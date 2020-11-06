DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

BAKAN VARANK, KOZMETİK FABRİKASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Burada Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Varank, kuruluş aşamasında olan bir kozmetik firmasında incelemelerde bulundu. Fabrika sahibi Kerim Müderrisoğlu İstanbul'daki tesisleri Çerkezköy'e taşıdıklarını belirterek, yakın bir süre içerisinde açılışın ardından tam zamanlı hizmet vereceklerini kaydetti. Fabrikanın üretim tesislerini gezen Bakan Varank, işçilerle birlikte burada kolonyaları paketledi. Fabrikayı gezdikten sonra Çerkezköy Organize Bölge Müdürlüğü'nde derin deşarj ile ilgili bir toplantıya başkanlık yapıp burada yüklenici firmadan brifing aldı. Cuma namazını Çerkezköy'de kılan Bakan Varank karayolu ile Kırklareli'ne geçti.