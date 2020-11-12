DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Marketin depo çalışanı, mesai arkadaşı Saadet'i bıçaklayarak öldürdü (2)

2 ÇOCUK ANNESİNİ AYRILMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Aksaray'da, market zincirinin depo bölümünde çalışan Ramazan T. (33)'nin şubeye gelerek, Saadet Korkmaz (33)'ı vücudunun 5 yerinden bıçaklayıp, öldürmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Saadet Korkmaz, iddiaya göre 2 hafta önce bir süredir birlikte olduğu Ramazan T.'nin evli olduğunu öğrenince ayrıldı. Ramazan T. de bugün Korkmaz'ın çalıştığı market şubesine gelip yeniden barışmak istediğini söyledi. Korkmaz'ın teklifi reddetmesi üzerine bıçakla saldırıp, vücudunun 5 yerinden bıçakladı. Gözaltına alınan Ramazan T., gazetecilerin 'Pişman mısınız? sorusuna 'Pişman değilim' cevabını verdi.

Öldürülen Korkmaz'ın cansız bedenide otopsi için Ankara'ya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Şüpheliden detay-Cesetin adli tıp kurumuna gönderilmesi

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY/

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Öldürülen kadın toprağa verildi, katil zanlısı eşi cezaevine gönderildi

MALATYA'da, uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eve gelen eşi Mehmet Polat (70), tarafından tüfekle vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Emine Polat (73) gözyaşları arasında toprağa verildi. Katil zanlısı Mehmet Polat, adliyeye sevk edildiği sırada neden cinayet işlediğini soran gazeteciye, "Öyle icap etti" cevabını verdi.Olay, dün akşam saatlerinde Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Eşine şiddet uygulaması nedeniyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Polat, eşi Emine Polat'ın oturduğu eve gitti. Evde Mehmet Polat ve Emine Polat arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Polat, Emine Polat'a av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Emine Polat, kanlar içinde yere yığıldı. Mehmet Polat ise olay yerinden kaçtı.Tüfek sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Emine Polat'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Emine Polat'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmayla Mehmet Polat kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİEmine Polat'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'na getirildi. Ailesi ve sevenlerinin katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından 3 çocuk annesi Emine Polat, gözyaşları arasında toprağa verildi.'NEDEN YAPTIN?' PİŞKİN CEVAP Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan Mehmet Polat ise bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında bir gazetecinin, "Eşinizi neden öldürdünüz" sorusuna Polat, "Öyle icap etti" diye cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Evden görüntüAdliyeden detaySevk edilen Mehmet PolatMehmet Polat'ın yanıt vermesiCenazeden görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA

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Meral Akşener: Hiçbir parti ile anayasa çalışmamız yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hiçbir parti ile aralarında anayasa çalışması olmadığını belirterek, "İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum; hiçbir siyasi platform, şahıs, kişi ve parti ile anayasa çalışmamız yoktur. Nokta" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Ziyaretlerine Bozüyük ilçesinden başlayan Akşener, esnafı dolaşarak, sıkıntılarını dinledi ve sohbet etti. Ardından kent merkezine geçerek, Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret eden Akşener, çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Belediye ziyareti çıkışı gazeteciler tarafından İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa hazırladığı yönündeki iddiaları sorulan Akşener, şunları söyledi:

"Biz ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Hiçbir arkadaşım, bilgim içinde ya da dışında, bakın bu kadar geniş söylüyorum genel başkan olarak, buna sadece HDP değil Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, başka var mıydı hatırlamıyorum bir anayasa çalışması yapmadık. Daha ilginç bir şey de vardı dün, AK Parti ile de anayasa çalışması yapıyormuşuz. Bir tarafta HDP ile yapıyoruz bir tarafta da AK Parti ile yapıyormuşuz. Dolayısıyla AK Parti'yle de oturup bir anayasa çalışması yapmadık. Bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım. Sayın Ömer Çelik, bu konuda AK Parti adına açıklama yaptı ama ben hepsi ile birlikte söylüyorum. İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum; hiçbir siyasi platform, şahıs, kişi, parti ile herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur. Nokta."

ESNAFLA SELANİK TÜRKÜSÜ SÖYLEDİ

Belediye ziyaretinin ardından caddede gezen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaftan Yaşar Aslım ile birlikte 'Çalın Davulları' adlı Selanik türküsünü söyledi. Bilecik kent merkezinin yanı sıra Osmaneli ilçesinde esnaf ziyaretleri yapan Akşener, daha sonra bölgeden ayrıldı.