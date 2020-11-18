DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 17

18.11.2020 16:41
DHA YURT BÜLTENİ - 17, System.String[]

Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında baraj gölünün yüzde 98'i tarandıTUNCELİ'de, 318 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için 15 Ekim'de yeniden başlatılan arama çalışmaları Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde devam ediyor.

Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında baraj gölünün yüzde 98'i tarandı

TUNCELİ'de, 318 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için 15 Ekim'de yeniden başlatılan arama çalışmaları Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde devam ediyor. Ekipler, Doku'yu bulmak için 33 günde 185 saat dalış yapıp, Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzde 98'ini taradı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde, arama çalışması yaptı. 225 gün süren ve 18 Ağustos'ta sonlandırılan arama çalışmaları, Tunceli Valiliği'nce 15 Ekim'de yeniden başlatıldı.

BARAJ GÖLÜNÜ'NÜN YÜZDE 98'İ TARANDI

Gülistan Doku için Tunceli Valiliği koordinesinde 15 Ekim'de 17 kilometrelik uzunluğa sahip Uzunçayır Baraj Gölü'nde yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Sabah erken saatlerde başlatılan arama çalışmalarında AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirirken, botlarla da baraj gölü üzerinde kıyı taraması yaptı. Su altı arama cihazı ROW ile de baraj kapaklarının bulunduğu bölgede arama çalışması yapılıyor. Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzde 98'i taranırken, ekipler 185 saatlik dalış gerçekleştirdi. Ancak arama çalışmalarında Gülistan'a ait ize rastlanılmadı.

Uzunçayır, Tunceli, 15 Ekim, Baraj, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika


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