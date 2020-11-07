DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

EDEBİYAT YOLU'NDA İLK SÜRÜŞÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güçlendikçe, maruz kaldığı saldırılar artıyor (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edebiyat Yolu'ndaki tünel ve viyadüklere isimleri verilen '7 güzel adam' olarak bilinen Kahramanmaraşlı 7 şairin fotoğraf ve özgeçmişlerinin yer aldığı tablo hediye etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra resmi açılışını gerçekleştirdiği Kahramanmaraş- Göksun yolunda makam aracıyla ilk sürüşü de yaptı.