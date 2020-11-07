DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 17
07.11.2020 18:02
EDEBİYAT YOLU'NDA İLK SÜRÜŞÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPTICumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güçlendikçe, maruz kaldığı saldırılar artıyor (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edebiyat Yolu'ndaki tünel ve viyadüklere isimleri verilen '7...
EDEBİYAT YOLU'NDA İLK SÜRÜŞÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güçlendikçe, maruz kaldığı saldırılar artıyor (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edebiyat Yolu'ndaki tünel ve viyadüklere isimleri verilen '7 güzel adam' olarak bilinen Kahramanmaraşlı 7 şairin fotoğraf ve özgeçmişlerinin yer aldığı tablo hediye etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra resmi açılışını gerçekleştirdiği Kahramanmaraş- Göksun yolunda makam aracıyla ilk sürüşü de yaptı.
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