DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (2)

Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi, kıyıya 30 metre mesafede alabora oldu. Tekneden denize atlayanlar kıyıya yüzerek çıkarken, bazılarını da çevredeki diğer tekneler ve Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Batan teknede Rus uyruklu 32 yolcu ile 5 mürettebat kurtarılırken, Rus uyruklu Daniyar Mahitov'un cansız bedenine ulaşıldı.

Alanya Kalesi önlerinde Fosforlu Mağara'nın yanında turist taşıyan 'Baba Selavi' adlı gezinti teknesi, saat 11.00 sularında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Kısa sürede batan teknede bulunan turistler ve mürettebat, denize atladı. Tekneden denize atlayanlar yaklaşık 30 metre uzaklıktaki Cilvarda Burnu'ndaki kayalıklara yüzerek çıktı. Turistlerin bazılarını ise çevredeki diğer tekneler ve Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Batan tekneden kurtarılanlar, Sahil Güvenlik Alanya Bot Komutanlığı'na getirildi.

Olayda kayıp olan bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Dalgıçlar, kayıp olan turist olup olmadığını belirlemek için tekne enkazı çevresinde dalış yapıyor.1 TURİST ÖLDÜ, 32 TURİST VE 5 MÜRETTABAT KURTARILDIKonuya ilişkin yapılan açıklamada, "03 Kasım 2020 tarihinde saat 11.01'de 112 Acil Çağrı Merkezi'mize gelen ihbarda; Alanya ilçesi Fosforlu Mağara (Alanya Kalesi batısı) mevkii önlerinde içerisinde 33 Rusya Federasyonu uyruklu yolcu ve 5 personelin Baba Selavi isimli günübirlik tur teknesinin battığı ve bir şahsın kayıp olduğu bildirilmiştir. İhbara ilişkin denizden Sahil Güvenlik botları görevlendirilmiştir. Sahil Güvenlik tarafından 32 yolcu kurtarılmış, kurtarılan 32 yolcu ile hayatını kaybeden Daniyar Mahitov isimli yolcunun cansız bedeni 112 ekiplerine teslim edilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Batan teknenin yukarından görüntüsüSahil Güvenlik botunun görüntüsüKıyıdaki botun görüntüsü Sahil Güvenlik Komutanlığı önünde teknenin yanaşmasıTeknedekilerin indirilmesiAmbulanslar detaySahil Güvenlik dış plan detayı***Teknenin 3 yıl önceki bir turdan görüntüsü Tur teknesinden fotoğraf görüntü

HABER- KAMERA: Engin ANAK- Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),

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İzmir'deki depremde 91 saat sonra gelen mucizenin adı; Ayda (5)ANNEDEN ÜZÜCÜ HABER

İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altından kurtarılann 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in köfte ayran istemesi üzerine vatandaşlar hastaneye bu yiyecekleri yolladı. Ancak yiyecekler Ayda'nın sağlık sorunları nedeniyle, doktorlar izin vermediği için şu an verilmedi. Ayda'nın babasının "Gelen köfteleri gerçekten ihtiyaç sahiplerine verin, fırsatçılara vermeyin" dediği öğrenildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Gelen köfteler

HABER: Davut CAN- Melis KARAKUZULU- Hasan AKYILDIZ/ İZMİR,

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Perinçek Ailesi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde bir araya geldi

İZMİR'deki depremde Bornava'daki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra mucize şekilde sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek tedaviye gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, babası Oğuz Perinçek ve aynı enkaz altından kurtarılan annesi Seher Perinçek ve ikiz olan ablaları Elzem Perinçek ve Ezel Perinçek7e kavuşmanın heyecanını yaşadı. Ege Denizi'nde, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Doğanlar Apartmanı yıkıldı. Depremde Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Seher Dereli Perinçek (38) ile çocukları Elzem Perinçek (10) Ezel Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek de enkaz altında kaldı. Seher Dereli Perinçek ile 16 saat sonra irtibat kuruldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremden yaklaşık 23 saat sonra, saat 14.00 sıralarında Seher Dereli Perinçek ile ikizleri Elzem ve Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. Bir çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı.Cesedi çıkartılan çocuğun Seher Dereli Perinçek'in oğlu Umut olduğu anlaşıldı. 65 saat sonra Elif Perinçek'te enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.HASTANEDE KAVUŞTULARPerinçek Ailesi, Elif'in tedavi gördüğü Ege Üniversitesi (EÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir araya gelerek kavuşmanın heyecanını yaşadı.Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tedavisi süren Elif Perinçek'i babası Oğuz Perinçek, aynı enkaz altında çıkartılan annesi Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Seher Perinçek ve ikiz olan ablaları Elzem Perinçek ve Ezel Perinçek ile hastanede ziyaret etti. Depremin ardından Perinçek Ailesi fertlerinin bir araya getiren ziyarette duygu dolu anlar yaşandı. Ziyarette Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, AK Parti İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ ve Ceyda Bölünmez Çankırı da aile ile birlikte olup desteklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİİZMİR,

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Deprem Foça'daki tarihi Osmanlı kalesini de vurdu

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Foça'daki Osmanlı döneminde kalma tarihi Dış Kale'de de hasara neden oldu. Depremde, Dış Kale'nin Karaburun ilçesine bakan tarafındaki kemerli yapılarının yerle bir olduğunu belirlendi.İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma da neden olan depremde Foça ilçesindeki tarihi Dış Kale'nin de zarar gördüğü ortaya çıktı. Foça'nın güneybatısında, askeri bölge içinde kalan Kaleburnu mevkiindeki Ceneviz Kalesi, Dış Kale ve Cedit Kale (Yeni kale) adlarıyla bilinen kaledeki hasar, denize açılan balıkçılar ve tur teknelerinin kaptan ve mürettebatları tarafından fark edildi. 1698 yılında, Venedik tehlikesine karşı, askeri amaçlarla inşa edilmiş bir Osmanlı yapısı olan kalenin görkemli kemerlere sahip ve yüzyıllarca ayakta kalmış kalıntılarının yerle bir olması yürek burktu. Foça'da görülmesi gereken tarihi yerler arasında ön sıralarda yer alan içinde bir de hamam kalıntısı bulunan kalenin restore edilerek turizme kazandırılması beklenirken depremde zarar görmesi Foçalılar ve turizmcileri üzdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kalenin deprem öncesi çekilmiş arşiv görüntüsü-Kalenin deprem sonrası görüntüsü

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan pazarlamacı Mustafa Tunç'a (40) çarptı. Tunç'un ağır yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, ilçeye bağlı Çukurköprü Mahallesi yolu üzerinde dün 15.00 sıralarında meydana geldi. Pazarlamacı Mustafa Tunç, yolun karşısına geçerken, yavaş ilerleyen traktör nedeniyle arkadan gelen hafif ticari aracı fark etmedi. Hızla gelen araç, traktörün yanından geçip, Tunç'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tunç, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tunç'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.