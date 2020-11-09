İzmirliler, depremin vurduğu Bayraklı'dan kaçıyor - Son Dakika

İZMİR'i vuran ve 115 kişinin hayatına kaybetmesine neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde, binaların en çok hasar gördüğü Bayraklı ilçesini, evleri hasar görmeyen vatandaşlar da terk etmeye başladı. Gayrimenkul danışmanı Keziban Balta, "Şu anda Bayraklı bölgesine olan güven çok azaldı. Bina sağlam olsa bile insanlarda korku oluştu. Bayraklı'dan kaçış söz konusu" dedi.

Seferihisar açıklarında geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve 115 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen bölge, İzmir'in Bayraklı ilçesi oldu. 17 binanın yıkıldığı ya da acil yıkılması gereken yapı statüsünde yer aldığı Bayraklı'da, onlarca binada 'az', 'orta' ve 'ağır' hasar oluştu. Depremin ardından evleri hasar alan ya da almayan vatandaşlar, ilçeyi terk etmeye başladı.