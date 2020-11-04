DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 17

Kasap kardeşler sokak ortasında bıçaklanarak, öldürüldüVAN'ın Erciş ilçesinde kasap dükkanı bulunan Metin Ayata (29) ve kardeşi Emrullah Ayata (26) kimliği belirsiz kişilerce sokak ortasında bıçaklandı.

Kasap kardeşler sokak ortasında bıçaklanarak, öldürüldü VAN'ın Erciş ilçesinde kasap dükkanı bulunan Metin Ayata (29) ve kardeşi Emrullah Ayata (26) kimliği belirsiz kişilerce sokak ortasında bıçaklandı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan kardeşler hayatlarını kaybetti. Olay, Eski Erciş Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Van Yolu Caddesi'nde kasap dükkanı bulunan Metin Ayata (29) ve Emrullah Ayata (26), iş yerlerinin karşısında kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ambulans görüntüleri-Olay yeri görüntüleri-Hastane görüntüleri-Detaylar Barış KUL/ERCİŞ (Van), =========================== Depremde hayatını kaybeden yaşlı adam, Malatya'da toprağa verildi İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, çöken binanın enkazında yaşamını yitiren Ali Fetin Ülger (71), memleketi Malatya'da gözyaşları arasında toprağa verildi.Seferihisar açıklarında 30 Ekim günü meydana gelen depremde, Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altında bulunan markette alışveriş yaparken yakalanan Eli Fetin Ülger, yaşamını yitirdi. Ekiplerin çalışmasıyla 4 gün sonra çıkarılan Ülger'in cenazesi, işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından memleketi Malatya'ya getirildi. Ülger, kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Cenaze töreniCenaze namazıCenaze aracına konulmasıMezarlıkGenel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA =========================== Elazığ'da konteyner kent sakinlerine yemek ikramı ELAZIĞ İl Müftülüğü'nce 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri kapsamında konteyner kentte yaşayan depremzedelere yemek ikramı yapıldı. İl Müftülüğü'nce 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri nedeniyle Elazığ'daki 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından konteyner kente yerleşen depremzedelere yemek ikramı yapıldı. Aşağı Demirtaş konteyner kentte düzenlenen programa katılan İl Müftüsü Selami Aydın, İzmir'deki depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığında bulundu. Aydın, "Konteyner kentte depremzede vatandaşlarımıza bir ikramda bulunmak ve onlarla aynı sofrada beraber aynı ekmeği bölüşmek istedik. Biz büyük bir milletiz acıları da paylaşan bir milletiz" dedi.

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