sıralarının altına girdi (2)

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde, özel bir okulun ana sınıfında uykuda olan çocuklar, öğretmenleri tarafından kucakta dışarı çıkarıldı. Diğer sınıflardaki öğrenciler de depremde sıraların altına girerek, cenin pozisyonu aldı Deprem anında okulda yaşananlarla ilgili bilgi veren okul sahibi Oğuzhan Özkaya, "Deprem olduğu anda ilk aklıma gelen uyku saati olan anaokulundaki öğrencilerimizdi. Depremin bitmesinin ardından hemen aşağıya indim. Öğretmenlerimizin öğrencileri tahliye ettiğini gördük. İlkokul, ortaokul ve lise binalarımızdaki öğrencilerimiz de öğretmenlerinin kontrolünde bahçeye çıkmış. Burada en önemli detay, yapmış olduğumuz deprem tatbikatlarıydı. Çocuklarımız bu tatbikatlar sayesinde sıraların altında cenin pozisyonu almışlar" dedi.'ÇOK KORKTUM'

Deprem sırasında sınıfta olduğunu söyleyen bir ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi, "Öğretmenimizin kontrolünde sıraların altına girdik. Deprem bitince bahçeye çıktık. O anlarda çok korkmuştum. Bir daha böyle bir şey olmasını istemem" diye konuştu.