Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, çadır kenti ziyaret etti - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, depremin vurduğu İzmir'de, Bayraklı ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadır kenti ziyaret etti. Bakan Koca, çocuklar için kurulan eğitim ve oyun alanlarını gezdi, sağlık poliklinik çadırını ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayraklı'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki çadır kenti ziyaret etti. Bakan Koca, çocuklar için kurulan oyun ve eğitim alanında Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile yönlendirilen öğretmenlerle görüştü. Öğretmenler Bakan Koca'ya 8 noktada eğitim alanı olduğu bilgisini verdi. Alandaki depremzede çocuklarla konuşan Bakan Koca, bazılarını kucağına alarak, nasıl olduklarını sorduktan sonra oyuncak hediye etti. Çocukların, "Koronavirüs ne zaman bitecek?" sorusuna Bakan Koca, "Virüs bitecek. Ama bitmesi için nelere dikkat etmeliyiz" diye sordu. Bunun üzerine çocuklar, "Maske, mesafe, hijyen" yanıtını verdi.Sağlık Bakanlığı tarafından çadır kente kurulan poliklinik çadırlarını da gezen Bakan Koca, UMKE ekibiyle görüştü. UMKE ekibi, afet bölgelerinde kullanılan, termal kameranın da bulunduğu büyük dronu Bakan Koca'ya tanıttı. Çadır kentteki depremzedelerin sorunlarını ve önerilerini dinleyen Bakan Koca, daha sonra alandan ayrıldı.